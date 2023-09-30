Одна победа в 20 матчах. У «шпор» ужасная статистика с «Ливерпулем» – есть шанс поправить её дома

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вчера, 14:16

Обе команды на ходу.

О «Тоттенхэме»

- Как можно очаровать болельщиков после кошмарной игры весной? Методичка от «шпор» – надо пройти без поражений первые 6 матчей чемпионата. Сейчас лондонцы идут в первой пятёрке Премьер-Лиги, пропустив вперёд «Ливерпуль» и «Брайтон». На этом отрезке подопечные Анге Постекоглу разобрались с «Манчестер Юнайтед» (2:0), показали «Борнмуту» и «Бернли» разницу в классе. И самый удивительный результат – в лондонском дерби отобрали очки у «Арсенала». «Канониры» потратили огромные деньги на усиление этим летом, класс исполнителей в старте стал только выше, глубина скамейки – больше. «Тоттенхэм» же только начинает перестроечный этап. Но сейчас на импульсе и положительных эмоциях «шпоры» смогли нивелировать разницу в классе. Это также позволяет с уверенностью смотреть в матч против «Ливерпуля».

- Постекоглу нашел решение для позиции форварда после ухода Харри Кейна. Англичанина, конечно, трудно заменить – но менеджер решил поставить на эту позицию Сон Хын-Мина. Харри часто опускался в оттяжку, освобождая пространство для корейца – поэтому последний по задумке был вполне знаком с амплуа завершителя атак. Впервые Сон сместился с левого фланга на острие в четвёртом туре против «Бернли» – это привело к хет-трику номинального нападающего. Перформанс частично повторился в дерби с «Арсеналом» – Сон забил дважды, причём оба мяча – с передачи Джеймса Мэддисона.

- У новобранца «шпор» тоже ключевая роль в коллективе – Джеймс чаще всех в команде бьёт по воротам (2.8 удара за игру), отдаёт под удар (2.8 передачи за игру), а также отдал уже 4 голевые передачи и дважды забил сам.

- В то же время состав лондонцев пока нельзя назвать оптимальным – у «Тоттенхэма» довольно много травмированных. С прошлого сезона в лазарете находятся Родриго Бентанкур и Райан Сессеньон, там же Брайан Хиль, который прошлый сезон провёл в «Севилье» на правах аренды. Уже недавно сломались Иван Перишич и Джовани Ло Чельсо. Поэтому Постекоглу крайне редко прибегает к ротации.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-2-3-1): Викарио – Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Порро – Сарр, Биссума – Соломон, Мэддисон, Кулусевски – Сон.

О «Ливерпуле»

- У мерсисайдцев на фоне кошмара в предыдущем сезоне поводов для радости в нынешнем на порядок больше. Первые шесть туров коллектив Юргена Клоппа не просто прошёл без поражений, но и потерял очки лишь раз – на старте чемпионата, с «Челси» (1:1). Далее были победы над «Борнмутом», «Ньюкаслом», «Астон Виллой», «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом».

- У Юргена Клоппа теперь есть широкий выбор в группу атаки. Немецкий менеджер использует несколько вариантов. С Дарвином Нуньесом на острие левого вингера играет Луис Диас, справа выходит Мохамед Салах. Тот же египтянин выходит с Коди Гакпо на позиции нападающего – а слева с голландцем играет Диогу Жота. Коди также пробовали заиграть в центре поля, но Клопп быстро вернул на острие – в связке полузащитников теперь Собослаи, МакАллистер и Джонс (Гравенберх и Эндо выходят с замены).

- Сейчас для «красных», как и для всех команд АПЛ , начинается напряженный график в календаре. Параллельно мерсисайдцы стартовали в ещё двух турнирах: Лиге Европы и Кубке Английской Лиги. Предстоит также старт в национальном Кубке. Пока же получается так, что после паузы на игры сборных у «Ливерпуля» есть 3-5 дней на восстановление между матчами: игры против ЛАСКа, «Вест Хэма», «Лестера» проходили через 2 дня на третий, такой же график с «Тоттенхэмом», «Юнионом» и «Брайтоном». Юрген Клопп от этого явно не в восторге.

- Травмы лидеров вносят свои коррективы. Допустим Тьяго есть кем заменить – «красные» хорошо поработали над усилением центральной оси. С крайними защитниками всё сложнее – у Трента Александера-Арнольда весомая роль в построении игры команды. Последние два матча он пропустил – и наверняка пропустит игру с «Тоттенхэмом». Также есть проблема с центральным защитником Ибрахима Конате.

- Несмотря на это, «Ливерпуль» – на втором месте по прошествии шести туров. Отставание от «Ман Сити» – 2 очка, фора с «Брайтоном» – 1 балл. Так что всё может быстро измениться.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Гомес – Собослаи, МакАллистер, Джонс – Жота, Гакпо, Салах.

О противостоянии

- У этого противостояния ещё и высокое турнирное значение – команды в таблице разделяют какие-то 2 очка. «Тоттенхэму» победа позволит обойти «Ливерпуль» и, возможно, забраться на вторую строчку. Мерсисайдцам же позволит сильнее оторваться от одного из конкурентов.

- Подавляющее преимущество в последних 20 встречах – на стороне «красных». За последние 9 лет «шпоры» лишь раз обыгрывали «Ливерпуль» — это произошло в октябре 2017 года, хозяева забили 4 мяча, мерсисайдцы ответили одним. При этом ещё 6 встреч завершались вничью.

Прогноз Soccer.ru: на этот раз матч пройдёт в Лондоне, в домашних стенах у подопечных Анге Постекоглу будет запредельная мотивация. Вкупе с импульсом от ничьей против «Арсенала» это может дать необходимый эффект. У обеих команд серия без поражений – поставим на то, что она не прервется. «Шпоры» и мерсисайдцы поделят очки.