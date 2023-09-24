«Локомотив» – неудобный соперник для «Зенита». Неудачи в двух из каждых трёх игр РПЛ

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вчера, 10:13

Дзюбе пора возродить традиции нового клуба.

Самые опасные москвичи для «Зенита»

У ЦСКА , «Спартака» и «Динамо» статистика матчей против чемпионов в рамках национального первенства хуже, чем у «Локомотива». Хорошая отсылка к разнице в стилях столичных коллективов, ведь классическая команда Сёмина была упрямее против «Зенита», в отличие от других московских клубов. Пропустили даже меньше голов, чем ЦСКА . Пусть петербуржцы с москвичами играть умеют, но именно с «Локомотивом» им сложно. «Спартак» успел испортить статистику против «Зенита» после чемпионских серий, а вот «железнодорожники» держатся.

«Локомотив» забрал очки у петербуржцев в пяти из десяти последних игр РПЛ . Пускай чаще речь о мировых, чем о победах москвичей, ничьи тоже задевают самолюбие Семака. Свежие поединки подпортили статистику, у «Зенита» три подряд победы, что случилось в противостоянии впервые в истории, но весной Галактионов сумел дать бой петербуржцам, проиграв дома всего в один мяч. А сегодня поединок пройдет на выезде, где последние результаты в пользу «Зенита». Было два разгрома – 6:1 и 5:0, исторические рекорды северян в поединках против «Локомотива». Но те позорные для столичной команды результаты служат дополнительным поводом сегодня сыграть иначе.

«Локомотиву» пора показать силу атаки

Не удивительно, что московский клуб ищет спортивного психолога. Понятно, что он может работать с командами разных возрастов, но консультант нужен. По именам у Галактионова шикарный выбор исполнителей в атаке. Дзюба, Пиняев и Глушенков в основе, а рядом Миранчук, хотя Жемалетдинов, Сарвели и новичок Сулейманов тоже готовы появиться в линии атаки. Вот только число исполнителей несопоставимо с количеством забитых мячей. По качеству моментов без учета пенальти «Локомотив» на 11-м месте в РПЛ , ниже «Рубина». По голам москвичи выше, но даже против «Урала» в кубковом матче не сумели сыграть ярко, проведя парочку экспериментов в составе.

Результатом стало поражение в серии пенальти после ничьей. Дзюба разок забил в ворота новичка РПЛ «Балтики», но даже скидки мячей напарникам не делают сказочным старт сезона для Артёма. У ветерана проблемы, поэтому главный тренер и скауты искали иностранного таранного форварда. Ставка не сыграла, Галактионов позвонил знакомому по Нижнему Новгороду, нападающему Сулейманову. Воспитанника «Локомотива» вернули в Москву, но против «Зенита», скорее всего, сыграет Дзюба. Артём не планировал завершать карьеру в РПЛ , петербуржцы могли стать его последним клубом на родине. Но в Турции не заиграл. Возвращение домой получилось крутым – 8 голов и 5 ассистов в 11 играх. А вот новый сезон не такой легкий, как предыдущий. При помощи Пиняева и Глушенкова бывшему лидеру «Зенита» пора огорчить давнего знакомого Семака, которому Дзюба не пожал руку после прошлой встречи.

Шансы на сюрприз зависят от игры защиты

Вряд ли стоит переоценивать влияние победной ничьей 3:3 с «Ахматом» на поединок «Зенита» против «Локомотива» в РПЛ , особенно дома. Но сложно не заметить, что даже переход на три центральных защитника не избавил чемпионов от приключений в защите. «Балтика» забила на гол больше в кубковом матче. Против грозненцев линия обороны пропустила дважды за пятнадцать минут поединка. С ЦСКА допустили ошибку на четвертой минуте матча, хотя позже собрались.

Судить надо по готовности защитников, а в центре приходилось играть латералям, поскольку Ренан не впечатляет, Алип недостаточно высокого класса, а Родригао травмирован. Серб Эракович тоже не новый Иванович. Даже против «Рубина» в гостях пусть не смущает счет 0:3 в пользу Семака. Его бывшая команда заставила оборону «Зенита» ошибаться, просто из 12 ударов не реализовали ни один, и в створ попадали реже, чем хотелось бы.

Для «Локомотива» бедой может стать безраздельный контроль мяча со стороны петербуржцев. По владению чемпионы опережают даже «Спартак» и «Оренбург», «Зенит» в среднем 64 % времени играет первым номером. Вот только если Семак поставит тройку центральных, а Галактионов сам себя не высечет розгами сложных тактических экспериментов, то высокие позиции Караваева и Фернандеса на флангах позволят Пиняеву и Миранчуку сыграть полезно. Шанс на сюрприз сегодня зависит от количества ошибок защитной линии Семака, которая пропустила 6 раз в 8 турах, но могла больше.

«Локомотиву» важно собрать волю в кулак

Весь год тащит вратарь Лантратов, с него нужно взять пример. Конечно, Вендел, Барриос и Клаудиньо могут выиграть центр поля у «Локомотива», тогда столичной команде крышка. Особенно если Баринов не сыграет или допустит много ошибок в центре. Но рядом с этим помним непростые для «Зенита» отрезки даже в домашних играх. Пусть «динамовцы» не готовы показывать идеальный футбол постоянно, у них заметные проблемы в атаке, но москвичи с Личкой обыграли Семака в Санкт-Петербурге.

Опытный «Зенит» отреагировал на тот результат серией побед, но даже ничья против ЦСКА показывает, что сейчас в РПЛ матчи могут пойти не по сценарию чемпионов. «Локомотив» серией плохих игр в РПЛ – четыре осечки в последних шести турах, загнал себя в середину таблицы. Пора выплывать, а для этого нужен моральный подъем, который может обеспечить как раз классная игра в Санкт-Петербурге. А вот если Галактионов снова однозначно проиграет, то возможен обратный эффект. В головы руководителям РЖД может стрельнуть мыслишка, что молодой наставник плохо реализует потенциал Тикнизяна, Карпукаса и Пиняева. Тогда последует увольнение.