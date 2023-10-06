«Лутон Таун» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Премьер-Лиги чемпионата Англии «Лутон Таун» – «Тоттенхэм», который состоится 7 октября 2023 года

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» — новичок сезона в английской Премьер Лиге, набравший четыре очка в семи играх, что позволяет клубу занимать семнадцатое место в турнирной таблице. В матче шестого тура команда Роберта Эдвардса взяла свою первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Эвертон» (2:1).

В седьмом туре «Лутон Таун» проиграл на своем поле «Бёрнли» со счетом 1:2.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» по итогам семи туров идет на втором месте чемпионата Англии, уступая лидеру «Манчестер Сити». В начале сезона из клуба ушел лучший игрок последних лет, Гарри Кейн, что на удивление многих специалистов никак не повлияло на атакующий потенциал «шпор». В предпоследнем туре подопечные Анге Постекоглу сыграли на выезде с «Арсеналом» (2:2).

В матче последнего тура впервые с 2017 года обыграли «Ливерпуль» со счетом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лутон Таун» – 6.50

Ничья – 4.75

Победит «Тоттенхэм» – 1.51

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 2.26

Обе забьют — нет – 2.14

Обе забьют — да – 1.72

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.45

Статистика

«Лутон Таун» более тридцали лет не играл в элитном дивизионе Англии.

«Тоттенхэм» забивает минимум по два мяча в каждом матче чемпионата Англии в текущем сезоне.

Команды между собой последний раз пересекались в начале 90-х годов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Тоттенхэма» с форой -1.5 мяча по коэффициенту 2.26. «Тоттенхэм» набрал хорошую игровую форму, что позволит команде без особых трудностей справиться с новичком Премьер Лиги, который является главным претендентом на вылет в Чемпионшип.