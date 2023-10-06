«Реал» Мадрид – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Примеры чемпионата Испании «Реал» Мадрид – «Осасуна», который состоится 7 октября 2023 года
«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид занимает первое место в Примере после восьми сыгранных туров. Команда Карла Анчелотти после поражения в дерби с «Атлетико» Мадрид (1:3) выигрывает три игры подряд во всех турнирах. В чемпионате Испании «сливочные» победили в последнем туре на выезде главную сенсацию текущего сезона, «Жирону», со счетом 3:0.
Среди недели в рамках Лиги Чемпионов «Реал» обыграл на выезде «Наполи» (3:2).
«Осасуна»
«Осасуна» идет на десятом месте в чемпионате Испании, не одержав ни одной победы в сентябре месяце в Примере. В прошлом туре команду тренировал Б. Алькиза, и под его руководством «Осасуна» добыла первую победу за последнее время, обыграв на выезде «Алавес» со счетом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 1.33
- Ничья – 5.60
- Победит «Осасуна» – 10.00
- Победит «Реал» Мадрид с форой -1.5 – 1.90
- Обе забьют — нет – 1.82
- Обе забьют — да – 2.00
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.40
Статистика
- «Реал» Мадрид на своем поле в этом сезоне выигрывает во всех матчах.
- «Осасуна» на выезде в рамках Примеры забивает в каждой игре.
- «Осасуна» последний раз выигрывала мадридский «Реал» на их поле в 2004 году.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Реала» Мадрид с форой -1.5 мяча с коэффициентом 1.90. «Сливочные» на своем поле редко теряют очки, и тем более уступают командам, которые ниже их в классе. Поэтому наш прогноз — уверенная победа мадридского «Реала».