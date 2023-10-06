Сто матчей Хави. Победы и неудачи

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вчера, 16:19

Два трофея и боль, причинённая «Баварией».

В политике принято подводить какие-то промежуточные итоги управленческой работы после первой сотни дней. В футболе подобные аналогии можно проводить, но, пожалуй, отталкиваясь не от календарной продолжительности работы, а от количества проведённых матчей. На этой неделе Хави отметил сотый матч у руля «Барселоны». Он стал всего лишь 11-м тренером в истории клуба, который вообще преодолел эту планку. Отметил он её победой над «Порту» (1:0) в Лиге чемпионов. Вообще, статистика, у Хави неплохая. Из ста матчей 64 закончились победой, 17 раз каталонцы играли вничью, 19 раз проигрывали. Самое время подвести некоторые промежуточные итоги.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, сменив у руля команды Рональда Кумана. Это случилось всего через несколько месяцев после ухода Лионеля Месси, когда клуб переживал финансовый кризис, занимал девятое место в Ла Лиге и был на грани вылета из Лиги чемпионов. Почти два года спустя каталонцы являются действующими чемпионами Испании и пытаются вернуться в ранг топ-клубов на европейской арене. Это выглядит как однозначный рост.

Конечно, на пути к вершине бывало всякое и на этом отрезке правления Хави. Можно вспомнить поражения «Барселоны» в группе Лиги чемпионов, после чего команда вылетела в Лигу Европы, а там не прошла дальше четвертьфинала. Однако плюсы перевешивают минусы. Было завоевано два трофея, сам процент побед впечатляет.

Повод для гордости

Перестроен подход к формированию состава, снова уделяется внимание клубной академии. Гави, Ямаль, Бальде, Педри, Фермин Лопес – всем им менее 21 года, и каждый получает регулярное игровое время под началом Хави. При этом в состав удалось добавить опыта с помощью звёзд: Левандовского и Гюндогана.

Давайте оглянемся назад, на первый матч Хави. 20 ноября 2021 года «Барселона» обыграла «Эспаньол» со счетом 1:0. Из того стартового состава осталось сейчас только трое: вратарь Тер Штеген и полузащитники де Йонг и Гави. А такие фундаментальные для той «Барселоны» футболисты, как Пике, Бускетс и Альба, уже покинули команду. Хави сумел отделить дружбу со своими бывшими партнёрами по команде от спортивных проблем легендарного клуба.

Состав «Барселоны» из 21 человека на нынешний сезон включает в себя 19 футболистов, зарегистрированных в первой команде, а также Ямаля и Лопеса из молодёжки. В этом составе 11 футболистов были подписаны по просьбе Хави, также там оказались футболисты из второй команды, из молодёжных команд – там они находились, когда тренер возглавил каталонцев. Сам Хави, кажется, доволен той структурой в составе, которой ему удалось добиться.

Я хочу подчеркнуть сочетание ветеранов и молодёжи, которого мы достигли. А также человеческие качества всех футболистов. Нелегко создать ту атмосферу, которая сейчас царит у нас в раздевалке.

Среди сотни проведённых матчей Хави лучшими считает два. Несложно догадаться, что речь идёт о тех играх, в которых «Барселона» завоевала свои трофеи под руководством этого тренера. Первый трофей был завоёван в январе. Это Суперкубок Испании. В решающем поединке «Барселона» обыграла заклятых врагов из «Реала» со счетом 3:1. Кажется, тогда каталонцы и Хави поверили в себя окончательно.

Это была лучшая игра. Без сомнений. Я говорил это несколько раз и остаюсь при своём мнении. Я говорю об этом из-за качества нашего футбола. Все видели, с каким желанием мы боролись, как играли. К тому же это был наш первый трофей вместе. Важна и фигура соперника. После этого дня мои футболисты поверили, что мы можем добиться чего угодно.

Второй игрой, которую Хави вспоминает как лучшую, была встреча с другим принципиальным соперником – с «Эспаньолом». Так получилось, что именно гостевая победа над соседями по городу со счётом 4:2 принесла формально чемпионский титул «Барселоне». Хави после игры отметил не только сам факт победы и завоевания долгожданного трофея, но и снова качество футбола.

Проблемные зоны

Впрочем, не всё было так безоблачно. Выше мы говорили об удачной перестройке состава, о нахождении баланса. Но за эти два года случались и неудачные сделки, неудачные попытки интегрировать тех или иных футболистов. Тут важно, что клубу удавалось довольно быстро осознавать это и избавляться от таких игроков. Вероятно, сказывалась необходимость принимать жёсткие и решительные меры из-за тяжёлого финансового состояния. Тут как бы не до предоставления второго шанса: если что-то не получается, выгоднее продать футболиста, разгрузить зарплатную ведомость и искать дальше.

С точки зрения результатов наиболее болезненно воспринимаются неудачи в еврокубках. С этим у команды Хави всё ещё есть проблемы. Поражения от «Ромы», «Ливерпуля» и «Баварии» оставили свой след. В первом матче Хави в Лиге чемпионов случилась нулевая ничья с «Бенфикой», что поставило перед каталонцами задачу выигрывать у «Баварии». Но вместо этого случилось поражение со счётом 0:3. Через сезон мюнхенцы снова разгромили каталонцев. И Хави, у которого к тому времени уже была возможность освоиться, считает это самой большой неудачей.

Это было самое тяжёлое поражение, худшее из всех. Потому что мы в тот вечер вылетели из Лиги чемпионов. Мы не понимали, как нам бороться должным образом с таким противником. «Бавария» всегда была моим самым тяжёлым оппонентом. Против неё всегда тяжело играть.

Этому поражению предшествовали разочаровывающие результаты: поражение 0:2 от той же «Баварии», поражение от «Интера» и ничья с ним дома. Так команда отправилась в Лигу Европы, где случился вылет от «Манчестер Юнайтед». Этому невероятному событию у Хави есть объяснение.

Мы тогда считались фаворитами. Но я не думаю, что мы до конца понимали, в каком турнире играем. Трудно соревноваться в турнире, который многим болельщикам «Барселоны» и многим людям вообще безразличен.

Следующие 100 матчей

Несмотря на победу в Ла Лиге, задачу Хави в «Барселоне» трудно назвать выполненной. Безусловно, она имеет позитивный тренд, оставляет положительное впечатление. Но следующие условные сто матчей Хави должен потратить на то, чтобы команда не просто побеждала, а делала это красиво, стильно.

Просто победы для такого клуба – этого мало. Но и их будут требовать. Причём не только и не столько в чемпионате, сколько теперь уже в Лиге чемпионов, где пока у Хави не всё получается. Правда, группа с «Порту», «Шахтёром» и «Антверпеном» не выглядит чем-то непроходимым. Другое дело будет в плей-офф. Даже если «Барселона» не выиграет Лигу чемпионов, она должна показать готовность бороться за трофей, который в последний раз брала с Хави, игравшим в полузащите.

И всех этих целей ему придётся достигать, невзирая на административные и финансовые проблемы. Ведь «Барселона» ведёт борьбу не только на футбольном поле, но и в кабинетах, а в перспективе – в судах. Но это уже не касается непосредственно работы Хави. Это совсем другая история.