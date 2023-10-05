Кульминация Пути РПЛ Кубка России. Расклады в группах ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Спартака»

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вчера, 15:12

Лидер РПЛ может не выйти в плей-офф верхней сетки.

«Динамо» разгромило «Спартак»

В «группе смерти» первым потерял шансы на проход дальше «Пари НН». Команда Юрана проиграла 4 матча из 5. Разгром от «Краснодара» значит, что в последнем туре против «Динамо» им ничего не нужно с турнирной точки зрения. И это важный момент для сложной группы, ведь «Краснодар» сыграет против «Спартака», который тоже де-факто завершил групповой этап. Отрыв в четыре пункта гарантирует Абаскалю первое место в группе. И вот здесь начинаются интересные заочные игрища. Разгром Абаскаля в московском дерби стал очень важным для Лички не только морально, но и с турнирной точки зрения.

Поскольку «Динамо» и «Краснодар» больше между собой не сыграют, то вспоминаем личные встречи. Личка победил Ивича 4:3 дома, но в серии пенальти проиграл в гостях после ничьей 1:1. Если «Динамо» наберёт больше очков, чем «Краснодар», то станет вторым в группе — и наоборот. А вот если команды сыграют одинаково, то выше окажутся москвичи. В таком случае лидер РПЛ «Краснодар» отправится в нижнюю сетку Кубка России. В этой части плей-офф год назад оказался «Зенит», о чём пожалел. Семак вылетел как раз от «Динамо». Москвичи мечтают о ещё одном финале, постараются не оплошать, ведь осталось обыграть «Пари НН», чтобы избежать опасной нижней сетки плей-офф.

ЦСКА проиграл по пенальти «Факелу»

Основное время в игре «армейцев» в Воронеже привело к ничьей 1:1, что уже не лучший результат для фаворита. А дальше голкиперу Гудиеву повезло больше, чем Торопу. Акинфеев отдыхал, основного вратаря ЦСКА берегут на дерби против «Спартака», а его помощник наблюдал за промахами Файзуллаева и Заболотного. Атакующий хавбек и центральный нападающий пробили мимо ворот, Гудиеву не пришлось вступать в игру, его команда выиграла серию пенальти со счетом 4:2. Важный результат для «Факела», ведь победа после ничьей это два очка в таблицу, что меняет расклад в группе.

Также у клуба из Воронежа есть поражение в серии пенальти против «Оренбурга» после мировой в основное время, а это один пункт в таблицу. Аутсайдер РПЛ имеет шанс продолжить борьбу в Кубке, ведь в группе есть фаворит, который вчера помог «Факелу». Пока «Оренбург» не растащили покупатели, хотя ко многим футболистам присматриваются богатые клубы, команда Деограсии радует публику. Обыграли в гостях «Сочи», хотя пропустили первыми. У команды Нобоа остался шанс зацепиться за плей-офф в последнем туре, но для этого надо дома обыграть «Факел».

В группе «Локомотива» три лидера

В каждой группе есть команды, которые уже не скатятся ниже второго места. «Оренбург» в плей-офф верхней сетки, а ЦСКА очень близко. «Зенит» прошёл дальше, как и «Спартак», невзирая на разгром в дерби от «Динамо». «Локомотив» тоже не упадёт ниже второго места из-за календаря. В последнем туре москвичи сыграют с «Рубином», который завершил борьбу, да и конкуренты встретятся между собой, что исключает две победы. Казанцы проиграли в гостях «Уралу» 0:2, а это значит, что в последнем туре им ничего не нужно, что упрощает задачу команды Галактионова.

А вот «Урал» и «Ростов» будут драться за плей-офф Пути РПЛ . Команда Карпина на неделе уступила «Локомотиву» 1:3, усложнила себе задачу в группе. Теперь в последнем туре надо дома обыгрывать «Урал», ведь в Екатеринбурге было поражение, то есть по очкам в личных встречах у Ганчаренко пока преимущество над Карпиным. Но победа ростовчан будет значить проход в верхнюю сетку плей-офф. Даже ничья, если «Ростов» выиграет серию пенальти, отправит многократного финалиста Кубка «Урал» к ребятам из Пути Регионов. Интересный формат, во всех группах будет борьба. А если «Локомотив» проиграет дома, то победитель матча в Ростове-на-Дону выйдет на первое место.

«Крылья Советов» завершили борьбу

За тур до финиша в группе «Зенита» есть команда, которая точно не выйдет в плей-офф Кубка. «Крылья Советов» после разгрома «Спартака» в РПЛ не нашли сил на «Ахмат». В Самаре клуб из Грозного забил три безответных мяча. Получается, у команды Ромащенко будет плей-офф Кубка, осталось понять место в группе, а вот Осинькин завершил турнир, как «Рубин» и «Пари НН». «Зенит» нанёс минимальное поражение «Балтике», но команда Семака снова пропустила гол, что уже вошло в привычку и обязательно скажется на будущих результатах чемпионов в национальной лиге.

В последнем туре кубкового Пути РПЛ «Ахмат» отправится в Калининград, где «Балтика» может навязать борьбу и защитить своё второе место в группе. Игнашевич выиграл три матча в Кубке, а в решающем поединке его устроит ничья. Но если вдруг «Зенит» проиграет «Крыльям Советов» — обе команды лишены мотивации накануне матча, то три очка отправят «Балтику» на первое место в группе. Плохо, что клубы РПЛ планируют отказаться от группового этапа кубкового турнира, поскольку обсуждают реформу формата РПЛ после завершения регулярного сезона.