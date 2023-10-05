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Кульминация Пути РПЛ Кубка России. Расклады в группах ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Спартака»

вчера, 15:12
Футболисты «Динамо»

Лидер РПЛ может не выйти в плей-офф верхней сетки.

«Динамо» разгромило «Спартак»

В «группе смерти» первым потерял шансы на проход дальше «Пари НН». Команда Юрана проиграла 4 матча из 5. Разгром от «Краснодара» значит, что в последнем туре против «Динамо» им ничего не нужно с турнирной точки зрения. И это важный момент для сложной группы, ведь «Краснодар» сыграет против «Спартака», который тоже де-факто завершил групповой этап. Отрыв в четыре пункта гарантирует Абаскалю первое место в группе. И вот здесь начинаются интересные заочные игрища. Разгром Абаскаля в московском дерби стал очень важным для Лички не только морально, но и с турнирной точки зрения.

Поскольку «Динамо» и «Краснодар» больше между собой не сыграют, то вспоминаем личные встречи. Личка победил Ивича 4:3 дома, но в серии пенальти проиграл в гостях после ничьей 1:1. Если «Динамо» наберёт больше очков, чем «Краснодар», то станет вторым в группе — и наоборот. А вот если команды сыграют одинаково, то выше окажутся москвичи. В таком случае лидер РПЛ «Краснодар» отправится в нижнюю сетку Кубка России. В этой части плей-офф год назад оказался «Зенит», о чём пожалел. Семак вылетел как раз от «Динамо». Москвичи мечтают о ещё одном финале, постараются не оплошать, ведь осталось обыграть «Пари НН», чтобы избежать опасной нижней сетки плей-офф.

Кульминация Пути РПЛ Кубка России. Расклады в группах ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Спартака»

ЦСКА проиграл по пенальти «Факелу»

Основное время в игре «армейцев» в Воронеже привело к ничьей 1:1, что уже не лучший результат для фаворита. А дальше голкиперу Гудиеву повезло больше, чем Торопу. Акинфеев отдыхал, основного вратаря ЦСКА берегут на дерби против «Спартака», а его помощник наблюдал за промахами Файзуллаева и Заболотного. Атакующий хавбек и центральный нападающий пробили мимо ворот, Гудиеву не пришлось вступать в игру, его команда выиграла серию пенальти со счетом 4:2. Важный результат для «Факела», ведь победа после ничьей это два очка в таблицу, что меняет расклад в группе.

Также у клуба из Воронежа есть поражение в серии пенальти против «Оренбурга» после мировой в основное время, а это один пункт в таблицу. Аутсайдер РПЛ имеет шанс продолжить борьбу в Кубке, ведь в группе есть фаворит, который вчера помог «Факелу». Пока «Оренбург» не растащили покупатели, хотя ко многим футболистам присматриваются богатые клубы, команда Деограсии радует публику. Обыграли в гостях «Сочи», хотя пропустили первыми. У команды Нобоа остался шанс зацепиться за плей-офф в последнем туре, но для этого надо дома обыграть «Факел».

Кульминация Пути РПЛ Кубка России. Расклады в группах ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Спартака»

В группе «Локомотива» три лидера

В каждой группе есть команды, которые уже не скатятся ниже второго места. «Оренбург» в плей-офф верхней сетки, а ЦСКА очень близко. «Зенит» прошёл дальше, как и «Спартак», невзирая на разгром в дерби от «Динамо». «Локомотив» тоже не упадёт ниже второго места из-за календаря. В последнем туре москвичи сыграют с «Рубином», который завершил борьбу, да и конкуренты встретятся между собой, что исключает две победы. Казанцы проиграли в гостях «Уралу» 0:2, а это значит, что в последнем туре им ничего не нужно, что упрощает задачу команды Галактионова.

А вот «Урал» и «Ростов» будут драться за плей-офф Пути РПЛ. Команда Карпина на неделе уступила «Локомотиву» 1:3, усложнила себе задачу в группе. Теперь в последнем туре надо дома обыгрывать «Урал», ведь в Екатеринбурге было поражение, то есть по очкам в личных встречах у Ганчаренко пока преимущество над Карпиным. Но победа ростовчан будет значить проход в верхнюю сетку плей-офф. Даже ничья, если «Ростов» выиграет серию пенальти, отправит многократного финалиста Кубка «Урал» к ребятам из Пути Регионов. Интересный формат, во всех группах будет борьба. А если «Локомотив» проиграет дома, то победитель матча в Ростове-на-Дону выйдет на первое место.

Кульминация Пути РПЛ Кубка России. Расклады в группах ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Спартака»

«Крылья Советов» завершили борьбу

За тур до финиша в группе «Зенита» есть команда, которая точно не выйдет в плей-офф Кубка. «Крылья Советов» после разгрома «Спартака» в РПЛ не нашли сил на «Ахмат». В Самаре клуб из Грозного забил три безответных мяча. Получается, у команды Ромащенко будет плей-офф Кубка, осталось понять место в группе, а вот Осинькин завершил турнир, как «Рубин» и «Пари НН». «Зенит» нанёс минимальное поражение «Балтике», но команда Семака снова пропустила гол, что уже вошло в привычку и обязательно скажется на будущих результатах чемпионов в национальной лиге.

В последнем туре кубкового Пути РПЛ «Ахмат» отправится в Калининград, где «Балтика» может навязать борьбу и защитить своё второе место в группе. Игнашевич выиграл три матча в Кубке, а в решающем поединке его устроит ничья. Но если вдруг «Зенит» проиграет «Крыльям Советов» — обе команды лишены мотивации накануне матча, то три очка отправят «Балтику» на первое место в группе. Плохо, что клубы РПЛ планируют отказаться от группового этапа кубкового турнира, поскольку обсуждают реформу формата РПЛ после завершения регулярного сезона.

Кульминация Пути РПЛ Кубка России. Расклады в группах ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Спартака»

Конечно, надо думать, как зарабатывать больше. Но идея с Кубком РПЛ спорная, ведь как минимум «Зенит» будет против плей-офф после завершения регулярного чемпионата. В матчах на вылет проще потерять титул. Также все гранды будут жаловаться на нагрузки. А уже привычный Путь РПЛ точно сделал национальный кубок намного привлекательнее. Такие команды как «Балтика», «Оренбург» и «Факел» получили шанс на дополнительные победы и выход в плей-офф. Раньше Кубок России для них мог состоять из одного поединка с ранним вылетом, теперь болельщикам и футболистам намного интереснее.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:09
Ваня, не переживай. Динамо выиграет у НН, займет 2 место и в плей офф будет играть или с Зенитом, или с Локо, или с ЦСКА. Это же интересно, да?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 22:06
А интереснее стала сама система розыгрыша, когда у клубов РПЛ есть право на осечку в группе. Да и игр интересных стало больше. Особенно после того как пройдет жеребьевка первого раунда плей офф Пути РПЛ. Теоретически возможны 2 матча Спартак-ЦСКА , либо ЦСКА -Краснодар, или Зенит-ЦСКА. Первое место в группе играет со вторым из другой группы. Поэтому лучше занять первое место, или на худой конец 3-е, чтобы пойти в путь регионов. Столько интриг, разве это не интересно?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:13
Что именно стало более интересным?
112910415
112910415
вчера в 17:15
редкий случай, когда после реформы интереснее стало !
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:49
Интересные расклады к последнему туру, жаль что некоторые команды уже де-факто завершили поход за кубком
Серхио Армани
Серхио Армани
вчера в 16:35
Интересно, когда это Динамо разгромило Краснодар 3-0 (автор статьи перепутал со Спартаком).
Динамо обыграло Краснодар 3-2, счет был 2-2, забили на последней минуту
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:39
Спасибо за статью. Меня, как болельщика Динамо, прежде всего интересует расклад в группе D, где уже всё практически ясно, думаю команды закончат эту стадию, сохранив текущие позиции. Только у меня вопрос, почему Краснодар располагается выше Динамо, ведь по личным встречам бело-синие опережают "быков"? Но итоговая таблица надеюсь будет выглядеть иначе, не думаю, что потерявшие мотивацию нижегородцы напоследок хлопнут дверью и не позволят москвичам у себя дома добиться нужного результата. А какой будет в ней окончательный расклад узнаем уже второго ноября. Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
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