«Монца» – «Салернитана»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Серия А чемпионата Италии «Монца» – «Салернитана», который состоится 8 октября 2023 года

«Монца»

«Монца» с девятью очками после семи матчей идет на двенадцатой позиции в итальянской Серии А. Второй сезон клуба в элитном дивизионе пока не может радовать болельщиков. Только в последних играх команда начинает набирать стабильно баллы в свой зачет. В шестом туре дома сыграли в ничью 0:0 с «Болоньей».

В матче последнего тура победили на выезде «Сассуоло» со счетом 1:0.

«Салернитана»

«Салернитана» девятнадцатая команда чемпионата Италии с тремя набранными очками. Главный тренер команды Паулу Соуза может не задержаться на посту главного тренера, если в ближайшее время команда не начнет набирать баллы. В рамках шестого тура уступили на выезде «Эмполи» (0:1).

В последнем матче Серии А на своем поле проиграли с разгромным счетом «Интеру» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монца»– 1.72

Ничья – 3.95

Победит «Салернитана» – 5.00

Победит «Монца» с форой -1.5 – 2.93

Обе забьют — нет – 1.98

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02

Статистика

«Монца» не проигрывает в четырёх матчах чемпионата Италии подряд.

«Салернитана» не выигрывали в текущем розыгрыше Серии А.

Команды из пяти последних очных встреч в четырёх играют на тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.89. В предстоящем матче командам нужно показать самоотдачу и желание бороться за каждый набранный балл, а учитывая плохую игру гостей в обороне, мы можем увидеть большое количество мячей.