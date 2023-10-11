Исландия – Люксембург: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Исландия – Люксембург, который состоится 13 октября 2023 года.

Исландия

Сборная Исландии идет на пятом месте после шести туров, отставая от проходного второго места на семь очков. Также стоит отметить, что команда не взяла ни одного балла у главных претендентов на выход из группы. В четвертом туре на своем поле уступили португальцам со счетом 0:1.

В шестом матче в группе на своем поле обыграли сборную Боснии и Герцеговины (1:0).

Люксембург

Сборная Люксембурга занимает третье место на текущий момент с десятью очками в своем активе. Команда в целом показывает конкурентную борьбу, за исключением матчей с португальцами, где команда в двух играх пропустила 15 безответных мячей. В одном из предыдущих туров обыграли на выезде сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0.

В пятом туре дома выиграли сборную Исландии (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Исландия – 2.28

Ничья – 3.20

Победит сборная Люксембург – 3.50

Победит сборная Исландия с форой -1.5 – 8.10

Обе забьют — нет – 1.64

Обе забьют — да – 2.17

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.56

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.52

Статистика

Сборная Исландии играет на тотал меньше 2.5 мячей в четырёх из пяти последних играх на своём поле.

Сборная Люксембурга в последних пяти выездных играх проиграла только одну.

В очных встречах между командами паритет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Люксембурга по коэффициенту 4.60. Гости впервые за свою историю имеют реальные шансы побороться за путевку в финальную часть турнира, и им следует воспользоваться этой возможностью.