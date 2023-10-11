Португалия – Словакия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Португалия – Словакия, который состоится 13 октября 2023 года.
Португалия
Сборная Португалии показывает самую стабильную игру среди всех команд участников отбора на Евро-2024. В шести сыгранных матчах они набрали максимальное количество очков, забив 24 мяча и не пропустив ни одного. В четвертом туре победили сборную Исландии на выезде (1:0).
В последнем туре не оставили никаких шансов сборной Люксембурга, обыграв их со счётом 9:0.
Словакия
Сборная Словакии занимает второе место в группе, уступая пять очков сборной Португалии. Словакам еще предстоит приложить немало усилий, чтобы конкурировать с главным претендентом за второй билет на чемпионат Европы, сборной Люксембурга. Важная победа была добыта в третьем туре на выезде над сборной Исландии (2:1).
В шестом туре дома обыграли аутсайдера группы, сборную Лихтенштейн со счётом 3:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Португалии – 1.27
- Ничья – 6.10
- Победит сборная Словакии – 13.50
- Победит сборная Португалии с форой -1.5 – 1.78
- Обе забьют — нет – 1.63
- Обе забьют — да – 2.30
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27
Статистика
- Португальцы на своём поле имеют серию из семи побед подряд.
- Словаки не проигрывали на выезде в текущем отборе.
- Сборная Словакии никогда не обыгрывала сборную Португалии.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Португалии с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.78. Высокий уровень игроков в составе сборной Португалии позволяет им уверенно доминировать в этой группе. Словакам будет сложно соперничать с чемпионами Европы 2016 года.