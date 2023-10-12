Украина – Северная Македония: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Украина – Северная Македония, который состоится 14 октября 2023 года.

Украина

Сборная Украины занимает второе место в группе с семью очками в своем активе, также как у сборных Италии и Северной Македонии. Между этими командами с большой вероятностью разгорится борьба за вторую путевку из этой группы на Евро-2024. В предыдущем туре украинцы сыграли вничью со сборной Англии (1:1).

В последнем матче на выезде они проиграли сборной Италии со счётом 1:2.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии занимает третье место в группе. Команда после разгромного поражения от сборной Англии со счётом 0:7 стабилизировала свою игру и набрала четыре очка в двух следующих турах. В домашнем матче пятого тура на своем поле они сыграли вничью со сборной Италии (1:1).

В шестом туре македонцы на выезде победили сборную Мальты со счётом 2:0/

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Украины – 1.67

Ничья –3.90

Победит сборная Северной Македонии – 5.70

Победит сборная Украины с форой -3.5 – 2.87

Обе забьют — нет – 1.77

Обе забьют — да – 2.07

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82

Статистика

Голевая серия сборной Украины насчитывает пять матчей.

Сборная Северной Македонии имеет худшую оборону в данной группе.

В последних пяти очных встречах четыре победы сборной Украины.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Украины по коэффициенту 1.67. Украинская сборная понимает, что в двух октябрьских матчах нужно набирать максимальное количество очков, чтобы сохранить шансы на борьбу за второе место в группе.