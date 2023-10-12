Украина – Северная Македония: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Украина – Северная Македония, который состоится 14 октября 2023 года.
Украина
Сборная Украины занимает второе место в группе с семью очками в своем активе, также как у сборных Италии и Северной Македонии. Между этими командами с большой вероятностью разгорится борьба за вторую путевку из этой группы на Евро-2024. В предыдущем туре украинцы сыграли вничью со сборной Англии (1:1).
В последнем матче на выезде они проиграли сборной Италии со счётом 1:2.
Северная Македония
Сборная Северной Македонии занимает третье место в группе. Команда после разгромного поражения от сборной Англии со счётом 0:7 стабилизировала свою игру и набрала четыре очка в двух следующих турах. В домашнем матче пятого тура на своем поле они сыграли вничью со сборной Италии (1:1).
В шестом туре македонцы на выезде победили сборную Мальты со счётом 2:0/
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Украины – 1.67
- Ничья –3.90
- Победит сборная Северной Македонии – 5.70
- Победит сборная Украины с форой -3.5 – 2.87
- Обе забьют — нет – 1.77
- Обе забьют — да – 2.07
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82
Статистика
- Голевая серия сборной Украины насчитывает пять матчей.
- Сборная Северной Македонии имеет худшую оборону в данной группе.
- В последних пяти очных встречах четыре победы сборной Украины.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Украины по коэффициенту 1.67. Украинская сборная понимает, что в двух октябрьских матчах нужно набирать максимальное количество очков, чтобы сохранить шансы на борьбу за второе место в группе.