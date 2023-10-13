Чехия – Фарерские острова: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Чехия – Фарерские острова, который состоится 15 октября 2023 года.

Чехия

Чехи занимают третье место в группе после пяти сыгранных туров. В последних играх команда теряет много очков, что позволило конкурентам вернуться в борьбу за путёвку на чемпионат Европы. В одном из предыдущих туров сыграли вничью дома со сборной Албании (1:1).

В шестом туре уже в гостях уступили тем же албанцам со счётом 0:3.

Фарерские острова

Сборная Фарерских островов с одним очком в активе занимает последнее место в группе. Перед командой за два тура до завершения отбора не стоит никаких целей. В пятом туре проиграли дома сборной Молдавии со счётом 0:1.

В последней игре на своём поле в текущей квалификации уступили сборной Польши (0:2), играя с середины матча в меньшинстве.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Чехии – 1.10

Ничья – 11.00

Победит сборная Фарерских островов – 44.00

Победит сборная Чехии с форой -2.5 – 1.85

Обе забьют — нет – 1.41

Обе забьют — да – 2.95

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.84

Статистика

Сборная Чехии не проигрывает на домашней арене в этом календарном году.

Сборная Фарерских островов последний раз побеждала на выезде в сентябре 2020 года.

Сборная Фарерских островов никогда в истории очных встреч не забивала в ворота чехов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Чехии с форой -2.5 мячей по коэффициенту 1.85. Матч с аутсайдерами группы для чехов идеальная возможность почувствовать долгожданный вкус побед перед решающими матчами.