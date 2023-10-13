Чехия – Фарерские острова: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Чехия – Фарерские острова, который состоится 15 октября 2023 года.
Чехия
Чехи занимают третье место в группе после пяти сыгранных туров. В последних играх команда теряет много очков, что позволило конкурентам вернуться в борьбу за путёвку на чемпионат Европы. В одном из предыдущих туров сыграли вничью дома со сборной Албании (1:1).
В шестом туре уже в гостях уступили тем же албанцам со счётом 0:3.
Фарерские острова
Сборная Фарерских островов с одним очком в активе занимает последнее место в группе. Перед командой за два тура до завершения отбора не стоит никаких целей. В пятом туре проиграли дома сборной Молдавии со счётом 0:1.
В последней игре на своём поле в текущей квалификации уступили сборной Польши (0:2), играя с середины матча в меньшинстве.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Чехии – 1.10
- Ничья – 11.00
- Победит сборная Фарерских островов – 44.00
- Победит сборная Чехии с форой -2.5 – 1.85
- Обе забьют — нет – 1.41
- Обе забьют — да – 2.95
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.07
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.84
Статистика
- Сборная Чехии не проигрывает на домашней арене в этом календарном году.
- Сборная Фарерских островов последний раз побеждала на выезде в сентябре 2020 года.
- Сборная Фарерских островов никогда в истории очных встреч не забивала в ворота чехов.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Чехии с форой -2.5 мячей по коэффициенту 1.85. Матч с аутсайдерами группы для чехов идеальная возможность почувствовать долгожданный вкус побед перед решающими матчами.