Швейцария – Беларусь: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Швейцария – Беларусь, который состоится 15 октября 2023 года.

Швейцария

Сборная Швейцарии с четырнадцатью очками из восемнадцати возможных идёт на первом месте в группе. Швейцарцы показывают атакующую игру с большим количеством забитых мячей. Матч пятого тура завершился результативной ничьей со сборной Косово (2:2).

В шестом туре обыграли на своём поле сборную Андорры со счётом 3:0.

Беларусь

Беларусы пятая команда в своей группе после семи сыгранных матчей. Подопечные Карлоса Алоса Феррера потеряли шансы на попадание на Евро-2024 и могут постепенно готовиться к розыгрышу Лиги наций сезона 2024/2025. В шестом туре на выезде уступили сборной Израиля (0:1).

В седьмом туре сыграли вничью со сборной Румынии со счётом 0:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Швейцарии – 1.11

Ничья – 10.00

Победит сборная Беларуси – 36.00

Победит сборная Чехии с форой -2.5 – 1.96

Обе забьют — нет – 1.44

Обе забьют — да – 2.82

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.14

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.79

Статистика

Сборная Швейцарии не проигрывает в этом календарном году.

Сборная Беларуси последний раз выигрывала на выезде в квалификациях на крупные турниры в 2019 году.

В очных встречах белорусы никогда не обыгрывали швейцарцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Швейцарии с форой -2.5 мячей по коэффициенту 1.96. Швейцарская сборная уверенно должна обыгрывать на своём поле команду, которая потеряла все шансы на выход из группы.