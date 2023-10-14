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Швейцария – Беларусь: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:45
Швейцария – Беларусь: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Швейцария – Беларусь, который состоится 15 октября 2023 года.

Швейцария

Сборная Швейцарии с четырнадцатью очками из восемнадцати возможных идёт на первом месте в группе. Швейцарцы показывают атакующую игру с большим количеством забитых мячей. Матч пятого тура завершился результативной ничьей со сборной Косово (2:2).

В шестом туре обыграли на своём поле сборную Андорры со счётом 3:0.

Беларусь

Беларусы пятая команда в своей группе после семи сыгранных матчей. Подопечные Карлоса Алоса Феррера потеряли шансы на попадание на Евро-2024 и могут постепенно готовиться к розыгрышу Лиги наций сезона 2024/2025. В шестом туре на выезде уступили сборной Израиля (0:1).

В седьмом туре сыграли вничью со сборной Румынии со счётом 0:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Швейцарии – 1.11
  • Ничья – 10.00
  • Победит сборная Беларуси – 36.00
  • Победит сборная Чехии с форой -2.5 – 1.96
  • Обе забьют — нет – 1.44
  • Обе забьют — да – 2.82
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.14
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.79

Статистика

  • Сборная Швейцарии не проигрывает в этом календарном году.
  • Сборная Беларуси последний раз выигрывала на выезде в квалификациях на крупные турниры в 2019 году.
  • В очных встречах белорусы никогда не обыгрывали швейцарцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Швейцарии с форой -2.5 мячей по коэффициенту 1.96. Швейцарская сборная уверенно должна обыгрывать на своём поле команду, которая потеряла все шансы на выход из группы.

Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:08
В марте "красные крестоносцы" разнесли наших братьев славян на нейтральной территории 5-0. А Штеффен оформил хет-трик уже к 30-й минуте первого тайма. Нисколько не удивлюсь, если матч в Санкт-Галлене пройдёт по схожему сценарию. А если гости не пять мячей в свои ворота получат, то три так точно. А сами мощного (в сравнении с ними) соперника огорчить вряд ли смогут. Плюс футболисты Беларуси оставили много сил в поединке против Румынии. Усталость сборной тоже может сильно сказаться на фоне свежих швейцарцев, которые банально намного выше классом. Ставка - фора (-2) на хозяев. Как минимум 2-0 или 3-0 они делать должны.
Гость
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