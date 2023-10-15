Бельгия – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Бельгия – Швеция, который состоится 16 октября 2023 года.
Бельгия
Сборная Бельгии после шести сыгранных туров идёт на первом месте в группе. Команда уже квалифицировалась на чемпионат Европы, и в последних двух турах определится с точным местом. В шестом туре дома разгромили сборную Эстонии (5:0).
В предыдущем матче на выезде, в упорной борьбе, обыграли сборную Австрии со счётом 3:2.
Швеция
Шведы провалили этот отбор и имеют лишь призрачные шансы на выход из группы. Для этого им необходимо победить в последних трёх играх и надеяться, что их прямой конкурент, австрийская сборная, наберет не более одного балла в оставшихся матчах. В последнем матче квалификации проиграли на своём поле сборной Австрии (1:3).
В товарищеской встрече обыграли сборную Молдавии со счётом 3:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Бельгии – 1.69
- Ничья – 4.00
- Победит сборная Швеции – 5.40
- Победит сборная Бельгии с форой -1.5 – 2.79
- Обе забьют — нет – 1.96
- Обе забьют — да – 1.85
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03
Статистика
- Сборная Бельгии не проигрывает в текущем отборе на Евро-2024.
- Сборная Швеции играет на тотал больше 2.5 мячей в четырёх из последних пяти игр.
- В очных встречах команд у бельгийцев шесть побед при трёх победах шведов.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88. Средний показатель забитых и пропущенных мячей у команд в текущем отборе выше трёх голов за матч, поэтому ставка на тотал больше при таком коэффициенте выглядит идеально.