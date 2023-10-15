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Бельгия – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:47
Бельгия – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Бельгия – Швеция, который состоится 16 октября 2023 года.

Бельгия

Сборная Бельгии после шести сыгранных туров идёт на первом месте в группе. Команда уже квалифицировалась на чемпионат Европы, и в последних двух турах определится с точным местом. В шестом туре дома разгромили сборную Эстонии (5:0).

В предыдущем матче на выезде, в упорной борьбе, обыграли сборную Австрии со счётом 3:2.

Швеция

Шведы провалили этот отбор и имеют лишь призрачные шансы на выход из группы. Для этого им необходимо победить в последних трёх играх и надеяться, что их прямой конкурент, австрийская сборная, наберет не более одного балла в оставшихся матчах. В последнем матче квалификации проиграли на своём поле сборной Австрии (1:3).

В товарищеской встрече обыграли сборную Молдавии со счётом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Бельгии – 1.69
  • Ничья – 4.00
  • Победит сборная Швеции – 5.40
  • Победит сборная Бельгии с форой -1.5 – 2.79
  • Обе забьют — нет – 1.96
  • Обе забьют — да – 1.85
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03

Статистика

  • Сборная Бельгии не проигрывает в текущем отборе на Евро-2024.
  • Сборная Швеции играет на тотал больше 2.5 мячей в четырёх из последних пяти игр.
  • В очных встречах команд у бельгийцев шесть побед при трёх победах шведов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88. Средний показатель забитых и пропущенных мячей у команд в текущем отборе выше трёх голов за матч, поэтому ставка на тотал больше при таком коэффициенте выглядит идеально.

Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 15:26
Не думаю, что в данном поединке стоит изобретать велосипед. Швеция в её нынешнем состоянии - не та сборная, которая способна тягаться на равных с бельгийцами и отбирать у них очки на чужой территории. Даже на своём поле навязать борьбу сопернику не получилось - Лукаку оформил хет-трик, Лукебакио дубль из ассистов. По итогу 3-0 в пользу "красных дьяволов", чьё превосходство подтвердили и показатели xG: 2,72 против 0,59 у скандинавов. Ставлю на то, что Бельгия и в родных стенах чисто на классе возьмёт верх над шведами. Мой прогноз - П1.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:41
Особых турнирных задач нет - поиграют в футбол - ОЗ +2,5Б.
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