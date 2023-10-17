Литва – Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Литва – Венгрия, который состоится 17 октября 2023 года.
Литва
Литовская сборная четвертая команда своей группы с пятью очками в активе. Литовцы делают всё от себя зависящее, чтобы как минимум не уступить сборной Болгарии и не опуститься на последнее место в группе. В последней домашней игре проиграли сербам(1:3).
В седьмом туре на выезде обыграли сборную Болгарии со счётом 2:0.
Венгрия
Сборная Венгрии лидирует в группе после пяти сыгранных туров и показывает стабильную игру, не проиграв ни одной встречи в текущей квалификации. В одной из последних товарищеских игр сыграли вничью с чехами со счётом 1:1.
В последнем матче отбора на Евро-2024 обыграли сборную Сербии(2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Литвы – 12.50
- Ничья – 5.50
- Победит сборная Венгрии – 1.30
- Победит сборная Венгрии с форой -1.5 – 1.91
- Обе забьют — нет – 1.51
- Обе забьют — да – 2.46
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99
Статистика
- Сборная Литвы последний раз побеждала на домашнем поле в 2021 году.
- Венгры не проигрывают на выезде пять матчей подряд.
- Литовцы никогда не обыгрывали венгров.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Венгрии с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.91. Сборная Венгрии своей стабильной игрой показала, что заслуживает занять первое место в данной группе, а для этого желательно побеждать в будущем матче.