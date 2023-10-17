Литва – Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Литва – Венгрия, который состоится 17 октября 2023 года.

Литва

Литовская сборная четвертая команда своей группы с пятью очками в активе. Литовцы делают всё от себя зависящее, чтобы как минимум не уступить сборной Болгарии и не опуститься на последнее место в группе. В последней домашней игре проиграли сербам(1:3).

В седьмом туре на выезде обыграли сборную Болгарии со счётом 2:0.

Венгрия

Сборная Венгрии лидирует в группе после пяти сыгранных туров и показывает стабильную игру, не проиграв ни одной встречи в текущей квалификации. В одной из последних товарищеских игр сыграли вничью с чехами со счётом 1:1.

В последнем матче отбора на Евро-2024 обыграли сборную Сербии(2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Литвы – 12.50

Ничья – 5.50

Победит сборная Венгрии – 1.30

Победит сборная Венгрии с форой -1.5 – 1.91

Обе забьют — нет – 1.51

Обе забьют — да – 2.46

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

Сборная Литвы последний раз побеждала на домашнем поле в 2021 году.

Венгры не проигрывают на выезде пять матчей подряд.

Литовцы никогда не обыгрывали венгров.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Венгрии с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.91. Сборная Венгрии своей стабильной игрой показала, что заслуживает занять первое место в данной группе, а для этого желательно побеждать в будущем матче.