Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Литва – Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:51
Литва – Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Литва – Венгрия, который состоится 17 октября 2023 года.

Литва

Литовская сборная четвертая команда своей группы с пятью очками в активе. Литовцы делают всё от себя зависящее, чтобы как минимум не уступить сборной Болгарии и не опуститься на последнее место в группе. В последней домашней игре проиграли сербам(1:3).

В седьмом туре на выезде обыграли сборную Болгарии со счётом 2:0.

Венгрия

Сборная Венгрии лидирует в группе после пяти сыгранных туров и показывает стабильную игру, не проиграв ни одной встречи в текущей квалификации. В одной из последних товарищеских игр сыграли вничью с чехами со счётом 1:1.

В последнем матче отбора на Евро-2024 обыграли сборную Сербии(2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Литвы – 12.50
  • Ничья – 5.50
  • Победит сборная Венгрии – 1.30
  • Победит сборная Венгрии с форой -1.5 – 1.91
  • Обе забьют — нет – 1.51
  • Обе забьют — да – 2.46
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

  • Сборная Литвы последний раз побеждала на домашнем поле в 2021 году.
  • Венгры не проигрывают на выезде пять матчей подряд.
  • Литовцы никогда не обыгрывали венгров.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Венгрии с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.91. Сборная Венгрии своей стабильной игрой показала, что заслуживает занять первое место в данной группе, а для этого желательно побеждать в будущем матче.

Все комментарии
idres
idres
сегодня в 09:41
Первая мысль относительно данного поединка была - фора (-1,5) на гостей. И если кто-то совсем не верит в гол Литвы, то может взять ту ставку. Ведь по факту Венгрия сейчас на голову сильнее соперника. Но лично я не исключаю, что как минимум раз хозяева смогут огорчить ворота "мадьяров". На своём поле литовцы - далеко не мальчики для битья. На большее, конечно, хозяева вряд ли замахнутся. По сути для венгров один пропущенный гол, в принципе, не станет какой-то катастрофой. Ну пропустят один, забьют то в любом случае больше. На данный момент это сборные немного разного уровня. Но в обороне фаворит, повторюсь, не идеален. Поэтому как минимум одно взятие ворот соперника литовцы дома оформить могут. Ставка - "Хозяева забьют: ДА".
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:11
Венгры выглядят на много сильнее Ф2(-2).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 