Жюль Риме и его близкие родственники на чемпионатах мира

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вчера, 20:40

Родственники Жюля Риме, конечно, не играли в футбол на чемпионатах мира. Но их имена фигурируют в документах, отражающих историю нескольких мундиалей.

В качестве обложки данной статьи выбрано довольно известное фото жеребьёвки ЧМ -38, который, как известно, проходил во Франции.

Сам чемпионат мира был летом, в июне. А 5 марта в Париже была проведена жеребьёвка финального турнира. И в присутствии дедушки 5-летний внук президента ФИФА доставал бумажки из вазы.

Мальчика звали Ив Риме, он родился 13 марта 1932. А значит в день жеребьёвки ему не было полных 6 лет. Хотя по внешнему виду — довольно рослый парень. Многие источники уверяют, что это был именно 6-летний внук Жюля Риме.

Кстати, Ив Риме прожил 90 лет, и скончался совсем недавно, 13 ноября 2022 г. за неделю до старта последнего чемпионата мира. О нём позже немного расскажем.

Но не с внука Жюля Риме началась эта традиция — вовлекать близких родственников президента ФИФА в события проходивших чемпионатов мира.

И тут надо сказать, что за последние недели две-три я получил доступ к 3 печатным изданиям, довольно редким. Все они посвящены футболу и чемпионатам мира, в частности. В этих изданиях оказалось много фото, которые я доселе никогда не видел. Хотя просмотрено этого добра уже изрядно.

Один мой друг по переписке выложил ссылку на книгу своего приятеля, посвященную всем прошедшим чемпионатам мира по футболу с 1930 по 2022 годы. Книгу я скачал, она написана сирийским автором, на арабском языке. Мой экранный переводчик наотрез отказался распознавать и переводить арабскую вязь, видно шрифт неподходящий. Но зато в книге достойные фотографии, хорошего качества и достаточно редкие, не ходовые.

Просмотрев фото первых трёх турниров 1930-х годов в той книге, у меня возникло несколько вопросов.

В разделе ЧМ -30 была опубликована фотография, на которой Жюль Риме вместе с неким парнем проводят жеребьёвку, в присутствии других членов комиссии.

Жеребьёвку 1938 г. мы помним. Но фото в книге было будничное, не парадное, без пышных интерьеров. Поиск в интернете этого фото принёс, к моему великому удивлению, несколько источников — и ВСЕ они как один описывают те или иные события ЧМ -30. Но никаких фото жеребьёвки ЧМ -30 нигде не было опубликовано, никаких мальчиков там не было! Мистика какая-то.

Это потрясающая ошибка нашей эпохи, компьютерной. Это фото, наверняка, было сделано через 10 лет после первого чемпионата мира.

В блоге Soccer Nostalgia, который ведёт Шахан Петроссян (Shahan Petrossian), это фото дано необрезанное, с подписью на французском языке. А в той подписи в первой же фразе написано, что Жюль Риме проводит жеребьёвку Кубка Франции.

Ш. Петроссян сам удивился такому казусу, но в своём блоге ничего менять не стал. В блоге снизу по-английски написано чёрным по белому (дополнительно к французскому тексту), что фото взято из журнала Miroir du Football, #130, April-May 1970, и на фото президент ФИФА Жюль Риме во время жеребьёвки Кубка мира 1930.

Это фото и текст к нему в блоге были опубликованы еще в 2016 году. Но ещё раньше, в 2013 такое фото, но без французского текста, вкраплялось в тексты про первый чемпионат мира 1930 года на паре сайтов.

Да вот и само фото с французской подписью:

Смысл второй фразы подписи в том, что большого труда стоило привлечь несколько европейских сборных к участию в ЧМ -30. И эта борьба не выглядела так идиллично, как эта картинка.

Как видим, никакого намёка, что это фото именно при жеребьёвке Кубка мира. Но глаз замылился, есть цифры 1930 — состряпали миф о жеребьёвке ЧМ -30.

Сирийскому автору я также сообщил, что фото в его книге не из той эпохи и совсем не имеет отношения к первому Кубку мира. К тому же я нашёл фото жеребьёвки Кубка Франции за декабрь 1929 с участием Жюля Риме — так там та же чаша для голосования, та же крышка от сосуда. Сириец согласился с моими доводами.

Посмотрите фото жеребьёвки 1/8 финала Кубка Франции, прошедшей 19 декабря:

Ваза, крышка от неё на обоих снимках идентичные, как и седовласый мужчина на переднем плане. Впрочем, Анри Делоне (в очках, за Ж.Риме) тоже присутствует на обоих фото.

Но вот в каком именно году сделано непарадное фото с парнем — загадка из загадок.

Между прочим, фото 1929 г. взято из журнала Le Miroir des Sports.

Привлёк всех своих французских знакомых по твиттеру для поиска реального «года выпуска» этого фото. Ничего не отыскалось.

В фейсбуке также никто не ведает. Зато там нашёлся человек, который прислал ссылку на тот самый журнал за апрель-май 1970 г., в котором и было, по всей видимости впервые, опубликовано загадочное фото. Журнал Miroir du football стал выходить с 1960, издатель хотел объединить усилия с журналом Le Miroir des Sports, чтобы делать чисто футбольное издание. Но в итоге стал выпускать ежемесячные номера сам, потом чуть реже, раз в два месяца.

Искомый и обретённый 130 номер (1970 г.) выходил накануне 9-го турнира Кубка мира. И практически весь был посвящён предыстории турнира, противостоянию Европа — Южная Америка. Счёт титулов по континентам тогда был равный 4:4.

В этом журнале подобраны также довольно ценные снимки с прошедших к тому времени турниров Кубка мира. Фото эти очень редко появляются в интернете. И как видим, единственная публикация одного из фото привела в невероятно казусной истории с идентификацией этого фото в 21 веке.

Знаете, ведь кроме широко известного фото с жеребьёвки ЧМ -38 (которое на обложке) — есть ещё одно фото, которое было сделано на минуту-другую раньше. Антураж тот же, стол, господа, шикарный зал и мальчик в шортах на столе. Почему-то это фото не так популярно в сети, редко попадается в поиске:

Здесь Анри Делоне перед столом, но без очков. А дедушка Жюль Риме на сей раз в очках. Тут хорошо можно рассмотреть лицо 5-летнего внука.

И вот что я вам скажу — на этом фото и на загадочном фото облик парня, особенно причёска, довольно схожи.

При сравнении видно, что парень подрос, повзрослел. А вот насколько повзрослел — тут и возникли споры. Кто-то утверждает, что это всё тот же 1938 год, повзрослел на полгода. Как известно, с сезона 1939-40 наименование турнира изменилось, и он стал называться Кубок Шарля Симона (военный кубок). Правила и регламент изменились, шла война, оккупация и т.д.

С сезона 1944-45 вновь вернули название турниру. Возможно, на эти 5-6 лет и повзрослел парень, вон деду уже по плечо. Так что загадочное фото явно из 40-х годов прошлого века.

Кстати, в журнале Miroir des Sports в октябре 1943 была опубликована статья о Жюле Риме, с несколькими его фотографиями, с упоминанием 11-летнего внука и 3-летней внучки Мари-Пьер. Внук уже серьёзный парень, с внучкой дедушка любил поболтать:

Как известно, Жюль Риме умер в 1956 году. Поэтому на его веку прошли 5 турниров Кубка мира. На каждом из них он, конечно, присутствовал как президент ФИФА .

На ЧМ -30 Жюль Риме ездил не один. Вместе с ним на борту «Конте Верде» пересекла океан и его жена Жанна (Jeanne). Доказательство — вполне официальный документ Списки пассажиров. Супруга была на 2 года моложе Ж.Риме.

Жены Жюля Риме я ни разу не видел на фото, связанных с ЧМ -30. В июне 1932 г. сборная Франции гастролировала по Балканам. И вот в Белграде в объектив фотокамер попала и мадам Риме, и сам президент, и их 26-летняя дочь Аннетт:

Не видел я членов семьи Жюля Риме на фото во время ЧМ -34. Вряд ли женщины ездили в охваченную фашистской истерией Италию. Да и фото самого Риме на ЧМ -34 не так много, был ли он там вообще? Кубок мира победителям вручал явно не он.

24 мая 1945 в газетах Франции было сообщено о смерти мадам Риме. В 1950 на турнир Кубка мира 76-летнего президента ФИФА сопровождала дочь Аннетт.

Вот дочь и отец в сопровождении бразильских дипломатов отправляются на поезде должно быть в аэропорт, а оттуда в дальний путь в Рио:

Аннетт — крайняя слева.

Благодаря бразильским миграционным документам тех лет можно познакомится с фото и датами рождения и игроков, и арбитров, и функционеров.

Вот так выглядит карточка дочери Риме для пересечения границы Бразилии в 1950:

Тут кроме даты рождения есть данные о месте рождения, имена обоих родителей, род деятельности и автограф.

Как видим, у дочери была профессия секретарь.

Если уж речь зашла об автографах, то ознакомьтесь с миграционной карточкой самого президента ФИФА :

Фото дочери почти не встречается в фотообзорах ЧМ -50. В отчёте бразильской конфедерации о турнире есть много фото. В том числе, как вы уже догадываетесь, и довольно редких. Но дочери Ж. Риме на них нет. А если и есть, то в большой группе людей с большого расстояния и нечётко.

Зато очень чёткое фото в кулуарах конгресса ФИФА , Жюль Риме с дочерью:

Руку па плече президента ФИФА «забыл», конечно, не родственник.

На банкете по окончанию конгресса ФИФА рядом с Жюлем Риме справа и слева сидели две дамы. Фото одной крупно есть в книге-отчёте. Вторую трудно определить.

На матче открытия ЧМ -50 на Маракане в почётной ложе присутствовали Жюль Риме и множество других чиновников. По правую руку от президента сидят дамы. Но ни одна из них (чьи лица видны) не похожа на его дочь Аннетт:

Похоже, что на футбол она не ходила.

Так уж сложилось, что Аннетт умерла тоже в год проведения очередного чемпионата мира. Её не стало в декабре 1994 г., ей было 89 лет.

Что же в сухом остатке?

Ещё и ещё раз скажем, что произошла непростительная ошибка и одно фото с Жюлем Риме неверно датируется и атрибутируется ВО ВСЕХ источниках в интернете.

Итак, Жюль Риме и молодой человек в присутствии членов комиссии проводят жеребьёвку очередного этапа Кубка Франции:

Предположительно, фото сделано между 1938 и 1946 годами. И никак не может относится к чемпионату мира 1930 года.

В каком году точно сделан снимок — пока не выяснено. Внук ли запечатлён рядом с Жюлем Риме — тоже пока не ясно. Эти вопросы ждут своих исследователей.

Что касается внука Жюля Риме, то он всегда с теплотой вспоминал деда. Говорил, что дедушка никогда с ним не говорил о каких-то достижениях или проблемах в ФИФА — дедушка предпочитал говорить о литературе, о поэзии.

Ив Риме был автогонщиком в одно время, затем много работал в Бразилии. Говорят, что бразильские таможенники никогда не проверяли у него паспорт, просто знали его в лицо. Видимо поэтому не нашлось миграционной карточки для Ива Риме, её просто не делали (шучу).

Вот так выглядел в зрелые годы Ив Риме:

Ну, и ознакомление широких читательских масс с редкими футбольными источниками, о которых упоминалось в статье, уже началось.

Приобщайтесь:

https://www.scribd.com/doc/136606348/Relatorio-Da-Copa-de-1950

https://sendgb.com/XcqR6KPCu73

https://mega.nz/file/t8UGBISZ#pBWah8qfqxIWiLPCYwvyGOTRgNAZ5SuAUDkZ7OcQb5E

Последняя ссылка — на книгу на арабском языке о ЧМ с 1930 по 2022.

Кстати, в последней книге в разделе ЧМ -38 есть ещё одно фото, которое почему-то настойчиво преподносят как относящееся к ЧМ -38. На самом деле это не так…

Но об этом расскажем позднее.