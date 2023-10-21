«Жирона» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.10.2023)

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вчера, 16:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Примеры чемпионата Испании «Жирона» – «Альмерия», который состоится 22 октября 2023 года

«Жирона»

«Жирона» продолжает удивлять своей игрой всю футбольную Испанию и в этом году. Команда испанского специалиста Митчела идёт на втором месте в Примере после девяти сыгранных матчей. Единственное поражение это домашняя встреча седьмого тура, где команда уступила мадридскому «Реалу» со счётом 0:3.

В следующем матче «Жирона» обыграла на выезде «Кадис» (1:0).

«Альмерия»

«Альмерия» занимает последнее место в чемпионате Испании. Такие результаты привели к увольнению главного тренера Висенте Морено после семи сыгранных туров. Смена тренера пока не даёт нужного результата. Матч восьмого тура завершился вничью 3:3 с «Гранадой».

Результат последней встречи — очередное поражение, на этот раз от «Атлетика» Бильбао со счётом 0:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жирона» – 1.45

Ничья – 5.10

Победит «Альмерия» – 7.10

Победит «Жирона» с форой -1.5 – 2.15

Обе забьют — нет – 2.17

Обе забьют — да – 1.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.53

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.59

Статистика

«Жирона» в четвёрке самых результативных команд Примеры после девяти сыгранных туров.

«Альмерия» идёт без побед в текущем сезоне.

Три последние встречи команд на поле «Жироны» завершились на тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Жироны» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.15. «Жиронцы» демонстрируют агрессивную игру, особенно перед своими болельщиками, что мы можем наблюдать по последним результатам. С таким давлением гости точно не справятся.