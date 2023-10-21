«Жирона» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Примеры чемпионата Испании «Жирона» – «Альмерия», который состоится 22 октября 2023 года
«Жирона»
«Жирона» продолжает удивлять своей игрой всю футбольную Испанию и в этом году. Команда испанского специалиста Митчела идёт на втором месте в Примере после девяти сыгранных матчей. Единственное поражение это домашняя встреча седьмого тура, где команда уступила мадридскому «Реалу» со счётом 0:3.
В следующем матче «Жирона» обыграла на выезде «Кадис» (1:0).
«Альмерия»
«Альмерия» занимает последнее место в чемпионате Испании. Такие результаты привели к увольнению главного тренера Висенте Морено после семи сыгранных туров. Смена тренера пока не даёт нужного результата. Матч восьмого тура завершился вничью 3:3 с «Гранадой».
Результат последней встречи — очередное поражение, на этот раз от «Атлетика» Бильбао со счётом 0:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Жирона» – 1.45
- Ничья – 5.10
- Победит «Альмерия» – 7.10
- Победит «Жирона» с форой -1.5 – 2.15
- Обе забьют — нет – 2.17
- Обе забьют — да – 1.70
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.53
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.59
Статистика
- «Жирона» в четвёрке самых результативных команд Примеры после девяти сыгранных туров.
- «Альмерия» идёт без побед в текущем сезоне.
- Три последние встречи команд на поле «Жироны» завершились на тотал больше 2.5 мячей.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Жироны» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.15. «Жиронцы» демонстрируют агрессивную игру, особенно перед своими болельщиками, что мы можем наблюдать по последним результатам. С таким давлением гости точно не справятся.