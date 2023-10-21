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«Жирона» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.10.2023)

вчера, 16:08
«Жирона» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Примеры чемпионата Испании «Жирона» – «Альмерия», который состоится 22 октября 2023 года

«Жирона»

«Жирона» продолжает удивлять своей игрой всю футбольную Испанию и в этом году. Команда испанского специалиста Митчела идёт на втором месте в Примере после девяти сыгранных матчей. Единственное поражение это домашняя встреча седьмого тура, где команда уступила мадридскому «Реалу» со счётом 0:3.

В следующем матче «Жирона» обыграла на выезде «Кадис» (1:0).

«Альмерия»

«Альмерия» занимает последнее место в чемпионате Испании. Такие результаты привели к увольнению главного тренера Висенте Морено после семи сыгранных туров. Смена тренера пока не даёт нужного результата. Матч восьмого тура завершился вничью 3:3 с «Гранадой».

Результат последней встречи — очередное поражение, на этот раз от «Атлетика» Бильбао со счётом 0:3.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Жирона» – 1.45
  • Ничья – 5.10
  • Победит «Альмерия» – 7.10
  • Победит «Жирона» с форой -1.5 – 2.15
  • Обе забьют — нет – 2.17
  • Обе забьют — да – 1.70
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.53
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.59

Статистика

  • «Жирона» в четвёрке самых результативных команд Примеры после девяти сыгранных туров.
  • «Альмерия» идёт без побед в текущем сезоне.
  • Три последние встречи команд на поле «Жироны» завершились на тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Жироны» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.15. «Жиронцы» демонстрируют агрессивную игру, особенно перед своими болельщиками, что мы можем наблюдать по последним результатам. С таким давлением гости точно не справятся.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк жирона
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:47
Всего же в текущем сезоне Примеры Альмерия потерпела шесть поражений в девяти турах, во всех шести случаях при этом даже сама пропускала минимум по два мяча. В этом поединке каталонцы тоже вполне способны в одиночку пробить нужный тотал. В девяти турах чемпионата Жирона добыла семь побед, и только две из них были с минимальным счётом 1-0. Но, вполне не исключаю, если хозяева здесь выиграют как-нибудь а-ля 2-1 или 3-1. На один точный удар гости вполне способны наиграть. А вот в то, что последняя команда таблицы отберёт хотя бы ничью у коллектива со второй строчки этой же таблицы, не верится совсем. Мой прогноз - П1+ТБ 1,5.
Гость
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