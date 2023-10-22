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«Валенсия» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (23.10.2023)

вчера, 17:43
«Валенсия» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (23.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Примеры чемпионата Испании «Валенсия» – «Кадис», который состоится 23 октября 2023 года

«Валенсия»

После сыгранных девяти туров «Валенсия» занимает девятое место в испанской Примере. Команда имеет серию побед над сильными соперниками, но в последних четырёх турах «Валенсия» не смогла одержать победу. В восьмом туре «летучие мыши» разгромно проиграли «Бетису» со счётом 0:3.

В девятом туре на выезде сыграли вничью с «Мальоркой» со счётом 1:1.

«Кадис»

«Кадис» занимает четырнадцатое место в чемпионате Испании с девятью очками. Команда показала хорошие результаты в первых матчах сезона на своем поле, но на выезде очки «Кадису» даются тяжело. В последней встрече на чужом поле проиграли «Атлетико» Мадриду со счётом 2:3.

В девятом туре перед своими болельщиками уступили «Жироне» со счётом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Валенсия» – 1.80
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Кадис» – 5.10
  • Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 3.30
  • Обе забьют — нет – 1.68
  • Обе забьют — да – 2.19
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.32
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

  • «Валенсия» последний раз побеждала в рамках чемпионата Испании в пятом туре.
  • «Кадис» не выигрывает на выезде в текущем чемпионате.
  • В очных встречах на домашнем поле явное преимущество на стороне «летучих мышей»(семь побед при одном поражении).

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Валенсии» по коэффициенту 1.80. Учитывая плохую игру «Кадиса» в выездных встречах и ряд уверенных побед «Валенсии» на своём поле, можно предположить, что матч завершится минимальной победой хозяев поля.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк валенсия
Все комментарии
idres
idres
вчера в 17:52
В двух последних очных поединках против Кадиса Валенсия сопернику дважды уступила. Но прошлый сезон был провальный для "летучих мышей". На старте нового чемпионата они пока смотрятся ничуть не хуже, а даже чуть лучше оппонента и по игре, и по результату. Поэтому считаю, что как минимум ничью на "Месталье" хозяева добудут. А в комплекте со ставкой 1Х заиграю общий ТМ 3,5. За девять туров Ла Лиги текущего сезона Кадис напару с соперниками забивал больше трёх голов лишь дважды. А в матчах с участием Валенсии такое случалось и вовсе только раз.
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