«Валенсия» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (23.10.2023)

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вчера, 17:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Примеры чемпионата Испании «Валенсия» – «Кадис», который состоится 23 октября 2023 года

«Валенсия»

После сыгранных девяти туров «Валенсия» занимает девятое место в испанской Примере. Команда имеет серию побед над сильными соперниками, но в последних четырёх турах «Валенсия» не смогла одержать победу. В восьмом туре «летучие мыши» разгромно проиграли «Бетису» со счётом 0:3.

В девятом туре на выезде сыграли вничью с «Мальоркой» со счётом 1:1.

«Кадис»

«Кадис» занимает четырнадцатое место в чемпионате Испании с девятью очками. Команда показала хорошие результаты в первых матчах сезона на своем поле, но на выезде очки «Кадису» даются тяжело. В последней встрече на чужом поле проиграли «Атлетико» Мадриду со счётом 2:3.

В девятом туре перед своими болельщиками уступили «Жироне» со счётом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 1.80

Ничья – 3.60

Победит «Кадис» – 5.10

Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 3.30

Обе забьют — нет – 1.68

Обе забьют — да – 2.19

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.32

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

«Валенсия» последний раз побеждала в рамках чемпионата Испании в пятом туре.

«Кадис» не выигрывает на выезде в текущем чемпионате.

В очных встречах на домашнем поле явное преимущество на стороне «летучих мышей»(семь побед при одном поражении).

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Валенсии» по коэффициенту 1.80. Учитывая плохую игру «Кадиса» в выездных встречах и ряд уверенных побед «Валенсии» на своём поле, можно предположить, что матч завершится минимальной победой хозяев поля.