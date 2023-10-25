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«Марсель» – АЕК: прогноз и ставки от БК Pinnacle

25 октября 2023, 16:10
«Марсель» – АЕК: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Марсель» – АЕК, который состоится 26 октября 2023 года

«Марсель»

«Марсель» после двух сыгранных туров в группе Лиги Европы имеет в активе два набранных балла. Игра команды перед своими болельщиками и на выезде — это совершенно разные вещи. В домашней встрече на европейской арене сыграли вничью с английским «Брайтоном» (2:2).

В рамках девятого тура чемпионата Франции проиграли на выезде «Ницце» со счётом 0:1.

АЕК

АЕК с четырьмя очками неожиданно идёт на первом месте в группе. Во внутреннем чемпионате Греции команда также показывает уверенную игру, занимая место в тройке сильнейших. Игра второго тура Лиги Европы с нидерландским «Аяксом» завершилась со счётом 1:1.

В матче последнего тура греческой Суперлиги обыграли на выезде «Астерас» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Марсель» – 1.68
  • Ничья – 4.45
  • Победит АЕК – 4.85
  • Победит «Марсель» с форой -1.5 мяча – 2.79
  • Обе забьют — нет – 2.15
  • Обе забьют — да – 1.71
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

  • «Марсель» не проигрывает на своём поле в этом сезоне.
  • АЕК последние четыре из пяти сыгранных матчей на выезде завершил на тотал больше 2.5 мячей.
  • Команды единожды пересекались между собой в еврокубках в 1989 году; тогда «Марсель» был сильнее по сумме двух встреч.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Марселя» по коэффициенту 1.68. В предстоящем матче французскому клубу нужно подтвердить свой статус домашней команды и взять три очка для увеличения шансов на выход из группы.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк марсель
Все комментарии
izrafel
izrafel
25 октября в 16:25
Опять же, разница в классе имеется, ведь Марсель, пусть и кризисный, но в состоянии заработать против более слабого оппонента три балла. И тем не менее, вероятность их провала не менее реальна, поскольку афинский АЕК почувствовал вкус успеха, и не взирая на статус команды противоположной, они часто стараются найти аргументы для положительного результата. И к слову, фора +1 выстояла 9-ть раз в последних 10-ти матчах с участием АЕКа, и да, уровень соперников не часто был значительным, но факт остается фактом, у них идет игра.
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