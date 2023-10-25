«Марсель» – АЕК: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Марсель» – АЕК, который состоится 26 октября 2023 года
«Марсель»
«Марсель» после двух сыгранных туров в группе Лиги Европы имеет в активе два набранных балла. Игра команды перед своими болельщиками и на выезде — это совершенно разные вещи. В домашней встрече на европейской арене сыграли вничью с английским «Брайтоном» (2:2).
В рамках девятого тура чемпионата Франции проиграли на выезде «Ницце» со счётом 0:1.
АЕК
АЕК с четырьмя очками неожиданно идёт на первом месте в группе. Во внутреннем чемпионате Греции команда также показывает уверенную игру, занимая место в тройке сильнейших. Игра второго тура Лиги Европы с нидерландским «Аяксом» завершилась со счётом 1:1.
В матче последнего тура греческой Суперлиги обыграли на выезде «Астерас» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Марсель» – 1.68
- Ничья – 4.45
- Победит АЕК – 4.85
- Победит «Марсель» с форой -1.5 мяча – 2.79
- Обе забьют — нет – 2.15
- Обе забьют — да – 1.71
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26
Статистика
- «Марсель» не проигрывает на своём поле в этом сезоне.
- АЕК последние четыре из пяти сыгранных матчей на выезде завершил на тотал больше 2.5 мячей.
- Команды единожды пересекались между собой в еврокубках в 1989 году; тогда «Марсель» был сильнее по сумме двух встреч.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Марселя» по коэффициенту 1.68. В предстоящем матче французскому клубу нужно подтвердить свой статус домашней команды и взять три очка для увеличения шансов на выход из группы.