«Марсель» – АЕК: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 октября 2023, 16:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Марсель» – АЕК , который состоится 26 октября 2023 года

«Марсель»

«Марсель» после двух сыгранных туров в группе Лиги Европы имеет в активе два набранных балла. Игра команды перед своими болельщиками и на выезде — это совершенно разные вещи. В домашней встрече на европейской арене сыграли вничью с английским «Брайтоном» (2:2).

В рамках девятого тура чемпионата Франции проиграли на выезде «Ницце» со счётом 0:1.

АЕК

АЕК с четырьмя очками неожиданно идёт на первом месте в группе. Во внутреннем чемпионате Греции команда также показывает уверенную игру, занимая место в тройке сильнейших. Игра второго тура Лиги Европы с нидерландским «Аяксом» завершилась со счётом 1:1.

В матче последнего тура греческой Суперлиги обыграли на выезде «Астерас» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.68

Ничья – 4.45

Победит АЕК – 4.85

– 4.85 Победит «Марсель» с форой -1.5 мяча – 2.79

Обе забьют — нет – 2.15

Обе забьют — да – 1.71

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

«Марсель» не проигрывает на своём поле в этом сезоне.

АЕК последние четыре из пяти сыгранных матчей на выезде завершил на тотал больше 2.5 мячей.

последние четыре из пяти сыгранных матчей на выезде завершил на тотал больше 2.5 мячей. Команды единожды пересекались между собой в еврокубках в 1989 году; тогда «Марсель» был сильнее по сумме двух встреч.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Марселя» по коэффициенту 1.68. В предстоящем матче французскому клубу нужно подтвердить свой статус домашней команды и взять три очка для увеличения шансов на выход из группы.