«Штурм» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 октября 2023, 17:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Штурм» – «Аталанта», который состоится 26 октября 2023 года

«Штурм»

«Штурм» с одной победой на своём счёте занимает третье место в группе Лиги Европы. Команда показывает уверенную игру в австрийском чемпионате, где лидирует после одиннадцати сыгранных матчей. В предыдущем туре еврокубков они обыграли на поле соперника польский «Ракув» со счётом 2:1.

В матче австрийской Бундеслиги на домашнем поле одержали волевую победу над «Хартбергом»(2:1).

«Аталанта»

«Аталанта» со 100% результатом после двух сыгранных туров лидирует в данной группе. В чемпионате Италии команда идёт в шестёрке сильнейших после девяти сыгранных туров. Во втором туре Лиги Европы на выезде они были сильнее португальского «Спортинга»(2:1).

В последнем туре итальянской Серии А дома уверенно выиграли у «Дженоа» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штурм» – 4.05

Ничья – 4.05

Победит «Аталанта» – 1.88

Победит «Аталанта» с форой -1.5 мяча – 3.35

Обе забьют — нет – 2.07

Обе забьют — да – 1.76

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06

Статистика

«Штурм» не проигрывает на домашней арене три игры подряд в чемпионате Австрии.

«Аталанта» на выезде в последних пяти играх отличилась восемь раз в воротах соперников.

Команды никогда не играли между собой на европейской арене.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Аталанты» по коэффициенту 1.88.«Штурм» хорошо смотрится на своём поле в матчах внутреннего чемпионата, но когда приходится играть с командами уровня «Аталанты», у австрийцев проявляются проблемы, связанные с отсутствием класса.