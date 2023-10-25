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«Штурм» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

25 октября 2023, 17:33
«Штурм» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Штурм» – «Аталанта», который состоится 26 октября 2023 года

«Штурм»

«Штурм» с одной победой на своём счёте занимает третье место в группе Лиги Европы. Команда показывает уверенную игру в австрийском чемпионате, где лидирует после одиннадцати сыгранных матчей. В предыдущем туре еврокубков они обыграли на поле соперника польский «Ракув» со счётом 2:1.

В матче австрийской Бундеслиги на домашнем поле одержали волевую победу над «Хартбергом»(2:1).

«Аталанта»

«Аталанта» со 100% результатом после двух сыгранных туров лидирует в данной группе. В чемпионате Италии команда идёт в шестёрке сильнейших после девяти сыгранных туров. Во втором туре Лиги Европы на выезде они были сильнее португальского «Спортинга»(2:1).

В последнем туре итальянской Серии А дома уверенно выиграли у «Дженоа» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Штурм» – 4.05
  • Ничья – 4.05
  • Победит «Аталанта» – 1.88
  • Победит «Аталанта» с форой -1.5 мяча – 3.35
  • Обе забьют — нет – 2.07
  • Обе забьют — да – 1.76
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06

Статистика

  • «Штурм» не проигрывает на домашней арене три игры подряд в чемпионате Австрии.
  • «Аталанта» на выезде в последних пяти играх отличилась восемь раз в воротах соперников.
  • Команды никогда не играли между собой на европейской арене.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Аталанты» по коэффициенту 1.88.«Штурм» хорошо смотрится на своём поле в матчах внутреннего чемпионата, но когда приходится играть с командами уровня «Аталанты», у австрийцев проявляются проблемы, связанные с отсутствием класса.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк аталанта
Все комментарии
idres
idres
25 октября в 18:34
Аталанта превосходит в классе будущего оппонента, и это факт. Но здесь лучше учитывать, что оба коллектива работают в большей степени на передней линии, а значит футбольную публику ожидает голевое противостояние. И к слову, здесь необходимо добавить и средние показатели Штурма Граца, у которого за встречу забивается порядка 2.9 голов, из которых на долю австрийской команды приходится как минимум два реализованных момента. Выходит, что атака двух сторон должна сработать продуктивно.
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