«Штурм» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Штурм» – «Аталанта», который состоится 26 октября 2023 года
«Штурм»
«Штурм» с одной победой на своём счёте занимает третье место в группе Лиги Европы. Команда показывает уверенную игру в австрийском чемпионате, где лидирует после одиннадцати сыгранных матчей. В предыдущем туре еврокубков они обыграли на поле соперника польский «Ракув» со счётом 2:1.
В матче австрийской Бундеслиги на домашнем поле одержали волевую победу над «Хартбергом»(2:1).
«Аталанта»
«Аталанта» со 100% результатом после двух сыгранных туров лидирует в данной группе. В чемпионате Италии команда идёт в шестёрке сильнейших после девяти сыгранных туров. Во втором туре Лиги Европы на выезде они были сильнее португальского «Спортинга»(2:1).
В последнем туре итальянской Серии А дома уверенно выиграли у «Дженоа» со счётом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Штурм» – 4.05
- Ничья – 4.05
- Победит «Аталанта» – 1.88
- Победит «Аталанта» с форой -1.5 мяча – 3.35
- Обе забьют — нет – 2.07
- Обе забьют — да – 1.76
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06
Статистика
- «Штурм» не проигрывает на домашней арене три игры подряд в чемпионате Австрии.
- «Аталанта» на выезде в последних пяти играх отличилась восемь раз в воротах соперников.
- Команды никогда не играли между собой на европейской арене.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Аталанты» по коэффициенту 1.88.«Штурм» хорошо смотрится на своём поле в матчах внутреннего чемпионата, но когда приходится играть с командами уровня «Аталанты», у австрийцев проявляются проблемы, связанные с отсутствием класса.