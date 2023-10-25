«Ливерпуль» – «Тулуза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 октября 2023, 23:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Ливерпуль» – «Тулуза», который состоится 26 октября 2023 года

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в данной группе после двух матчей с шестью очками на своём счету. Команда набрала игровой тонус и практически не проигрывает в этом сезоне. Единственное поражение было в матче седьмого тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» со счётом 1:2.

В предыдущем матче Лиги Европы они одержали победу на своём поле над бельгийским «Юнион Сент-Жиллуа» со счётом 2:0.

«Тулуза»

«Тулуза» также не проигрывала на текущий момент в еврокубках, имея четыре очка после двух туров. В чемпионате Франции на поле соперников подопечные Карлеса Мартинеса не побеждают два месяца подряд. В восьмом туре сыграли вничью с «Бестом» со счётом 1:1.

В домашней встрече Лиги Европы одержали победу над австрийским ЛАСКом(1:0.)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.21

Ничья – 7.60

Победит «Тулуза» – 12.00

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 мяча – 1.54

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.32

Тотал голов меньше 2.5 голов – 3.20

Статистика

«Ливерпуль» выиграл все матчи сезона на домашней арене.

«Тулуза» не побеждает на чужом поле пять матчей подряд.

Команды последний раз пересекались в квалификации Лиги Чемпионов в 2007 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ливерпуля» с форой -1.5 мяча по коэффициенту 1.54. «Тулуза» не сможет конкурировать на поле с игроками такого высокого уровня, как у «Ливерпуля», и поэтому нас ждёт уверенная победа хозяев встречи.