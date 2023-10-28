«Ланс» – «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ланс» – «Нант», который состоится 28 октября 2023 года
«Ланс»
«Ланс» неожиданно занимает четырнадцатое место в чемпионате Франции после девяти сыгранных туров. Команда в этом году вернулась в самый престижный клубный турнир Европы, в котором они не участвовали долгие годы. «Кроваво-золотые» не были готовы к этому в начале сезона, и это привело к потере важных очков. На данный момент команда стабилизировала свою игру. Они обыграли «Страсбург» со счётом 1:0 в рамках седьмого тура.
В девятом туре сыграли в гостях вничью с «Гавром» со счётом 0:0.
«Нант»
«Нант» идёт на седьмом месте в чемпионате с четырнадцатью очками на своём счету. «Канарейки» основную часть баллов набрали в последних матчах. В восьмом туре на чужом поле обыграли «Страсбург» со счётом 2:1.
В последнем сыгранном матче уверенно разобрались с «Монпелье», победив 2:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ланс»– 1.59
- Ничья – 4.50
- Победит«Нант» – 5.60
- Победит «Ланс» с форой -1.5 – 2.58
- Обе забьют — нет – 1.92
- Обе забьют — да – 1.82
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.14
Статистика
- «Ланс» идёт без поражений семь матчей подряд.
- «Нант» набрал двенадцать очков в последних пяти матчах чемпионата Франции.
- В последних пяти очных встречах четыре завершились на тотал больше 2.5 мячей.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ланса» по коэффициенту 1.59. «Кроваво-золотые» имеют ряд хороших игр в последних матчах против команд высокого класса. Это показатель того, что на данный момент они находятся не на своём месте и в ближайшее время поднимутся вверх в турнирной таблице.