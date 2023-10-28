«Вест Хэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Эвертон», который состоится 29 октября 2023 года
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» занимает девятое место в чемпионате Англии, имея на своём счету четырнадцать очков. Команда в последних матчах много пропускает, и это не позволяет им набирать важные баллы. В восьмом туре на своём поле сыграли вничью с «Ньюкаслом»(2:2).
В девятом туре на выезде разгромно уступили «Астон Вилле» со счётом 1:4.
«Эвертон»
«Эвертон» – шестнадцатая команда английской Премьер-лиги после девяти сыгранных туров. Подопечные Шона Дайша до шестого тура шли в чемпионате без побед и только в матче с «Брентфордом» взяли свои первые три очка, обыграв их со счётом 3:1.
В последнем туре в мерсисайдском дерби уступили «Ливерпулю»(0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 2.12
- Ничья – 4.05
- Победит «Эвертон» – 3.25
- Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 3.95
- Обе забьют — нет – 2.30
- Обе забьют — да – 1.62
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.22
Статистика
- «Вест Хэм» не побеждает три матча подряд во всех турнирах.
- «Эвертон» четыре из пяти последних матчей играет на тотал больше 2.5 мячей.
- Только одна встреча из пяти последних была сыграна на обе команды забьют.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.62. Форма, в которой обе команды находятся на данный момент, с большой долей вероятности должна привести к голам с обеих сторон.