«Вест Хэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.10.2023)

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вчера, 22:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Эвертон», который состоится 29 октября 2023 года

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает девятое место в чемпионате Англии, имея на своём счету четырнадцать очков. Команда в последних матчах много пропускает, и это не позволяет им набирать важные баллы. В восьмом туре на своём поле сыграли вничью с «Ньюкаслом»(2:2).

В девятом туре на выезде разгромно уступили «Астон Вилле» со счётом 1:4.

«Эвертон»

«Эвертон» – шестнадцатая команда английской Премьер-лиги после девяти сыгранных туров. Подопечные Шона Дайша до шестого тура шли в чемпионате без побед и только в матче с «Брентфордом» взяли свои первые три очка, обыграв их со счётом 3:1.

В последнем туре в мерсисайдском дерби уступили «Ливерпулю»(0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 2.12

Ничья – 4.05

Победит «Эвертон» – 3.25

Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 3.95

Обе забьют — нет – 2.30

Обе забьют — да – 1.62

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.22

Статистика

«Вест Хэм» не побеждает три матча подряд во всех турнирах.

«Эвертон» четыре из пяти последних матчей играет на тотал больше 2.5 мячей.

Только одна встреча из пяти последних была сыграна на обе команды забьют.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.62. Форма, в которой обе команды находятся на данный момент, с большой долей вероятности должна привести к голам с обеих сторон.