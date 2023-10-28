Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Вест Хэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.10.2023)

вчера, 22:07
«Вест Хэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Эвертон», который состоится 29 октября 2023 года

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает девятое место в чемпионате Англии, имея на своём счету четырнадцать очков. Команда в последних матчах много пропускает, и это не позволяет им набирать важные баллы. В восьмом туре на своём поле сыграли вничью с «Ньюкаслом»(2:2).

В девятом туре на выезде разгромно уступили «Астон Вилле» со счётом 1:4.

«Эвертон»

«Эвертон» – шестнадцатая команда английской Премьер-лиги после девяти сыгранных туров. Подопечные Шона Дайша до шестого тура шли в чемпионате без побед и только в матче с «Брентфордом» взяли свои первые три очка, обыграв их со счётом 3:1.

В последнем туре в мерсисайдском дерби уступили «Ливерпулю»(0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вест Хэм» – 2.12
  • Ничья – 4.05
  • Победит «Эвертон» – 3.25
  • Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 3.95
  • Обе забьют — нет – 2.30
  • Обе забьют — да – 1.62
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.22

Статистика

  • «Вест Хэм» не побеждает три матча подряд во всех турнирах.
  • «Эвертон» четыре из пяти последних матчей играет на тотал больше 2.5 мячей.
  • Только одна встреча из пяти последних была сыграна на обе команды забьют.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.62. Форма, в которой обе команды находятся на данный момент, с большой долей вероятности должна привести к голам с обеих сторон.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк эвертон
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 