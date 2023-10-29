«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.10.2023)

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сегодня, 00:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», который состоится 29 октября 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в чемпионате Англии после девяти сыгранных туров. Команда регулярно теряет очки в стартовых матчах, но только в последних двух турах стабилизировала свою игру. В восьмом туре обыграли на домашнем поле «Брентфорд» со счётом 2:1.

В девятом туре на чужом поле выиграли у «Шеффилд Юнайтед»(2:1).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает третье место в английской Премьер-лиги, имея двадцать одно очко на своём счету. «Горожане» не выглядят так уверенно, как в прошлом сезоне, но, несмотря на это, не отпускают далеко своих конкурентов в борьбе за чемпионство. В последнем матче на своём поле победили «Брайтон» со счётом 2:1.

В третьем туре Лиги Чемпионов на выезде они были сильнее швейцарского «Янг Бойза»(3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 5.10

Ничья – 4.45

Победит «Манчестер Сити» – 1.65

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.74

Обе забьют — нет – 2.04

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.76

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

«Манчестер Юнайтед» имеет серию из трёх побед подряд во всех турнирах.

«Манчестер Сити» из последних пяти встреч четыре завершила на тотал больше 2.5 мячей.

В пяти последних очных встречах только одна завершилась победой «Манчестер Юнайтед».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Манчестер Сити» по коэффициенту 1.65. «Горожане» демонстрируют более убедительную игру, которая, по прогнозу, позволит им обыграть хозяев матча и не отпускать конкурентов в отрыв.