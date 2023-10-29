Чемпионат мира 1934: фото тренировок бразильцев на борту посреди океана до сих пор вызывают неразбериху

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вчера, 20:24

В своей недавней статье о родственниках Жюля Риме я обещал осветить тему путаницы с фото бразильской команды, когда они бороздили океанские просторы на пути к месту проведения очередного турнира Кубка мира.

Время пришло. Тем более, что самые свежие примеры путаницы обнаружились месяц назад.

Но вначале я хотел бы вернуться к предыдущей статье о сборной Бразилии на ЧМ -34. Нашлась ещё пара фото, на которые стоит взглянуть.

Во-первых, это полное фото всех 11 футболистов Бразилии перед матчем с Испанией, но с двумя парнями, у которых в руках вымпелы с названием их родного города Генуя:

Игроки всё те же, но фото стало более живописным и атмосферным с видом трибуны и здания вблизи.

А вот на фото из 1930 года запечатлены 10 игроков клуба Ботафого (отсутствовал Мартим). Среди этих 10 футболистов из 1930 года пятеро — это наши знакомые уже по пребыванию в Италии на ЧМ -34.

Памплона, Бенедикто, вратарь Жермано, Октасилио (все стоят) и Карвальо Лейте фигурировали на обоих общих фото с участием Бенедикто в предыдущей статье.

Ещё раз напомним, что Бенедикто, Памплона и Карвальо Лейте входили в состав сборной Бразилии и на ЧМ -30. Бенедикто и Карвальо Лейте сыграли тогда в одном матче, против Боливии. А вот Памплона остался в истории турниров Кубка мира единственным футболистом, который был в заявке своей сборной на двух первых чемпионатах мира, но так и не сыграл ни в одном матче. Да и в Италию он не путешествовал на корабле Конте Бьянкамано в мае 1934 года.

Две недели плавания из Рио в Геную, с заходом в Даккар (столица Сенегала) и Барселону -- вот маршрут судна Конте Бьянкамано сначала со сборной Бразилии на борту, а после Барселоны и со сборной Испании.

Практически ежедневно игроки Бразилии во время того плавания через океан тренировались на палубе. Понятно, что в мяч в таких условиях не поиграешь по-настоящему. Осталось несколько фотографий тех тренировок. Вот с некоторыми из тех фото постоянно возникает путаница.

Давайте разбираться. Немного вернёмся назад по времени.

На чемпионат мира 1930 года сборная Бразилии также добиралась из Рио в Монтевидео на океанском лайнере. Причём, это был тот самый рейс Конте Верде, на котором из Европы добирались сборные Франции, Румынии и Бельгии.

Есть фото в бразильской прессе, на котором запечатлён момент схода на берег бразильской делегации с борта Конте Верде.

Вот это фото из газеты:

Через 4 года вместе с командой на Конте Бьянкамано путешествовал бразильский журналист, и был фотограф. Поэтому осталось достаточно снимков.

Следующее фото в большинстве случаев преподносится в сети как тренировка игроков сборной Бразилии на борту Конте Верде в 1930 году. Тогда бразильцы не пересекали океан, плавание из Рио в Монтевидео происходило вдоль побережья Бразилии и было не столь продолжительным. Может быть, они и тренировались на палубе. Но Леонидаса в составе у Бразилии в 1930 году НЕ БЫЛО!

А кого мы видим на этом фото? Смотрим:

Вы видите, что фото от известного фотоагентства, у которого все снимки подписаны где и когда происходило событие.

Увы, написано, что это 1920-30 годы, а дословно так: Sport. cruise ship conte verde. 1920-30.

На переднем плане бежит никто иной как Луис Луз. Следом за ним Леонидас (его трудно не узнать!). Кто бежит следом я не совсем разобрал, а вот далее это Валдемар де Брито однозначно.

Таких игроков не было в составе у Бразилии на Конте Верде. Потому что это май 1934 года.

Я уже представлял вам недавно вышедшую книгу о чемпионатах мира с 1930 по 2022 сирийского автора. Его зовут Анас Аммо. В его книге есть вот такое фото:

Это фото в книге дано в главе, посвящённой ЧМ -38. Самостоятельно арабскую вязь я не смог прочитать, спросил у автора, что написано в подписи к фото.

Оказалось — бразильцы тренируются на борту корабля Арланса (Arlanza). Но на корабле с таким именем бразильцы добирались во Францию на ЧМ -38. Опять путаница.

Я послал автору скриншот первой полосы бразильской газеты от 28 мая 1934 года, где и было напечатано это фото, правда, негатив перевернули. Эмблемы на майках у Леонидаса и Атило на фото из книги расположены c правильной стороны.

На фото с арабской подписью хорошо виден не только Леонидас. Второй вратарь Жермано несёт на руках перед собой кажется, Карвальо Лейте. Левее от них улыбается Леонидас.

В майке с эмблемой действительно Аттила (Áttila de Carvalho). Как видим, на родном языке у него две буквы «t» в имени и ударение на первое А. Но частенько его писали и с одним t, и без знака ударения.

Со светлой повязкой на лбу, устроившись на руках у кого-то из сильно загорелых бразильцев, — это Патеско.

Вот ещё несколько снимков:

Здесь мы видим, что Патеско был на руках у Валдемара де Брито. Аттила стоит в майке на переднем крае.

Потом прыгали со скакалкой и ходили на руках, а ноги в руках партнёра:

На обоих снимках выше виден игрок в шапочке с зигзагами. Это, вероятнее всего Луис Луз, он был впереди бегущим на самом первом фото. Ну, и одно из самых известных фото с корабля:

Корабль-то тот же самый, Конте Бьянкамано. Но почему-то упорно большинство источников уверены, что это сборная Бразилии на физподготовке во время путешествия через океан в 1938 году, на пути на чемпионат мира.

Мы видим на переднем плане всё того же Аттилу в майке (за проводящим зарядку игроком или тренером). Из-за головы Аттила выглядывает белозубая улыбка Леонидаса. Видим по центру Валдемара де Брито, он намного темнее остальных. При желании можно разглядеть и кого-то ещё совершенно определённо. Ну, никак это фото не может быть из 1938 года.

В бразильских газетах было достаточно фото с борта Arlanza во время плавания делегации на ЧМ -38. Только вот ни на одной фотографии тогда бразильцы не были замечены в занятиях физкультурой.

Они играли на гитаре, слушали патефон, вели беседы в шезлонгах. Примерно вот так: