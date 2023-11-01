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«Сан-Рока» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:02
«Сан-Рока» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/64 Кубка Испании «Сан-Рока» – «Жирона», который состоится 1 ноября 2023 года

«Сан-Рока»

«Сан-Рока» занимает семнадцатое место в Сегунде РФЕФ Б — Группа 4, что является четвертым по значимости дивизионом в Испании. Команда забивает менее одного мяча в среднем за игру. В восьмом туре уступили на своём поле «CD Estepona» со счётом 0:1.

В девятом туре проиграли в гостях «Кадис (Б)» со счётом 1:2.

«Жирона»

«Жирона» — главная сенсация на текущий момент в испанской Примере. Команда разделяет первое место с мадридским «Реалом» после одиннадцати сыгранных туров. В десятом туре на своём поле выиграли у «Альмерии» со счётом 5:2, проигрывая 0:2 на 24-й минуте встречи.

В одиннадцатом туре обыграли «Сельту» со счётом 1:0, забив мяч на последних минутах игры.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сан-Рока» – 13.00
  • Ничья – 5.90
  • Победит «Жирона» – 1.25
  • Победит «Жирона» с форой -1.5 мячей – 1.75
  • Обе забьют — нет – 1.61
  • Обе забьют — да – 2.23
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

  • «Сан-Рока» не забивает в четырёх из пяти послеследних игр.
  • «Жирона» побеждает в четырёх выездных матчах подряд.
  • Команды никогда ранее не пересекались между собой.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Жироны» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.75. «Жирондинцы» находятся в такой форме, которая позволяет им играть на одном уровне с лучшими командами Испании. Возможная победа над командой из четвёртого дивизиона кажется отличной возможностью пройти в следующий раунд Кубка Испании.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк жирона
Все комментарии
Дoбрыня
Дoбрыня
сегодня в 09:12
В общем, от этого матча разгрома не жду. В кубке Испании даже топ-клубы испытывают проблемы на ранних стадиях, в том числе из-за недонастроя, состояния поля принимающих команд, разбавленного состава. У Жироны сейчас в приоритете развивать успех в Ла Лиге, а не отдавать все силы в кубке. Да и для Сан-Роке этот матч явно очень важен, чтоб показать себя. Для гостей же этот матч просто является одним из тех матчей, которые они должны сыграть в этом сезоне. В конечном итоге, учитывая мотивацию хозяев и, скорее всего, разбавленный состав Жироны, спрогнозирую плюсовую фору на Сан-Роке. Ф1(+2,5).
Гость
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