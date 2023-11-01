«Сан-Рока» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/64 Кубка Испании «Сан-Рока» – «Жирона», который состоится 1 ноября 2023 года
«Сан-Рока»
«Сан-Рока» занимает семнадцатое место в Сегунде РФЕФ Б — Группа 4, что является четвертым по значимости дивизионом в Испании. Команда забивает менее одного мяча в среднем за игру. В восьмом туре уступили на своём поле «CD Estepona» со счётом 0:1.
В девятом туре проиграли в гостях «Кадис (Б)» со счётом 1:2.
«Жирона»
«Жирона» — главная сенсация на текущий момент в испанской Примере. Команда разделяет первое место с мадридским «Реалом» после одиннадцати сыгранных туров. В десятом туре на своём поле выиграли у «Альмерии» со счётом 5:2, проигрывая 0:2 на 24-й минуте встречи.
В одиннадцатом туре обыграли «Сельту» со счётом 1:0, забив мяч на последних минутах игры.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сан-Рока» – 13.00
- Ничья – 5.90
- Победит «Жирона» – 1.25
- Победит «Жирона» с форой -1.5 мячей – 1.75
- Обе забьют — нет – 1.61
- Обе забьют — да – 2.23
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29
Статистика
- «Сан-Рока» не забивает в четырёх из пяти послеследних игр.
- «Жирона» побеждает в четырёх выездных матчах подряд.
- Команды никогда ранее не пересекались между собой.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Жироны» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.75. «Жирондинцы» находятся в такой форме, которая позволяет им играть на одном уровне с лучшими командами Испании. Возможная победа над командой из четвёртого дивизиона кажется отличной возможностью пройти в следующий раунд Кубка Испании.