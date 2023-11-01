«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Германии «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм», который состоится 1 ноября 2023 года
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Дортмунд — четвёртая команда в немецкой элитной лиге на данный момент. «Чёрно-жёлтые» из числа трёх команд, которые остаются без поражений после девяти сыгранных туров в Бундеслиге. В предыдущем туре сыграли в результативную ничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта со счётом 3:3.
В 1/32 финала Кубка Германии обыграли «Шотт Майнц» со счётом 6:1.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после девяти сыгранных туров. Команда показывает более уверенную игру в гостевых встречах. В девятом туре на поле соперника обыграли «Штутгарт» со счётом 3:2.
В первом раунде Кубка Германии обыграли «Любек» со счётом 4:1 — команду третьего дивизиона Германии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.67
- Ничья – 4.55
- Победит «Хоффенхайм» – 4.80
- Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 2.53
- Обе забьют — нет – 2.73
- Обе забьют — да – 1.46
- Тотал голов больше 3.5 голов – 1.98
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.93
Статистика
- «Боруссия» Дортмунд не проигрывает в текущем сезоне на домашней арене во всех турнирах.
- «Хоффенхайм» имеет шесть подряд побед на выезде на данный момент.
- «Хоффенхайм» только дважды побеждал на поле «Боруссии» Дортмунд за последние 15 лет.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Боруссии» Дортмунд по коэффициенту 1.67. «Чёрно-жёлтые» показывают стабильную игру в домашних матчах текущего сезона, и в предстоящем матче перед своими болельщиками они сделают всё, чтобы заработать три очка.