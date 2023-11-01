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«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:12
«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Германии «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм», который состоится 1 ноября 2023 года

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд — четвёртая команда в немецкой элитной лиге на данный момент. «Чёрно-жёлтые» из числа трёх команд, которые остаются без поражений после девяти сыгранных туров в Бундеслиге. В предыдущем туре сыграли в результативную ничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта со счётом 3:3.

В 1/32 финала Кубка Германии обыграли «Шотт Майнц» со счётом 6:1.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после девяти сыгранных туров. Команда показывает более уверенную игру в гостевых встречах. В девятом туре на поле соперника обыграли «Штутгарт» со счётом 3:2.

В первом раунде Кубка Германии обыграли «Любек» со счётом 4:1 — команду третьего дивизиона Германии.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.67
  • Ничья – 4.55
  • Победит «Хоффенхайм» – 4.80
  • Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 2.53
  • Обе забьют — нет – 2.73
  • Обе забьют — да – 1.46
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 1.98
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.93

Статистика

  • «Боруссия» Дортмунд не проигрывает в текущем сезоне на домашней арене во всех турнирах.
  • «Хоффенхайм» имеет шесть подряд побед на выезде на данный момент.
  • «Хоффенхайм» только дважды побеждал на поле «Боруссии» Дортмунд за последние 15 лет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Боруссии» Дортмунд по коэффициенту 1.67. «Чёрно-жёлтые» показывают стабильную игру в домашних матчах текущего сезона, и в предстоящем матче перед своими болельщиками они сделают всё, чтобы заработать три очка.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:16
В этом году команды уже играли в чемпионате Германии, правда на поле "деревенских" и Боруссия справилась с соперником вполне заслуженно 3-1. Чего-то подобного мы ждем в Дортмунде в рамках кубка Германии. Обе команды привыкли играть агрессивно и весело в плане атаки, так что с тоталом тут проблем быть не должно, как и сложно поверить в то, что более стабильная Боруссия на своем поле при поддержки трибун сможет проиграть такой неровной команде.
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