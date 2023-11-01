«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Германии «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм», который состоится 1 ноября 2023 года

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд — четвёртая команда в немецкой элитной лиге на данный момент. «Чёрно-жёлтые» из числа трёх команд, которые остаются без поражений после девяти сыгранных туров в Бундеслиге. В предыдущем туре сыграли в результативную ничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта со счётом 3:3.

В 1/32 финала Кубка Германии обыграли «Шотт Майнц» со счётом 6:1.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после девяти сыгранных туров. Команда показывает более уверенную игру в гостевых встречах. В девятом туре на поле соперника обыграли «Штутгарт» со счётом 3:2.

В первом раунде Кубка Германии обыграли «Любек» со счётом 4:1 — команду третьего дивизиона Германии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.67

Ничья – 4.55

Победит «Хоффенхайм» – 4.80

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 2.53

Обе забьют — нет – 2.73

Обе забьют — да – 1.46

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.98

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.93

Статистика

«Боруссия» Дортмунд не проигрывает в текущем сезоне на домашней арене во всех турнирах.

«Хоффенхайм» имеет шесть подряд побед на выезде на данный момент.

«Хоффенхайм» только дважды побеждал на поле «Боруссии» Дортмунд за последние 15 лет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Боруссии» Дортмунд по коэффициенту 1.67. «Чёрно-жёлтые» показывают стабильную игру в домашних матчах текущего сезона, и в предстоящем матче перед своими болельщиками они сделают всё, чтобы заработать три очка.