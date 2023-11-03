Очень важный матч для Захаряна. Столкнётся с молодёжью «Барсы» — тренер «Сосьедада» закаляет Арсена

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вчера, 19:53

Полузащитника не боятся выпускать на топ-матчи.

Одно из интересных противостояний предстоящих выходных – столкновение «Сосьедада» и «Барселоны». Одним пора делать рывок в зону ЛЧ , другие идут подозрительно низко после 11 туров.

Закрепились в топ-5, пора повышать ставки

«Бело-голубые» после триумфа прошлого сезона тяжело вкатывались в новый чемпионат. В первых пяти турах подопечные Иманола Альгвасила одержали лишь одну победу (5:3 с «Гранадой»), при этом трижды сыграли вничью и потерпели поражение от мадридского «Реала». И в Ла Лиге шли на 11-м месте.

Позднее «Сосьедаду» удалось-таки вернуться на более привычные позиции, обыграв «Хетафе», «Валенсию» и «Атлетик». И хоть интенсивный футбол басков не приносил им результат против грандов чемпионата – помимо «сливочных» победу над «бело-голубыми» добыл «Атлетико» – с командами ниже классом коллектив терять очки перестал.

После победы над «Мальоркой» и 2:2 с «Райо Вальекано» подопечные Иманола Альгвасила держатся на окраине топ-5. И пора бы команде замахнуться на более высокие позиции – тем более сейчас предстоит встреча с прямым конкурентом.

«Барселона» по прошествии 11 туров идёт 4-й. При этом баски отстают от «блауграны» на 5 очков – увеличивать отрыв соперника никто не хочет, поэтому хозяева наверняка начнут агрессивно и будут рассчитывать только на победу.

«Жирона» в топ-3 – раздражитель для «Барсы»

Для «сине-гранатовых» своя мотивация. Недавно они сыграли Эль Класико со «сливочными» и потерпели поражение. То было столкновение каталонской молодёжи, которая готовится покорять мир, и Джуда Беллингема – англичанина, который уже застолбил звание бриллианта поколения. Хавбек показал разницу – вышел на позиции «десятки» в схеме «4-3-1-2» с ромбом в центре и оформил дубль, который принёс «галактикос» победу.

Для каталонцев это обиднейшая пощёчина. Плюс кроме удара по психологии «сине-гранатовые» понесли и материальные потери – подопечные Карло Анчелотти теперь с 28 очками возглавляют таблицу первенства, а «Барса» отстаёт на 4 балла и замыкает зону Лиги чемпионов.

Теперь шанса взять реванш Хави придётся ждать ещё долго, а дополнительный раздражитель – «Жирона». Ещё недавно игравший в Сегунде клуб вдруг ворвался на вершину турнирной таблицы и продолжает идти в топе даже после 11 туров. За этот период «бело-красные» только в первом туре поделили очки с «Сосьедадом» и в 8-м оказались слабее «Реала» — 0:3. Зато с командами уровня «Вильярреала» и «Севильи» неизменно забирали победу.

«Жирона», как и «Реал», набрала 28 очков. Столько же может быть у «Атлетико» — «матрасники» сыграли на матч меньше. И для каталонцев нет большей несправедливости, чем оставаться за пределами пылких чемпионских разборок.

Тяжёлая адаптация, коронавирус, риск травмы

Одна из побочных интриг матча – появится ли на поле талантливый российский полузащитник Арсен Захарян. Молодой хавбек только привыкает к новым условиям – и успел столкнуться со множеством сложностей. К играм основы его привлекали постепенно, карты смешал коронавирус – об этом сообщили в конце сентября. Так исполнитель пропустил встречи с «Хетафе», «Валенсией» и «Атлетиком».

После этого Арсена выпустили сразу на 25 минут против мадридского «Атлетико», а на поединок с «Мальоркой» футболист вообще вышел в старте. Только в Кубке короля Испании, снова выйдя в старте, Арсен был вынужден покинуть поле после опасного столкновения во втором тайме. Заговорили о травме. К счастью, её удалось избежать, но пока на долю 20-летнего полузащитника выпадает слишком много испытаний. Пока о том, чтобы Захарян закрепился в стартовой обойме, даже думать не приходится. Прежде всего Арсену нельзя вылетать из основного состава. И постепенно учиться работать при абсолютно новом уровне интенсивности – а в активном прессинге «Сосьедада» исполнителю пока очень тяжело.

Альгвасил закаляет характер Арсена

В любом случае, главный тренер басков Иманол Альгвасил с молодежью работать умеет – он прошёл систему «бело-голубых», вырастил нескольких топ-исполнителей для основной команды, с которыми сейчас и работает. Если уж он что-то увидел в Арсене, значит, будет развивать эти качества.

Уверенность Захаряна в своих силах уже постепенно укрепляют. Времени на поле россиянин, конечно, получает мало – зато его выпускали и против топ-клубов. С «Реалом» он отыграл 9 минут, против «матрасников» вышел на 25. Затем дебютировал и в Лиге чемпионов, выйдя во втором тайме матча против «Бенфики». После этого в клубе тепло высказались о своём новичке:

Арсен счастлив, что дебютировал в Лиге чемпионов. Это важное событие. Что касается долгого отсутствия результативных действий Захаряна, нас это совершенно не расстраивает. Клуб возлагает на него большие надежды. Мы уверены, что со временем он станет для нас ключевым игроком.

Испанский менеджер тоже отмечает вклад полузащитника – по его словам, Арсен уже выполняет установку на матчи. Да и отпускать в аренду его не намерены. Вопрос в том, насколько быстро хавбек впишется в стартовый состав. Плюс вполне вероятно, что Альгвасил продолжит выбранный курс – а значит, и в поединке против «Барселоны» Арсен появится на поле.