Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСтолкновенияПревью, анонсы, раскладыРоссия. Кубок 2023/2024

Абаскалю сложно не допустить осечку в Москве. Разница в классе между «Спартаком» и «Краснодаром» огромна

вчера, 16:08
Краснодар - Спартак

На данный момент «быки» на порядок увереннее.

О делах «Спартака»

- 5 матчей, 1 победа – такой статистикой невозможно быть довольным. Гильермо Абаскаль не даёт решения укоренившихся проблем, а команда опускается на 6-ю строчку в таблице Премьер-Лиги. Вроде бы динамика и есть – наконец мы видим Литвинова в опорной зоне, в старте на игры чемпионата выходит Данил Пруцев, Антон Зиньковский получил шанс после ярких матчей, появилась основная пара центрдэфов Бабич-Дуарте. Но вряд ли в этом есть повод для радости. Те же Зиньковский и Пруцев выходят скорее потому, что травмированы Квинси Промес и Роман Зобнин. Голландец выдавал отличные матчи – но ему нужна ротация, на которую испанский тренер упорно не шёл. Зобнин и вовсе стагнирует не первый год – и хорош лишь против команд, которые оставляют ему пространство.

- Ещё Соболев, вопреки инсайдам о конфликтах, вернулся в стартовый состав. Сейчас вопрос в том, какой функционал будет у форварда. При Абаскале свои прямые обязанности Александр исполняет всё реже – в хаотичных перемещениях «красно-белых» ему отводится амплуа плеймейкера, нападающий часто уходит в глубину или на фланг. Только годом ранее это удавалось совмещать с голами – а сейчас у него только 2 мяча за 11 матчей чемпионата. Причём один – с пенальти. По слухам, это и стало причиной конфликта – форвард не был доволен экспериментами Абаскаля с его позицией. И не был доволен отношением менеджера к россиянам – к ним предъявлялись жёсткие требования, тогда как легионерам давались поблажки.

- Эксперименты Абаскаля бьют по команде с разных сторон. Часто футболисты теряются среди кучи новых задач и персональных установок. Наставник пытается слепить «тактического хамелеона», но забывает, что в распоряжении у него – не Халк, Витсель, праймовый Промес или Фернандо. Играют узкопрофильные бегунки Денисов и Хлусевич, стагнирующие Джикия и Зобнин, уже не настолько взрывной Квинси. И эффект от изменений соответствует классу. В Воронеже стало видно, что «красно-белым» ещё и не хватает характера. Да, играли на газоне, больше напоминавшем болото. Но это отговорки – исполнители топ-уровня должны быстро адаптироваться к новым условиям. Вместо этого мы увидели жалобу Умярова и довольного реакцией игроков Абаскаля.

- Парадокс в том, что результаты у москвичей скверные – ужасные, если у команды есть амбиции для борьбы за топ-3. Во многом из-за неграмотного менеджмента. Но руководство говорит о доверии к тренеру, а сам Абаскаль лишь закрепляет собственные ошибки.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Рябчук, Дуарте, Чернов, Маслов – Мартинс, Умяров, Мозес – Игнатов, Мелёшин, Медина.

О делах «Краснодара»

- Южане уверенно продвигаются по сезону, сохраняя лидерство в чемпионате и претендуя на верхнюю сетку плей-офф в Кубке. Коллектив успел сформировать серьёзный отрыв от «Зенита» – петербуржцы чуть ранее шли даже за пределами топ-3, но сразу было ясно – оценивать результаты «быков» нужно с оглядкой именно на действующих чемпионов. Судя по таблице после 13 тура, это было правильно – несмотря на осечки «горожан» и рывок «сине-бело-голубых», у первых остаётся фора в 2 балла.

- В то же время за судьбу только цветущей интриги есть серьёзные опасения. Подопечные Владимира Ивича демонстрировали наиболее зрелый и цельный футбол – это прагматичная команда, знающая свои козыри и слабости, умеющая показать характер и играть по счёту. Никто из москвичей таким набором качеств не обладает, у «Крыльев» нет запаса мощности весь сезон бороться за топ-5, а «Зенит» мешал сам себе осечками. Но сейчас уже дважды подряд ошибся сам «Краснодар». В гостях коллектив поделил очки с «Балтикой» – для претендента на чемпионство это критично. Позднее в Москве уступил кризисному ЦСКАФедотов нашёл способ остановить южан. «Зенит» тем временем опомнился и ворвался на 2-ю строчку после трёх побед в чемпионате кряду. И, судя по набранной форме, теперь будет ожидать очной встречи.

- Если смотреть на ситуацию с этого ракурса, всё уже не так гладко. Запас прочности у «горожан» не такой серьёзный – и посыпаться они могут в самый неподходящий момент. После поединка со «Спартаком» будет домашняя игра против «Крыльев» – самарцы после серии неудач предельно мотивированы, это скрытая и серьёзная опасность для южан. Затем – выезд в Санкт-Петербург. Сейчас Ивичу и всей команде важнее не дрогнуть перед «Зенитом», чем выиграть гонку у «Динамо» и ворваться в Путь РПЛ.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Агкацев – Петров, Алонсо, Арутюнян, Волков – Сперцян, Черников, Баньяц – Ахметов, Кокшаров, Кобнан.

О противостоянии

- Команды в этом сезоне успели дважды сыграть между собой. Первый поединок пришёлся на старт сезона – и тогда сильнее был «Спартак» (2:1). Во втором (2 сентября) 3 очка забрали уже южане – уверенные 2:0, ничего не показавшие москвичи, полное преимущество хозяев. И самое главное – мотивировала «Краснодар» на этот успех Зарема Салихова.

- В очных противостояниях незначительное преимущество на стороне москвичей. 11 побед у них и 7 – у «быков».

Прогноз Soccer.ru: поставим на победу «Краснодара». Против «Динамо» «Спартак» уже показал, что не настроен выкладываться в последних турах Кубка. Южане тоже заняты борьбой в чемпионате – но у них нет такого яркого «букета» слабостей.

Откровенно доигрывают. Финиш групп Кубка – ключевые матчи для «Урала» и «Балтики», но не для «Пари НН»
Вчера, 10:12Максим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии4
«Краснодар» — единственный конкурент «Зенита». Но команде Ивича будет сложно свергнуть царя
29 октябряВадим Багров в блоге За и противКомментарии8
МЮ ниже «Брайтона» и «Астон Виллы». У тен Хага будет тяжёлый разговор с Гвардиолой в дерби
28 октябряМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии5
«Шансы 60 на 40». Фабрегас выделил фаворита в Эль Класико
28 октября
Воспитанники «Барселоны» против Беллингема. Эль Класико – важнейший матч в Испании за много лет
27 октябряВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии12
«Ливерпуль» должен выиграть Лигу Европы. А после трофея стоит попрощаться с Салахом
27 октябряВадим Багров в блоге Командный духКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
f2vxqqubkkf3
f2vxqqubkkf3 ответ Denis Miganov (раскрыть)
сегодня в 17:39
Если он сильнее- то почему он в заднице
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:40
Этот матч перед игрой с Локо Спартаку не нужен. Будут играть те , кто на вторых ролях...а там как получиться...
Denis Miganov
Denis Miganov
вчера в 18:28
Какая еще разница в классе????? Я даже не болел за Спартак или Краснодар! Ну ежу понятно, что Спартак в потенциале сильнее, что то там с мотивацией может
Evgeniy25
Evgeniy25
вчера в 18:28
Для меня непонятно значит Абаскаль проседает терпят а Карера просел за дверь! Гениально!
Persenchik
Persenchik
вчера в 18:21
Судя по статье, для того чтобы стать выше классом достаточно трёх месяцев и все. Дело в шляпе. 😁👍
Evgeniy25
Evgeniy25
вчера в 18:20
Краснодару важно победить и выйти из группы без оглядки на Динамо... У Спартака большие проблемы в игровом плане и в плане атмосферы в клубе Спартак решил вопрос по выходу из группы главное для них не облажатся по полной! Но Спартак клуб феномен то выстрелит когда не ждёшь то облажатся когда против них аутсайдер
pomor45
pomor45
вчера в 16:56
Не то, чтобы огромной, а никакой разницы в классе нет, что и увидим наглядно, если рыжий не начудит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 