Абаскалю сложно не допустить осечку в Москве. Разница в классе между «Спартаком» и «Краснодаром» огромна

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вчера, 16:08

На данный момент «быки» на порядок увереннее.

О делах «Спартака»

- 5 матчей, 1 победа – такой статистикой невозможно быть довольным. Гильермо Абаскаль не даёт решения укоренившихся проблем, а команда опускается на 6-ю строчку в таблице Премьер-Лиги. Вроде бы динамика и есть – наконец мы видим Литвинова в опорной зоне, в старте на игры чемпионата выходит Данил Пруцев, Антон Зиньковский получил шанс после ярких матчей, появилась основная пара центрдэфов Бабич-Дуарте. Но вряд ли в этом есть повод для радости. Те же Зиньковский и Пруцев выходят скорее потому, что травмированы Квинси Промес и Роман Зобнин. Голландец выдавал отличные матчи – но ему нужна ротация, на которую испанский тренер упорно не шёл. Зобнин и вовсе стагнирует не первый год – и хорош лишь против команд, которые оставляют ему пространство.

- Ещё Соболев, вопреки инсайдам о конфликтах, вернулся в стартовый состав. Сейчас вопрос в том, какой функционал будет у форварда. При Абаскале свои прямые обязанности Александр исполняет всё реже – в хаотичных перемещениях «красно-белых» ему отводится амплуа плеймейкера, нападающий часто уходит в глубину или на фланг. Только годом ранее это удавалось совмещать с голами – а сейчас у него только 2 мяча за 11 матчей чемпионата. Причём один – с пенальти. По слухам, это и стало причиной конфликта – форвард не был доволен экспериментами Абаскаля с его позицией. И не был доволен отношением менеджера к россиянам – к ним предъявлялись жёсткие требования, тогда как легионерам давались поблажки.

- Эксперименты Абаскаля бьют по команде с разных сторон. Часто футболисты теряются среди кучи новых задач и персональных установок. Наставник пытается слепить «тактического хамелеона», но забывает, что в распоряжении у него – не Халк, Витсель, праймовый Промес или Фернандо. Играют узкопрофильные бегунки Денисов и Хлусевич, стагнирующие Джикия и Зобнин, уже не настолько взрывной Квинси. И эффект от изменений соответствует классу. В Воронеже стало видно, что «красно-белым» ещё и не хватает характера. Да, играли на газоне, больше напоминавшем болото. Но это отговорки – исполнители топ-уровня должны быстро адаптироваться к новым условиям. Вместо этого мы увидели жалобу Умярова и довольного реакцией игроков Абаскаля.

- Парадокс в том, что результаты у москвичей скверные – ужасные, если у команды есть амбиции для борьбы за топ-3. Во многом из-за неграмотного менеджмента. Но руководство говорит о доверии к тренеру, а сам Абаскаль лишь закрепляет собственные ошибки.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Рябчук, Дуарте, Чернов, Маслов – Мартинс, Умяров, Мозес – Игнатов, Мелёшин, Медина.

О делах «Краснодара»

- Южане уверенно продвигаются по сезону, сохраняя лидерство в чемпионате и претендуя на верхнюю сетку плей-офф в Кубке. Коллектив успел сформировать серьёзный отрыв от «Зенита» – петербуржцы чуть ранее шли даже за пределами топ-3, но сразу было ясно – оценивать результаты «быков» нужно с оглядкой именно на действующих чемпионов. Судя по таблице после 13 тура, это было правильно – несмотря на осечки «горожан» и рывок «сине-бело-голубых», у первых остаётся фора в 2 балла.

- В то же время за судьбу только цветущей интриги есть серьёзные опасения. Подопечные Владимира Ивича демонстрировали наиболее зрелый и цельный футбол – это прагматичная команда, знающая свои козыри и слабости, умеющая показать характер и играть по счёту. Никто из москвичей таким набором качеств не обладает, у «Крыльев» нет запаса мощности весь сезон бороться за топ-5, а «Зенит» мешал сам себе осечками. Но сейчас уже дважды подряд ошибся сам «Краснодар». В гостях коллектив поделил очки с «Балтикой» – для претендента на чемпионство это критично. Позднее в Москве уступил кризисному ЦСКА – Федотов нашёл способ остановить южан. «Зенит» тем временем опомнился и ворвался на 2-ю строчку после трёх побед в чемпионате кряду. И, судя по набранной форме, теперь будет ожидать очной встречи.

- Если смотреть на ситуацию с этого ракурса, всё уже не так гладко. Запас прочности у «горожан» не такой серьёзный – и посыпаться они могут в самый неподходящий момент. После поединка со «Спартаком» будет домашняя игра против «Крыльев» – самарцы после серии неудач предельно мотивированы, это скрытая и серьёзная опасность для южан. Затем – выезд в Санкт-Петербург. Сейчас Ивичу и всей команде важнее не дрогнуть перед «Зенитом», чем выиграть гонку у «Динамо» и ворваться в Путь РПЛ .

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Агкацев – Петров, Алонсо, Арутюнян, Волков – Сперцян, Черников, Баньяц – Ахметов, Кокшаров, Кобнан.

О противостоянии

- Команды в этом сезоне успели дважды сыграть между собой. Первый поединок пришёлся на старт сезона – и тогда сильнее был «Спартак» (2:1). Во втором (2 сентября) 3 очка забрали уже южане – уверенные 2:0, ничего не показавшие москвичи, полное преимущество хозяев. И самое главное – мотивировала «Краснодар» на этот успех Зарема Салихова.

- В очных противостояниях незначительное преимущество на стороне москвичей. 11 побед у них и 7 – у «быков».

Прогноз Soccer.ru: поставим на победу «Краснодара». Против «Динамо» «Спартак» уже показал, что не настроен выкладываться в последних турах Кубка. Южане тоже заняты борьбой в чемпионате – но у них нет такого яркого «букета» слабостей.