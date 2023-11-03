«Ньюкасл» серьёзно отстал от топ-5. Матч с учеником Гвардиолы — серьёзный риск сделать хуже

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вчера, 16:02

Против «Арсенала» у «сорок» слабая статистика.

О «Ньюкасле»

- Просадка на стартовом отрезке серьёзно помешала «сорокам» — в первых четырёх матчах нового сезона Премьер-Лиги им пришлось играть с «Ман Сити», «Ливерпулем» и ещё свежим «Брайтоном». В трёх этих встречах подопечные Эдди Хау проиграли. Поэтому даже набрав ход позднее, «Ньюкасл» всё ещё идёт за пределами первой пятёрки чемпионата. Отчасти сказались 2:2 с «Вест Хэмом» и «Вулверхэмптоном» — так, коллектив преследует команды из первой пятёрки, но даже от «Астон Виллы» отстаёт на 5 очков. Зато «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» располагаются совсем близко.

- Между тем коллектив неплохо справляется с игрой на два фронта. Оказавшись сразу в Лиге чемпионов, «Ньюкасл» не выглядит мальчиками для битья – успел отобрать очки у «Милана» (0:0), затем разгромил «Пари Сен-Жермен» (4:1). Картину портят 0:1 от дортмундской «Боруссии» — но позиции у «сорок» довольно крепкие.

- Серьёзно по коллективу бьёт эпидемия травм – в лазарете уже оказались основной форвард Александер Исак, вингеры Мёрфи и Барнс, полузащитники Андерсон и Майли, центрдеф Ботман и латераль Таргетт. Тонали дисквалифицирован на 10 месяцев из-за нарушения правил о ставках, и его обязали пройти лечение от игровой зависимости. При таких кадровых потерях коллектив идёт и правда неплохо. Недавно одержал крупную победу над «Юнайтед» в Кубке Лиги – тогда Хау остался доволен характером своих подопечных:

Мы показали очень хорошую игру и потрясающий менталитет. У нас и так травмы, а тут в начале матча получили еще одну. Но мы здорово отреагировали. Если бы игроки не выполняли то, что мы хотим, у нас не было бы шансов. Здесь [на «Олд Траффорд»] крайне тяжело забить, но мы сделали это, несмотря ни на что.

- Интересно, как «Ньюкасл» будет справляться с напряжённым календарём дальше. Игра с «Арсеналом» запланирована через 3 дня после встречи с МЮ 1 ноября. 7-го числа «сороки» играют в Дортмунде, 11-го – с «Борнмутом» в гостях.

Ориентировочный состав «Ньюкасла» (4-3-3): Поуп – Бёрн, Шер, Лассельс, Триппьер – Лонгстафф, Жоэлинтон, Гимараес – Гордон, Вилсон, Альмирон.

Об «Арсенале»

- Одним турниром для «Арсенала» стало меньше. Ноябрь «канониры» начали с поражения от «Вест Хэма» (1:3) – неудивительно, лондонцы хотят сконцентрироваться на чемпионате и отлично выступить в Лиге чемпионов. Это два основных турнира для команды.

- После поражения от «Ланса» во втором туре еврокубка «канонирам» предстоял тяжелейший выезд – «Севилья» в домашних стенах всегда выкладывается на все 100, а домашняя публика не даёт гостям расслабиться ни на секунду. Подопечным Микеля Артеты предстояло серьёзнейшее испытание, но они с ним справились. Первый тайм был похож на противостояние тренерских установок. Гости предлагали высокий прессинг – хозяева готовили атаки через длинный пас. В итоге «Арсенал» повёл 2:0 и удержал преимущество, несмотря на пропущенный мяч. А поскольку «Ланс» потерял очки с ПСВ , лондонцы стремительно ворвались на первое место в группе.

- А вот в чемпионате приходится неожиданно тяжело. Все прогнозировали гонку вооружений между «канонирами» и «Ман Сити» — но оба коллектива пока уступают лидерство «тёмной лошадке» «Тоттенхэму». Между тем «горожане» с «Арсеналом» идут ноздря в ноздрю. Банда Артеты трижды сыграла вничью, но идёт без поражений, «небесно-голубые» проиграли дважды, но больше не отдавали очки. И на данный момент самое важное – лондонцы смогли-таки нанести своему принципиальному сопернику поражение. Поэтому при равенстве очков выше идёт именно «Арсенал».

- К Артете остаются вопросы по вратарской линии. Летом арендовали Райю – у клуба образовался тандем из двух топ-голкиперов. Обычно из такой идеи не выходит ничего путного, но спорить никто не стал. Аарон провалил матч с «Фулхэмом» — начиная с 5-го тура, первым номером стал Давид. Тоже нашли объяснение. Но почему тогда такая логика не работает при ошибках испанского вратаря? После 2:2 с «Тоттенхэмом» Райя сыграл с «Борнмутом», а после ужасного дерби с «Челси» (2:2) вновь появился на поле против «Севильи». Вопроса ровно два. Первый: где будет получать игровое время Рамсдейл? Это хороший вратарь и усаживать его в глухой запас – преступление. Второй: что нужно сделать Аарону или как ошибиться Давиду, чтобы англичанин вернулся в «раму»? Конкуренция должна быть здоровой – и когда речь о двух топ-вратарях, делить игровое время необходимо по возможности поровну.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Райя – Зинченко, Магальяес, Салиба, Уайт – Хаверц, Райс, Эдегор – Мартинелли, Нкетиа, Жезус.

О противостоянии

- Что-то говорить о тенденциях бессмысленно – «сороки» недавно поднялись в топ, а потому статистика свидетельствует о серьёзном преимуществе «канониров». У «Ньюкасла» просто не было возможности это исправить. За последние 20 игр – 17 побед «Арсенала» и 2 у «сорок», 1 ничья.

- «Ньюкасл» отбирал очки у «канониров» в двух из трёх последних матчей. Поединок в Лондоне в начале 2023 года завершился безголевой ничьей, в домашних стенах «Ньюкасл» забрал уверенную победу – первую за 4 года.

Прогноз Soccer.ru: будет упорное противостояние, но «Арсеналу» есть кем освежить обойму, а у «сорок» более короткая скамейка. Поставим на победу «канониров».