Откровенно доигрывают. Финиш групп Кубка – ключевые матчи для «Урала» и «Балтики», но не для «Пари НН»

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вчера, 10:12

Интрига к 6-му туру не сохранилась.

«Зенит» – «Крылья Советов»

- Коллектив, набравший ход, столкнётся с теми, кто буксует. «Зенит» побаловал нас осечками на месяцы вперёд – были и домашние поражения от «Динамо» и «Локо», и сенсационные 0:1 от «Балтики» и 1:3 от «Оренбурга». Сейчас гегемоны набирают ход. 4 победы перед игрой с «Крыльями», одна – «сухая».

- К тому же у самарцев нет мотивации. Коллективу надо прервать начавшееся падение в РПЛ – «Крылья» уже в трёх встречах подряд оставались без побед. Конечно, для команды такого уровня место в топ-3 перед финишем первого круга – фантастика. Банда Осинькина прилично потрепала грандов. Но упасть клуб может куда ниже, как это сейчас происходит с «Уралом». А в группе Кубка самарцы последние – и даже от 3-й строчки отстают на 4 балла.

«Балтика» – «Ахмат»

- А вот «Балтике» с «Ахматом» предстоит очное столкновение за верхнюю сетку плей-офф. Пока выше калининградцы – первые победы в новом сезоне они добывали как раз в Кубке. В первом круге набрали 9 очков из 9 – обыграли и «Крылья», и «Зенит» с «Ахматом». Зато во втором – два поражения.

- «Ахмат» же отстаёт от конкурента на 2 балла – только добыть победу грозненцам в нынешнем состоянии будет тяжело. Лишь одну победу одержал коллектив в последних 8 матчах. «Балтийцы» уже обыгрывали подопечных Ромащенко – причём в гостях. Интриги матчу хватает.

«Локомотив» – «Рубин»

- Двум лидерам группы B на финише стадии предстоят встречи с клубами нижней части. «Рубин» шансы на плей-офф Кубка потерял, уступив «Уралу» в прошлом туре. Теперь Рашид Рахимов переключился на чемпионат – и тремя матчами без поражений вывел казанцев из зоны стыков. Против «Локо» он вряд ли выпустит даже с замены кого-то из основной обоймы.

- 5-матчевая серия без поражений прервалась в Ростове-на-Дону – «железнодорожники» на рывке успели запрыгнуть даже в топ-3 Премьер-Лиги. Но ничьи с «Уралом» и «Динамо», 0:1 от ростовчан откатили «красно-зелёных» на 7-е место. В Кубке «Локо» – лидер группы B, только отрыв от «Урала» с «Ростовом» – 2 балла.

«Сочи» – «Факел»

- Просветление сочинцев быстро закончилось – это в Екатеринбурге они показали аномальную реализацию и завершили матч 4:1. В Нижнем Новгороде «Пари НН» не дал им забить ни разу – 0:1. Сейчас от южан такой же эффект, что и от «Химок» – полное ощущение безысходности и отсутствия перспектив. А всё началось с нетерпеливости с Гараниным.

- Магия Сергея Ташуева – в 5 матчах воронежцев без поражений. Коллектив выбрался, наконец, из зоны стыков, плюс в кубковой борьбе – одно из главных лиц своей группы. В любом случае «Факелу» нужна победа – так точно сохранят третье место и попадут в нижнюю сетку. А чтобы быть выше, нужна победа «Оренбурга» над ЦСКА .

«Спартак» – «Краснодар»

- Ещё важнее для «Факела» то, что одна из их побед – над «Спартаком». Воронежцам она придала сильнейший импульс, а для «красно-белых» это – толчок в отчаяние. Моменты просветлений у «Спартака» всё короче – теперь их хватает только на ничью с ЦСКА и победу над «Пари НН». В случае поражения от «Краснодара» все скажут, что москвичи уже гарантировали себе место в плей-офф – с 12 очками их не догонит ни «Динамо», ни «Краснодар». Вопрос в отношении.

- По уму победу должны забирать южане. Но с ними в последнее время происходит что-то нездоровое. Вдруг – 2:2 с «Балтикой» и 0:1 от ЦСКА . Это на фоне предстоящих матчей со «Спартаком» и «Зенитом». Последний наиболее принципиален – в нём должен определиться лидер чемпионата по итогам круга. Голова у игроков явно занята только этим.

ЦСКА – «Оренбург»

- На топ-матчи «армейцы» настраиваться умеют. Каким-то образом они без глубокой скамейки умудрились всю осень пройти без серьёзных спадов: 5-е место в РПЛ и 2-е – в Кубке. Путёвку в плей-офф они точно не потеряют, вопрос в том, что им лучше – верхняя сетка и борьба за второй трофей подряд или нижняя сетка с возможностью скорого вылета.

- Магия Деограсии испаряется, южноуральцы – без побед в последних трёх матчах. Место в Пути РПЛ они себе гарантировали, в матче с «армейцами» можно быть спокойными.

«Динамо» – «Пари НН»

- 5 матчей без поражений – вроде и неплохо, только 3 из них «бело-голубые» сыграли вничью. В любом случае, коллективу это позволяет идти в пятёрке – а в Кубке сохранять 2-ю строчку и верить в силу «Спартака».

- Москвичи точно будут в плей-офф, нижегородцы – останутся без него. И вряд ли Юран на выезде сможет мотивировать своих подопечных.

«Ростов» – «Урал»

- Что-то с ростовчанами наконец начинает происходить. До этого коллектив с августа не выигрывал в основное время – теперь же набрал 6 очков с «Ахматом» и «Локомотивом», а сейчас завершает групповую стадию очередным домашним матчем.

- Против «Урала» – одного из раздражителей в этом сезоне. В Екатеринбурге «шмели» забрали «сухую» победу, затем отобрали очки в гостях, ведя 2:0. В 6-м туре на кону вторая путёвка в верхнюю сетку плей-офф – и оба кандидата набрали по 8 очков.

- Чуть больше шансов у ростовчан. «Уральцы» всё-таки испытывают серьёзные проблемы – начиная с выезда в Санкт-Петербург коллектив в 11 матчах одержал только одну победу в основное время. Позиции теперь более привычные – 10-е место в чемпионате, более качественные результаты в Кубке. Но о неудачной серии забывать не стоит.