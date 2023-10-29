«Краснодар» — единственный конкурент «Зенита». Но команде Ивича будет сложно свергнуть царя

1698563342

вчера, 10:09

Сегодня у «горожан» ключевая игра против ЦСКА .

«Зенит» подпускает соперников ближе, чем раньше, но по-прежнему есть разница в классе между пятикратными чемпионами и остальными участниками РПЛ даже без Кузяева и Малкома в основе команды Семака. Ошибок у фаворита больше, поэтому «Ахмат» проиграл в гостях в один мяч. Но «Зенит» повторил рекордную голевую серию клуба в РПЛ , а сегодня Семак надеется на помощь клуба, в котором он когда-то играл. ЦСКА примет «Краснодар» дома, у Федотова плохая серия, а вот Ивичу надо перекрыть свежую ничью против «Балтики». В случае поражения или ничьей в Москве «горожане» подпустят «Зенит» на расстояние двух или трех очков, что опасно. Самое время напомнить о козырях, которые делают лидеров дивизиона претендентами на титул.

За чемпионство «Краснодара». Новизна задачи

Клуб Галицкого ранее не был реальным претендентом на титул. «Горожане» ни разу не были вторыми. Команде не хватало такого человека, как Ивич. Тренер выигрывал титулы в Израиле и настаивает, что уличный футбол не для него. В личном общении Владимир точно настраивает команду на борьбу за трофей, особенно после упущенного весной Кубка, изменила подход команды. «Краснодар» успешнее в защите, чем раньше. Пропустили всего 7 мячей, в то время как у «Зенита» было 12 после двенадцати туров. Если для команды Семака это шестой одинаковый поход, то «Краснодар» возбуждает появление на горизонте шанса побороться за титул. А страсть в футболе важна.

За чемпионство «Зенита». Колоссальный опыт

На втором году жизни в Санкт-Петербурге начал много забивать Кассьерра, но даже у Матео уже есть чемпионство. Новичок Марио Фернандес выигрывал РПЛ с ЦСКА . Если брать 11 основных игроков, то только защитник Эракович не был первым в РПЛ . Колоссальный опыт сказывается на результатах. Даже если латераль Сантос стал чаще делать ошибки, то умеет взять у себя реванш. Барриоса, Клаудиньо и Вендела это тоже касается. Также богатый опыт защиты титула у Семака. Тренера точно не назвать козырем «Зенита» в новом сезоне, Сергей Богданович часто ошибался, но в будущем может повторить пусть Кассьерры – прибавить.

За чемпионство «Краснодара». Задел для роста

У «Зенита» сейчас мало футболистов, которых с руками оторвут западные клубы. Скауты следят за Барриосом и видят разницу между нынешней игрой и футболом двухлетней давности. Даже Вендел, который был на пике формы в прошлом году, теперь скатился. А вот Кордоба, Сперцян и Сафонов подходят для приглашения в топ-4. Есть шансы попасть в приличные западные клубы у Алонсо, Волкова и Черникова. Дополнительная мотивация, ведь в «Краснодаре» нет якоря, которым «Зенит» крепит игроков к берегу – завышенных зарплат. Плюс ко всему, «горожане» могут прибавить. Кордоба в состоянии забивать чаще. У Сперцяна всего один ассист. Новичок Тормена и хавбек Кривцов могут лучше, как и вингер Батчи. Ивич молодец, но он пока не выжал из команды максимум.

За чемпионство «Зенита». Высокий класс игроков

У команды Семака есть слабые места, особенно это касается линии защиты без учета Сантоса. Но за счет класса бразильцев – Вендел и Клаудиньо в порядке, действующие чемпионы как минимум не хуже, чем «Краснодар». А поскольку у «Зенита» длиннее скамейка, не самая качественная, но народу много, то на дистанции высокий класс может сказаться. Кассьерра в отличной форме – 10 голов и 1 ассист в 12 сыгранных турах. Клаудиньо, Сантос, Вендел и Барриос держат марку. Проигрывают самим себе из прошлого, но живем в настоящем. «Зенит» не уступает «Краснодару», а индивидуальные действия футболистов многократно выручали Семака.

За чемпионство «Краснодара». Уверенность тренера

Ивич – толковый специалист. Ему важно не подхватить замашки Наполеона, французский император плохо закончил, но генеральская стать у серба имеется. Семак в худшей форме, чем коллега. Это не значит, что 11 ноября «Зенит» уступит «Краснодару» в Санкт-Петербурге, но победа над командой не всегда означает триумф над тренером. Состав «горожан» прошлым летом не изменился кардинальным образом, разница именно в главном тренере. Ивич похож на человека, который навяжет борьбу за титул «Зениту», в отличие от Абаскаля, Федотова, Лички и Галактионова. Тренер, назначенный в январе – новый и очевидный козырь «Краснодара».

За чемпионство «Зенита». Страх ключевых соперников

Против чемпионов классно играют лишь отрезками. Даже ЦСКА , хотя вел в счете, пропустил в концовке. «Ахмат» в свежем матче против «Зенита» владел мячом лишь 35 % времени. Команде Семака отдают мяч не по той же причине, что «Спартаку». Тренер научил свою команду играть первым номером, а иначе действовать заставляют редко. «Краснодар» использует другую методику. Их точно не боятся соперники, а дополнительно «горожан» нельзя назвать удачливой командой. А вот «Зенит» годами собирал победы, даже если на них не до конца заслуживал. Но в этом сезоне им уже не везло. Например, против «Динамо» и «Локомотива». И это значит, что вероятность везения выросла.

Мнение читателей. Оцените шансы «Краснодара» на титул