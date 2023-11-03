«Пари НН» в топ-3, «Ахмат» — в зоне вылета. В 14-м туре РПЛ много судьбоносных игр

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вчера, 12:59

Грядут серьёзные изменения в таблице.

«Ахмат» – «Факел»

- 1 победа в последних 9 матчах, да и та в Кубке России – импульс от смены тренера в «Ахмате» закончился, сейчас грозненцам остаётся держаться до зимней паузы. Опасность в том, что плотность в зоне стыков и прямого вылета высочайшая – даже идущий последним «Сочи» отстаёт от «Ахмата» всего на 3 балла.

- Абсолютно противоположная ситуация у воронежцев. Подопечные Сергея Ташуева после поражения от «Рубина» — и не проигрывали в 5 матчах кряду. «Факелу» важно сохранить ход в чемпионате – они только выбрались из нижней четвёрки, отрыв составляет всего 3 балла. Поэтому даже вылет из Кубка клубу можно простить.

- Интрига серьёзно закручивается. Это не просто игра соседей в таблице – это встреча тренера со своим бывшим клубом на их поле. Интересно, как будет себя чувствовать Ташуев в Грозном и как его там примут.

«Балтика» – «Зенит»

- Для команды-андердога калининградцы провели отличный отрезок в октябре. Два поражения, сенсационная ничья с «Краснодаром» и победы над «Оренбургом» и «Ахматом» — так «балтийцы» пробились в плей-офф Пути РПЛ Кубка и приблизились к выходу из зоны вылета.

- К тому же игра пройдёт в Калининграде – в гостях «Зенит» «Балтике» уже проигрывал. Правда, было это в августе – теперь же «сине-бело-голубые» набрали серьёзный ход (5-матчевая победная серия) и готовятся к ключевому для чемпионата столкновению с действующим лидером РПЛ .

«Краснодар» – «Крылья Советов»

- Де-юре это встреча команд из топ-3 Премьер-Лиги. На деле уверенный ход сохраняет только «Краснодар». «Быки» заставили поволноваться, потеряв очки с «Балтикой». Затем вообще уступили ЦСКА – уже пошли разговоры, что машина Ивича сломалась. Победа над «Спартаком» показывает, что паниковать рано.

- Высоту «Крылья» теряют так же стремительно, как её набирали. После 4:0 со «Спартаком» что-то в самарцах надломилось – и они не могут одержать победу вот уже в пяти матчах подряд. Лишь в одном из них – ничья. От «Зенита» с «Краснодаром» они отстали уже на 4 и 6 очков соответственно. А вот «Динамо» с ЦСКА отстают лишь на 1 балл.

ЦСКА – «Пари НН»

- И ворваться в топ-3 «армейцы» могут уже по итогам предстоящего тура – южане по уму должны забирать победу, а «красно-синим» будет противостоять ужасный в гостях «Пари НН». Нижегородцы, конечно, дали бой «бело-голубым» в Москве, но статистика ужасна – 0 побед и 2 ничьи в 9 гостевых играх этого сезона. Забитых мячей всего 6.

- Но всё же в таблице высокая плотность – и «Пари НН» располагается в одном балле от соперника по туру. Проще говоря, при определённых раскладах и команда Сергея Юрана может оказаться в первой тройке.

«Локомотив» – «Спартак»

- Московское дерби принципиально настолько же, насколько игра ЦСКА с нижегородцами – «Локомотив» и «Спартак» к 14-му туру имеют по 20 очков в активе.

- Рано оказалось «красно-зелёным» претендовать на место в топ-3 – хотя после победы над «Зенитом» был реальный шанс там закрепиться. Недавняя кубковая победа над «Рубином» — первая за 4 матча. До этого подопечные Михаила Галактионова чудом увезли ничью из Екатеринбурга, не выявили победителя с «Динамо» и проиграли «Ростову».

- «Спартаку» ничуть не лучше. 1 победа в предыдущих 6 матчах, да и та над «Пари НН». Аномальные 2:2 с ЦСКА не отражают состояние команды – куда показательнее 0:4 от «Крыльев». В том матче – все симптомы от стерильного владения до ужасной обороны. И даже так «Спартак» — в 2 очках от топ-3.

«Оренбург» – «Ростов»

- Подопечные Давида Деограсии в последних 7 встречах дважды одержали победу и вернулись в зону стыков, хотя после феерических 3:1 с «Зенитом» претендовали на попадание в первую десятку.

- Тяжелейший путь приходится проходить «Ростову» Валерия Карпина. С августа коллектив мучался с одной победой в девяти матчах чемпионата и не мог ничего сделать со своей нестабильностью. Зато в недавних трёх встречах – победы над «Уралом», «Локомотивом» и «Ахматом» (последние две – сухие). Так ростовчане пробились в верхнюю сетку плей-офф Кубка России и поднялись в топ-10 РПЛ .

«Урал» – «Рубин»

- В Екатеринбурге гостям частенько приходится тяжело – «Локомотив» и «Спартак» не дадут соврать. Но после выезда в Санкт-Петербург «Урал» как подменили – если раньше пограничные эпизоды «шмели» стягивали в свою пользу, то теперь лишь раз за 12 матчей победили в основное время.

- «Рубин» прервал трёхматчевую серию без поражений, уступив «Локомотиву» в Кубке. В любом случае, этого оказалось достаточно, чтобы поравняться с уральцами – у этих двух команд по 16 очков.

«Сочи» – «Динамо»

- Не сказать, что сочинцы чудесно преображаются при Точилине, – но каким-то образом коллектив победил дважды в предыдущих трёх встречах. И забил 6 мячей.

- К слову, если «Динамо» реально претендует на топ-3, с южанами они должны претендовать только на победу. К тому же статистика у команды Лички неплохая – 6 матчей подряд они не терпят поражений. Успели обыграть «Спартак» и дожали «Урал», поделили очки с «Ахматом» и «Локомотивом». Днём ранее разобрались с «Пари НН» и обошли «Краснодар» в группе Кубка России. На позитивной ноте готовы завершить и первую часть чемпионата.