«Сельта» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (4.11.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Примеры чемпионата Испании «Сельта» – «Севилья», который состоится 4 ноября 2023 года
«Сельта»
В настоящее время «Сельта» с шестью очками занимает восемнадцатое место в чемпионате Испании. «Кельты» не выигрывали на своём поле, и единственная победа в Примере была одержана в четвёртом туре в гостях над «Альмерией» со счётом 3:2. В одиннадцатом туре они потерпели поражение от «Жироны» со счётом 0:1.
В 1/64 Кубка Испании «Сельта» одолела команду «Turegano» со счётом 4:0.
«Севилья»
Что касается команды «Севилья», она занимает четырнадцатое место после десяти сыгранных туров, имея при этом одну игру в запасе. Команда не побеждает в гостевых матчах чемпионата Испании. В предыдущей выездной встрече в Примере «Сельта» сыграла вничью 2:2.
В кубковом матче они победили «Quintanar de la Orden» со счётом 3:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сельта» – 2.65
- Ничья – 3.45
- Победит «Севилья» – 2.79
- Победит «Севилья» с форой -1.5 – 5.90
- Обе забьют — нет – 2.10
- Обе забьют — да – 1.74
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.92
Статистика
- «Сельта» в последних пяти играх четыре встречи завершила на тотал больше 2.5.
- «Севилья» забивает в шести матчах подряд.
- В последних шести матчах между командами ни одной победы «Сельты».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.74. Обе команды в среднем за матч играют на тотал больше 2.5 мячей, и в этой встрече мы предполагаем, что увидим большое количество голов с обеих сторон.