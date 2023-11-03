«Сельта» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (4.11.2023)

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вчера, 22:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Примеры чемпионата Испании «Сельта» – «Севилья», который состоится 4 ноября 2023 года

«Сельта»

В настоящее время «Сельта» с шестью очками занимает восемнадцатое место в чемпионате Испании. «Кельты» не выигрывали на своём поле, и единственная победа в Примере была одержана в четвёртом туре в гостях над «Альмерией» со счётом 3:2. В одиннадцатом туре они потерпели поражение от «Жироны» со счётом 0:1.

В 1/64 Кубка Испании «Сельта» одолела команду «Turegano» со счётом 4:0.

«Севилья»

Что касается команды «Севилья», она занимает четырнадцатое место после десяти сыгранных туров, имея при этом одну игру в запасе. Команда не побеждает в гостевых матчах чемпионата Испании. В предыдущей выездной встрече в Примере «Сельта» сыграла вничью 2:2.

В кубковом матче они победили «Quintanar de la Orden» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 2.65

Ничья – 3.45

Победит «Севилья» – 2.79

Победит «Севилья» с форой -1.5 – 5.90

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.74

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.92

Статистика

«Сельта» в последних пяти играх четыре встречи завершила на тотал больше 2.5.

«Севилья» забивает в шести матчах подряд.

В последних шести матчах между командами ни одной победы «Сельты».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.74. Обе команды в среднем за матч играют на тотал больше 2.5 мячей, и в этой встрече мы предполагаем, что увидим большое количество голов с обеих сторон.