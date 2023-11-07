Второй «Аякс», очередной бриллиант «Зальцбурга», наставник Захаряна. Молодёжь покоряет ЛЧ

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вчера, 18:52

Многие становятся известны широкой аудитории.

Основная часть в гонке бомбардиров Лиги чемпионов начинается ближе к старту плей-офф – тогда остаются лишь кандидаты на титул, плюс игроки, начинавшие с групповой стадии, по матчам сравниваются с теми, кто проходил отбор. Но несколько новых имён открываются нам уже сейчас.

Оскар Глух, «Зальцбург»

19-летний израильтянин пополнил состав австрийского клуба прошлой зимой. Тогда его оценивали ещё в 4,5 миллиона евро, а «Ред Булл» заплатил 7 – теперь же молодой форвард котируется в районе 10 миллионов. Австрийцы специализируются на таких сделках – находят неочевидные таланты и продают более статусным клубам.

Оскар в новом коллективе закрепился сразу – но до этого момента был известен узкому кругу австрийских и израильских болельщиков. Однако с началом еврокубковой кампании его фамилия расходится всё шире – многим он знаком как автор голов «Бенфике» и «Интеру». На оба матча Глух выходил в стартовом составе.

Два мяча говорят мало о чём – но по ним уже можно судить, что у талантливого нападающего крепкие нервы. Всё-таки играл он в том числе против финалиста предыдущего розыгрыша еврокубка.

Пока к Оскару нет острого интереса – футболист ещё слишком молод и должен набраться опыта. В любом случае он есть в списках даже таких грандов, как «Барселона», а это уже говорит о многом.

Такефуса Кубо, «Реал Сосьедад»

Если говорить о «Сосьедаде» в ЛЧ , то выделять можно многих – и Кубо не на первых ролях. Но сделать это нужно обязательно. Баски отлично вписались в еврокубковые разборки и не чувствуют волнения перед «нерадзурри» или «Бенфикой». Всем навязывают своё видение футбола.

У Кубо за 3 матча – только 1 ассист. Но его колоссальная польза не столько в результативных действиях, сколько в содержании. Исполнитель, любящий смещаться в центр и играть «десятку», долго привыкал к системности «бело-голубых» — и было нелегко, это лейтмотив всей карьеры японца. Такефусе частично развязали руки – но его перемещения подчинены системе.

И Кубо настолько хорошо в неё вписался, дополнив своими чертами – топовой обводкой и обострением, – что теперь ведёт за собой весь «Сосьедад». И заодно служит ориентиром для игрока с похожей необходимостью меняться – Арсена Захаряна.

Артур Вермирен, «Антверпен»

Бельгийцам нечего противопоставить «Барселоне», «Порту», даже «Шахтёру» — приходится изначально сдвигаться к последней строчке. Хотя от турнира есть польза – призовые получены, удаётся показать товар лицом. Главный актив – 18-летний полузащитник Артур Вермирен, который после смены нескольких клубных академий осел в «Антверпене» и вырос до игрока основы.

Первыми внимание на юниора обратили «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» — правда, за исполнителя пришлось бы выложить не меньше 20 миллионов евро.

Сейчас молодой хавбек регулярно получает игровую практику – и даже в Лиге чемпионов остаётся на поле от свистка до свистка. Он поучаствовал в двух голах «Шахтёру» — отметился ассистентским дублем. В лидерах юный исполнитель и по углублённой статистике – по оборонительным показателям (4-й по отборам, 2-й – по перехватам), по ключевым передачам (1.4 за игру – 4-й в команде).

Из-за своей позиции в глубине поля польза Артура не переходит в результативные действия – но всё так же неоценима. И по последним данным, борьбу за юное дарование, блеснувшее в ЛЧ , ведут «Арсенал» и «Барса», «Ювентус».

Сепе Вахи, «Ланс»

Окольными путями, при помощи 20-летнего форварда «Ланс» пробился в топ-2 группы B и держится за «Арсеналом», в трёх очках от «Севильи» и ПСВ . Коллективы бойкие – и бой за попадание в плей-офф дать ещё могут. Только у французов уже расцветает молодой нападающий.

Вахи сейчас оценивается в 40 миллионов евро – тот же «Ланс» ещё минувшим летом выложил за страйкера 30 млн. В «Монпелье» исполнитель действительно громко выстрелил – 19 голов и 6 ассистов в минувшем чемпионате Франции, 10 мячей и 2 голевые в сезоне-21/22. Разница в том, что это были локальные успехи, а на международной арене он засветился только сейчас.

Причём сразу принёс «Лансу» сенсационную победу над «Арсеналом», а в третьем туре позволил отобрать очки у ПСВ . Доходит до того, что Вахи включили в список претендентов на приз лучшему молодому игроку до 21 года.

Сантьяго Хименес, «Фейеноорд»

Без голландских клубов в таких топах никуда. Роттердамцы взяли на себя бремя «Аякса», выиграв чемпионат Нидерландов и ворвавшись в ЛЧ – даже в квартете с «Атлетико» и «Лацио» подопечные Арне Слота идут первыми. Забить успели 7 голов – и автором двух из них стал молодой мексиканец.

Хименес пропустил игры с «Селтиком» и «матрасниками» из-за дисквалификации, зато в третьем туре сделал результат с римлянами. Сначала забил на 31-й минуте, а затем во втором тайме установил окончательный счёт (3:1).

Голландский гранд хочет пойти до конца – и сотворить сенсацию, пошумев в плей-офф. Это будет польза для имиджа коллектива. И для бизнеса – на активы «Фейеноорда» обратят пристальное внимание, на шумихе получится взвинтить ценник на наиболее перспективных исполнителей. 22-летнего Сантьяго сейчас оценивают в 40 миллионов евро. Если коллектив пройдет в следующую стадию ценник будет только расти.