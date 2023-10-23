Лига юных чемпионов. Кварацхелия, Феликс и Сака пройдут футбольные экзамены

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23 октября 2023, 21:55

Молодых героев проверят в большом еврокубке.

Показательная черта старта сезона в Лиге чемпионов – среди лучших игроков после двух туров группового этапа много молодых футболистов. Даже Винисиус и Фоден не старики, им всего по двадцать три года. Но есть еще моложе, вроде Беллингема, Мусиалы и Хёйлунда. Также интересно посмотреть на Захаряна, ведь ожидается его дебют в Лиге чемпионов. В третьем туре немного матчей грандов между собой, но молодежь проверят в интересных поединках.

Мусиала против «Галатасарая»

Немца, к которому присматриваются гранды АПЛ , проверят шумные турецкие фанаты в Стамбуле. «Галатасарай» в прошлом туре победил в Манчестере, а теперь им надо предложить борьбу «Баварии». Немцы сложнее как соперник. В атаке у них опытный Кейн, на фланге крутой на старте сезона Сане. Но плеймейкер Мусиала тоже важен для команды Тухеля. Джамал провел хороший матч против МЮ и забил один из двух мячей в ворота «Копенгагена».

Альварес и Доку против «Янг Бойз»

В Швейцарию отправляются герои старта сезона и новички в твердой основе «Манчестер Сити». Альварес провел прошлый сезон в роли запасного, которому время от времени доверяли, но травма Де Брюйне и уход Гюндогана меняют облик группы поддержки Холанда. Также Гвардиола посчитал, что «горожанам» не хватает классического вингера, поэтому невысокий бельгиец Доку накручивает соперников фаворита Лиги чемпионов на фланге. «Янг Бойз» не тот соперник, которого нужно бояться, имея в основе такую молодежь, как Холанд и Фоден, но отмечаем, что Гвардиола теперь атакует с вчерашними студентами – в группе таки троим 23 года, а Доку всего 21 год.

Захарян против «Бенфики»

В матче против «Мальорки» атакующий хавбек сборной России себя не показал, его заменили первым. Но когда на поле появился Кубо, то «Реал Сосьедад» одержал важную победу, поэтому у тренера хорошее настроение. В Лиге чемпионов испанцы обыграли в гостях «Зальцбург» и не проиграли дома «Интеру». Теперь спаренные туры с главным соперником по борьбе за второе место – «Бенфикой». Начинают в гостях, а это значит, что Захарян может пригодиться, если выйдет на замену. Наверное, так даже лучше, ведь напарники попьют кровушку у обороны «орлов», а затем свежий Арсен может изменить игру одним пасом. И это будет дебют, первые два матча двадцатилетний плеймейкер пропустил.

Беллингем против «Браги»

Желаем крепких нервов защитникам португальского клуба, они им пригодятся в матче против Беллингема. Джуд устал, а у «Реала» есть шероховатости в игре. Еще и Анчелотти зачем-то начал выдумывать, будто планирует остаться через год, хотя давно обсудил переезд в Рио-де-Жанейро с канадской женой. Но даже ничья против «Севильи», по ходу которой Беллингем запомнился жестковатым фолом, не позволяет забыть о форме англичанина. Джуд хорош, ему нравится вести игру «Реала» в атаке, так что «Браге» будет тяжело.

Хёйлунд против «Копенгагена»

Всегда особый интерес вызывают матчи против родных клубов. Расмус равняется на Холанда, ему нужно много забивать в Лиге чемпионов. Датчанин отличался, но теперь пора обыграть «Копенгаген» после поражения от «Галатасарая». Хёйлунд является воспитанником датского клуба. «Манчестер Юнайтед» сыграет без Каземиро, что не обязательно плохо, учитывая форму бразильца. А от Хёйлунда тренеру тен Хагу нужны голы, поскольку Рэшфорд и Антони забыли, как выглядят чужие ворота. Маркус не забивал за МЮ с начала сентября. Бразильский вингер вообще без голов с начала сезона. Даже капитан Фернандеш отличился за клуб в последний раз месяц назад. От 20-летнетнего датчанина зависит успех МЮ в Лиге чемпионов.

Феликс против «Шахтёра»

У Хави много молодых ребят на поле. В Примере сыграли 11 человек моложе двадцати четырех лет. В Лиге чемпионов таких игроков шестеро. Бальде, Ферран Торрес и Феликс могут быть в основе, как и Ямаль. Только Гави пропустит игру из-за дисквалификации, а Педри восстанавливается после травмы. «Барселона» снова полагается на молодую силу после повреждения ветерана Левандовского. «Шахтёр» является удобным и знакомым соперником для каталонцев. Португальцу Феликсу, если хочет остаться в новом клубе надолго, надо показать себя. Атакующий хавбек в хорошей форме, отдал голевую передачу на 17-летнего дебютанта Гиу в матче с «Атлетиком».

Сака против «Севильи»

Букайо всего двадцать два года, но это лидер «Арсенала». Против «Челси» вингер спас команду от поражения, его голевая передача принесла ничью. Но после повреждения не сыграл идеально, особенно без мяча. Теперь «канонирам», раз проиграли «Лансу» в Лиге чемпионов на выезде, надо выигрывать в гостях у «Севильи». Непростая задача для англичан. Рамос с Акуньей – два чемпиона мира из Испании и Аргентины, начнут настоящую охоту за вингером «канониров». Букайо проворный футболист, но для испанцев успехи в Европе в приоритете, ведь дома дела идут неважно.

Симонс против «Црвены Звезды»

Отметим ещё одного атакующего таланта, двадцатилетнего Хави. Контракт Симонса лежит в офисе ПСЖ , но переход в «Лейпциг» в аренду открыл голландцу путь в основу приличной команды. Хави играет за коллектив с необычной для Европы бразильской схемой «4-2-2-2». Рядом Ольмо, впереди форварды с голевым чутьем – Вернер и Опенда, но не всегда меткие. Симонсу удался дебют сезона, но с середины сентября он без голов. Пора возвращаться с точными ударами, домашний матч против сербов – отличный шанс себя показать.

Кварацхелия против «Униона»