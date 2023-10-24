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Трудные времена в «Барсе» рождают героев. Новое поколение талантов уже в основе клуба

24 октября 2023, 22:32
Ансу Фати
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Фати Ансу
Фати Ансу
Нападающий
Гави
Гави
Полузащитник
Бальде Алехандро
Бальде Алехандро
Защитник

Перспективные выпускники выходят один за другим.

Тяжело приходится «Барселоне» на трансферном рынке – клуб сам загнал себя в ситуацию, когда не может найти свободные средства на Марцело Брозовича и даже контракт свободного агента Илкая Гюндогана регистрирует с трудом. В таком положении на выручку приходят внутренние резервы.

Чуть раньше засверкали Фати и Гави

Не первый год в каталонском коллективе на основные роли выходят молодые исполнители. Почти всегда – собственные воспитанники. В 2019 году всех покорил 17-летний вингер Ансу Фати – в трёх первых матчах чемпионата он отметился двумя голами и результативной передачей, быстро вписался в стартовую обойму и получил 10-й номер, который ранее принадлежал Месси. Проблема в том, что с навалившимся грузом ответственности и ожиданий юный талант не справился – начались травмы, где-то недоработал клуб. Поэтому после длительного восстановления это был уже не тот скоростной вингер. Но даже так Ансу продолжает играть на высочайшем уровне – теперь отправился покорять «Брайтон» на правах аренды.

Позднее засверкал Педри – не воспитанник, но тоже молодой талант. В 17 лет он уже выдавал огромный объём работы как на мяче, так и без него. Правда и ему не удалось избежать серьёзной травмы – в сезоне-21/22 он провёл лишь 12 матчей, забил 3 мяча и отметился 1 ассистом.

И вместе с ним в основную команду ворвался Гави. Теперь эти двое – обладатели премии Golden Boy и системообразующие камни «Барсы».

Алехандро Бальде борется за приз Golden Boy

Эстафету товарищей уже перенял 20-летний левый защитник Алехандро Бальде. Тоже воспитанник академии «блауграны», он дебютировал за основную команду в 2021 году, а сезон-22/23 провёл уже в качестве игрока основного состава. В этот период он отыграл 33 матча чемпионата, в которых забил 1 мяч и отдал 6 голевых.

Сейчас это один из лидеров коллектива – и, к счастью, он избежал травм, которые преследуют молодых воспитанников «Барсы» после перехода на взрослый уровень.

Теперь на арену выходит Ямаль

В текущем сезоне на горизонте появляется новая группа 16-17-летних юнцов, которые готовы пробраться в основу. Первый – Ламин Ямаль о правом вингере «сине-гранатовых» впервые услышали в стартовом туре против «Хетафе». В следующем же матче Ламин появился на поле с первых минут, а в третьем туре против «Вильярреала» оформил ассистентский дубль. Пока вингер не очень результативен, но качества топ-исполнителя уже проявляются – испанец отлично действует с мячом под давлением, видит пространство для передач и уверенно идёт в дриблинг. А Хави смело выпускает Ямаля на поле, чтобы тот получал игровую практику и осваивался в чемпионате Испании. Так тренер отзывается о таланте воспитанника:

Теперь наша команда состоит из опытных футболистов, таких как Жоау Канселу, Марк-Андре тер Штеген, Роберт Левандовски, и молодых игроков – Гави, Алехандро Бальде, Ламин Ямаль, Фермин Лопес.

Я надеюсь, что Ламин ознаменует собой эпоху для «Барсы», но мы не делаем ему одолжения, говоря об этом и сравнивая его с Лионелем Месси.

Этот сезон для него переходный, и главное – чтобы он не ознаменовался травмой.

Рекордом дебютировал 17-летний форвард

И вслед за Ламином о себе заявил другой юный футболист – причём довольно громко. 22 октября «Барса» принимала на своём поле «Атлетик» Бильбао. Каталонцы подходили к матчу без основного форварда Роберта Левандовского – на острие вышел Жоау Феликс. При этом Эрнесто Вальверде отлично подготовил свою команду к выезду, поэтому вплоть до 80-й минуты на табло держались 0:0.

Тогда наставник каталонцев решил выпустить на поле 17-летнего форварда Марка Гиу – испанец до этого не играл за основу. В итоге воспитанник забил единственный гол в матче – и потребовалось ему на это меньше минуты!

После игры испанский менеджер «сине-гранатовых» не скрывал восторга:

Я думал выпустить Марка потому, что у него есть голевое чутье, к тому же он мне нравится как личность. У меня нет проблем с тем, чтобы искать усиление среди нашей молодежи. Наоборот. Я вселяю в них ту уверенность, которую вселили в меня самого, когда мне было 17-18 лет.

Я удивлен, что они не боятся. Я вижу искру. Они смотрят мне в глаза и говорят: «Выпускай, увидишь, что все будет хорошо». Я видел это в Гави, Бальде, Ямале, Фермине, а теперь и в Марке. Он не выглядел испуганным.

Сейчас на острие у «Барсы» серьёзная конкуренция. Скоро вернётся Левандовски – и Гиу не будет даже вторым выбором для Хави. Но для молодого таланта так даже лучше – сможет перенимать опыт старших и более плавно адаптироваться к взрослому уровню.

Академия — рычаг, к которому должен обратиться Хави

«Барса» собирается побороться за полноценные трансферы Феликса и Жоау Канселу – но не стоит забывать, что уже этим летом у них не было средств на полноценные трансферы. И в предстоящее межсезонье вряд ли что-то изменится.

В то же время «сине-гранатовым» жизненно необходимо не просто закрепиться в Лиге чемпионов, но и поставить на поток попадание в плей-офф – дополнительные призовые клубу не помешают. Вариант с топ-сделками отметается из-за финансовых трудностей – но опция с внутренними резервами рабочая. Из академии регулярно выходят молодые звёзды, которые один за другим вступают в борьбу за престижные премии.

И Хави об этой функции забывать не стоит. Во-первых, это альтернатива дорогим приобретениям. Во-вторых, работа на перспективу. В-третьих, возможность выгодно продать исполнителей, если это потребуется.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
25 октября в 12:36
Здорово, что есть еще клубы в которых академия не фиктивная организация, а лифт для успешной карьеры.
Agamaga...........
Agamaga...........
25 октября в 01:09
Лучший клуб мира выпускает лучших молодых исполнителей. Не зря Гави, Педри получали свои награды, на очереди уже другие. Всё правильно делает Хави, нужно делать ставку на своих.
Если молодые игроки готовы идти в бой не боясь, то они обязаны быть на поле.
Варвар7
Варвар7
25 октября в 00:49
Тут нечего добавить - за молодёжью будущее и этим всё сказано.
Гость
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