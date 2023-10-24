Трудные времена в «Барсе» рождают героев. Новое поколение талантов уже в основе клуба

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24 октября 2023, 22:32

Перспективные выпускники выходят один за другим.

Тяжело приходится «Барселоне» на трансферном рынке – клуб сам загнал себя в ситуацию, когда не может найти свободные средства на Марцело Брозовича и даже контракт свободного агента Илкая Гюндогана регистрирует с трудом. В таком положении на выручку приходят внутренние резервы.

Чуть раньше засверкали Фати и Гави

Не первый год в каталонском коллективе на основные роли выходят молодые исполнители. Почти всегда – собственные воспитанники. В 2019 году всех покорил 17-летний вингер Ансу Фати – в трёх первых матчах чемпионата он отметился двумя голами и результативной передачей, быстро вписался в стартовую обойму и получил 10-й номер, который ранее принадлежал Месси. Проблема в том, что с навалившимся грузом ответственности и ожиданий юный талант не справился – начались травмы, где-то недоработал клуб. Поэтому после длительного восстановления это был уже не тот скоростной вингер. Но даже так Ансу продолжает играть на высочайшем уровне – теперь отправился покорять «Брайтон» на правах аренды.

Позднее засверкал Педри – не воспитанник, но тоже молодой талант. В 17 лет он уже выдавал огромный объём работы как на мяче, так и без него. Правда и ему не удалось избежать серьёзной травмы – в сезоне-21/22 он провёл лишь 12 матчей, забил 3 мяча и отметился 1 ассистом.

И вместе с ним в основную команду ворвался Гави. Теперь эти двое – обладатели премии Golden Boy и системообразующие камни «Барсы».

Алехандро Бальде борется за приз Golden Boy

Эстафету товарищей уже перенял 20-летний левый защитник Алехандро Бальде. Тоже воспитанник академии «блауграны», он дебютировал за основную команду в 2021 году, а сезон-22/23 провёл уже в качестве игрока основного состава. В этот период он отыграл 33 матча чемпионата, в которых забил 1 мяч и отдал 6 голевых.

Сейчас это один из лидеров коллектива – и, к счастью, он избежал травм, которые преследуют молодых воспитанников «Барсы» после перехода на взрослый уровень.

Теперь на арену выходит Ямаль

В текущем сезоне на горизонте появляется новая группа 16-17-летних юнцов, которые готовы пробраться в основу. Первый – Ламин Ямаль о правом вингере «сине-гранатовых» впервые услышали в стартовом туре против «Хетафе». В следующем же матче Ламин появился на поле с первых минут, а в третьем туре против «Вильярреала» оформил ассистентский дубль. Пока вингер не очень результативен, но качества топ-исполнителя уже проявляются – испанец отлично действует с мячом под давлением, видит пространство для передач и уверенно идёт в дриблинг. А Хави смело выпускает Ямаля на поле, чтобы тот получал игровую практику и осваивался в чемпионате Испании. Так тренер отзывается о таланте воспитанника:

Теперь наша команда состоит из опытных футболистов, таких как Жоау Канселу, Марк-Андре тер Штеген, Роберт Левандовски, и молодых игроков – Гави, Алехандро Бальде, Ламин Ямаль, Фермин Лопес. Я надеюсь, что Ламин ознаменует собой эпоху для «Барсы», но мы не делаем ему одолжения, говоря об этом и сравнивая его с Лионелем Месси.

Этот сезон для него переходный, и главное – чтобы он не ознаменовался травмой.

Рекордом дебютировал 17-летний форвард

И вслед за Ламином о себе заявил другой юный футболист – причём довольно громко. 22 октября «Барса» принимала на своём поле «Атлетик» Бильбао. Каталонцы подходили к матчу без основного форварда Роберта Левандовского – на острие вышел Жоау Феликс. При этом Эрнесто Вальверде отлично подготовил свою команду к выезду, поэтому вплоть до 80-й минуты на табло держались 0:0.

Тогда наставник каталонцев решил выпустить на поле 17-летнего форварда Марка Гиу – испанец до этого не играл за основу. В итоге воспитанник забил единственный гол в матче – и потребовалось ему на это меньше минуты!

После игры испанский менеджер «сине-гранатовых» не скрывал восторга:

Я думал выпустить Марка потому, что у него есть голевое чутье, к тому же он мне нравится как личность. У меня нет проблем с тем, чтобы искать усиление среди нашей молодежи. Наоборот. Я вселяю в них ту уверенность, которую вселили в меня самого, когда мне было 17-18 лет. Я удивлен, что они не боятся. Я вижу искру. Они смотрят мне в глаза и говорят: «Выпускай, увидишь, что все будет хорошо». Я видел это в Гави, Бальде, Ямале, Фермине, а теперь и в Марке. Он не выглядел испуганным.

Сейчас на острие у «Барсы» серьёзная конкуренция. Скоро вернётся Левандовски – и Гиу не будет даже вторым выбором для Хави. Но для молодого таланта так даже лучше – сможет перенимать опыт старших и более плавно адаптироваться к взрослому уровню.

Академия — рычаг, к которому должен обратиться Хави

«Барса» собирается побороться за полноценные трансферы Феликса и Жоау Канселу – но не стоит забывать, что уже этим летом у них не было средств на полноценные трансферы. И в предстоящее межсезонье вряд ли что-то изменится.

В то же время «сине-гранатовым» жизненно необходимо не просто закрепиться в Лиге чемпионов, но и поставить на поток попадание в плей-офф – дополнительные призовые клубу не помешают. Вариант с топ-сделками отметается из-за финансовых трудностей – но опция с внутренними резервами рабочая. Из академии регулярно выходят молодые звёзды, которые один за другим вступают в борьбу за престижные премии.

И Хави об этой функции забывать не стоит. Во-первых, это альтернатива дорогим приобретениям. Во-вторых, работа на перспективу. В-третьих, возможность выгодно продать исполнителей, если это потребуется.