Полузащитник «Ростова» Миронов высказался о молодых футболистах

Полузащитник «Ростова» согласен с мнением нападающего «Динамо» Фёдора Смолова, что молодёжь сейчас наглая и не слушает советы старших.

Хотя я и сам достаточно молод, но вижу: некоторые считают себя звёздами футбола. Не все, конечно. Но глядя на кое-кого, думаю: «С чего вы таких крутых из себя строите? Все в вашем возрасте в основу попадают. А через месяц-два время с основой кончится — и что делать будешь? Подпишешь первый контракт, пешочком по полю походишь, заедешь в ЦУМ, шмоток накупишь, с девочками погуляешь. А дальше?» Или вот в соцсети захожу посмотреть, а там пацаны из других клубов младше меня — и у них уже тусовки, Balenciaga, Louis Vuitton. Просто смешно.

Также Миронов рассказал, в чём главный тренер «Ростова» Валерий Карпин помог ему прибавить.

Ментально. Сильнейше в этом повлиял. В сезоне-22/23 у меня была проблема: на поле боялся брать на себя ответственность. Сделаю ошибку — и минуты три меня нет на поле. Закрываюсь, переживаю. В этом сезоне уже лучше. Уверенность появилась — но хотел бы такую, как у Георгича.

Физически тоже стал сильнее. Слежу за весом, формой, это даёт плоды. В «Оренбурге» пробегал девять-десять километров, сейчас — двенадцать.