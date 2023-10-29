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«Ростов» U12 крупно обыграл «Милан» на международном турнире в Греции

сегодня, 00:18

Команда «Ростова», состоящая из игроков 2012 года рождения, одержала победу над сверстниками из «Милана» (3:0) в матче 1/4 финала международного турнира Elite Neon Cup, который проходит в Греции.

В 1/2 финала россияне встретятся с клубом «Академия Диди Яссы». В другом полуфинале между собой сыграют ПСЖ и датский «Люнгбю».

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 10:12
Милан сейчас проигрывает 0:3 на всех уровнях, даже на детском. Вот и сегодня, наверняка получит очередной позор.
Квара
Квара
сегодня в 08:52
Какой шикарный заголовок. Леау играл?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:23
Показали им, где раки зимуют!
ОПС
ОПС
сегодня в 08:02
Молодцы пацаны! И еще радует, что хоть здесь то обошлось без политики.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:29
Выпью ка кефиру за ребят!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:03
Наши дети сильнее взрослых.
ambtt2997n8n
ambtt2997n8n
сегодня в 06:37
Хорошая смена растёт в Ростове, удачи им в дальнейшем
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 05:59
Пацаны красавцы!!! В таком возрасте они не циклятся на громких именах, а играют в радость!!!
Своей победой 3:0 над Миланом, доставили мне огромную радость!!! Желаю победы в турнире!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:20
Красавчики молодёжь Ростсельмаша, так держать !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:29
Подрастают мальчишки - станут мужиками - тогда держитесь!)
Гость
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