«Ростов» U12 крупно обыграл «Милан» на международном турнире в Греции

Команда «Ростова», состоящая из игроков 2012 года рождения, одержала победу над сверстниками из «Милана» (3:0) в матче 1/4 финала международного турнира Elite Neon Cup, который проходит в Греции.
В 1/2 финала россияне встретятся с клубом «Академия Диди Яссы». В другом полуфинале между собой сыграют ПСЖ и датский «Люнгбю».
Своей победой 3:0 над Миланом, доставили мне огромную радость!!! Желаю победы в турнире!!!
Своей победой 3:0 над Миланом, доставили мне огромную радость!!! Желаю победы в турнире!!!