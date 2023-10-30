Играет оригинальнее, чем Беллингем. Вирц помог «Байеру» обновить клубный рекорд

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вчера, 18:32

Двадцатилетний немец впечатляет футбольной свободой.

Молодых звезд часто сковывает ставка на результат

После дерби Манчестера у Холанда и Гвардиолы случился диалог. Возможно, обсуждали промахи норвежца, который мог сделать минимум хет-трик. Беллингем это тоже машина эффективных решений, ведь в «Реале» иначе сложно стать героем. Роналду стал намного машинальнее, когда перебрался в Мадрид. Гути и Озила в «Реале» любили, но и на скамейке порой оставляли, как и творческого бразильца Кака.

В Манчестере Роналду дрыгал худыми тогда ногами и часто симулировал в чужой штрафной площади. В «Реале» португалец стал результативнее и неумолимее. Мбаппе тоже сковывает ставка на результат. У Луиса Энрике обновленная команда, ПСЖ нужно побеждать, чтобы грешным делом «Монако» Головина не выиграл чемпионат Франции. «Реал», «Манчестер Сити» и ПСЖ ставят на победу в Лиге чемпионов.

Все из тройки были в финале, хочется ещё. «Байер» Вирца не сыграет на таком уровне. Также у них объективно немного шансов, чтобы сдвинуть мощную «Баварию» с первого места в Бундеслиге. Но тренер Хаби Алонсо шикарно подготовил свою команду из Леверкузена к старту сезона. А Флориан Вирц выдал невероятный старт. Причем его решение оригинальнее, чем у коллег, которые уже суперзвезды футбола.

Беллингем и Холанд мечтают об индивидуальных наградах. От Эрлинга не дождешься рискованных ударов в стиле Ибрагимовича. Джуд не будет тратить дриблинг впустую, как и Мбаппе. А вот Вирц может несколько раз накрутить одного оппонента, у него часто рискованные передачи. Немец не такой эгоистичный на поле, как другие молодые звезды. Понятно, что делаем поправку на уровень чемпионата.

Холанд в Бундеслиге себе тоже позволял больше вольностей, чем в АПЛ , где надо коллекционировать голы. Но если говорим о свободном футболе, то Вирц может потягаться в этой номинации с Беллингемом. «Байер» не живет мыслями о серии трофеев, им не нужно обыгрывать «Барселону» в Эль Класико любой ценой. Вирцу проще, давления намного меньше. Но молодой паренек тоже впечатлил, хотя аудитория его подвигов скромнее, чем у остальных молодых талантов. А ещё сильнее впечатляет, что немца не сломал разрыв крестообразной связки, опасной для карьеры травмы.

Флориан справился с последствиями сложной травмы

Обидно пропустить 265 дней, а заодно не оказаться в заявке на чемпионат мира, в отличие от еще одного молодого немецкого таланта – Мусиалы. Но самое важное для Вирца, что атакующий полузащитник «Байера» справился с последствиями разрыва крестообразной связки. Он не сразу набрал форму, но после месяцев спокойных тренировок с Хаби Алонсо у плеймейкера получается его фирменный футбол.

У Вирца уже был сильный сезон, 7 голов и 10 ассистов в Бундеслиге в 24 матчах до травмы. Но его игра не только о статистике, а также о нестандартности. В силу высоких задач в дорогущих клубах у других молодых игроков попросту нет такого количества оригинальных ходов на поле. Вирц отдает передачи в противоход защитникам с места, он может накрутить троих на замахе. У него нет понятия лишнего движения.

Только Флориан решает, сколько нужно ходов, чтобы завершить его задумку. Этот игрок сильнее похож на людей творчества, вроде Марадоны, Гаскойна и Азара, чем на ребят, которые хотят много кубков и готовы упрощать игру ради результата. Простота бывает гениальной, а Вирц сложнее с голевыми передачами парашютом в стиле Тотти и Роналдиньо. Флориан не сломался и помог «Байеру» поставить рекорд.

У немца видны задатки для гениальной игры в футбол

Давно ходил в любимчиках. Несколько лет назад доводилось назвать Вирца особенным мальчишкой. По нему сразу видно, что талант мирового масштаба, вроде юного Мбаппе времен «Монако». Нравится, что Флориан не пытается копировать школу Роналду, ставку на эффективность. Также не повторяет ходы Месси, а ищет собственный стиль. Вирц сильнее похож на Иньесту, Хави и Модрича, чем на двух главных звезд футбола двадцать первого века.

Даже ходы Мюллера человек, который может сыграть в роли Томаса «десяткой», раздавая голевые передачи, старается не повторять. А Вирцу и не нужно быть похожим на других, поскольку Флориан может стать самостоятельным явлением в большом футболе. Проблема лишь в том, что не все немцы решаются вовремя уехать. Крооса вытурили из «Баварии», недооценили, но многим другим дорога в Мюнхен, где можно задержаться на всю карьеру.

Конечно, если Мусиала заменит Де Брюйне, а Мюллер уйдет на пенсию, то управлять игрой фаворита Бундеслиги может очередной новичок из Леверкузена. Вслед за Зе Роберто и Баллаком заберут невероятно ценного атакующего футболиста. Вирц подкупает легкостью – и дриблинга, и выбранных действий, и реализации моментов. Атакующий полузащитник не выдавливает из себя голы, а рождает их на большой скорости.

Флориан интересный футболист, и если у него не будет проблем со здоровьем, то об этом парне узнает весь мир. Осталось лишь найти правильный новый клуб, ведь не факт, что таковым должна стать именно «Бавария». Возможно, надо подумать о других вариантах продолжения карьеры. Огромные кредиты «Барселоны» мешают разговору о Вирце в Каталонии, а у «Реала» есть Беллингем. Но Флориану подскажет умный Хаби Алонсо – вместе выберут команду.

Немец точно может стать мегазвездой, ведь ему всего двадцать лет. В таком возрасте Роналдиньо ещё играл за «Гремио». Хотелось бы, чтобы у Вирца получилось, поскольку такие магические футболисты дополняют списки самых стабильных мастеров поколения. Есть сомнения, что Флориан окажется таким усидчивым и терпеливым, как Месси и Роналду, но это тоже уникальный малый, как и его одногодок Беллингем, ещё один герой старта футбольного сезона.