«Наполи» – «Унион» Берлин: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Наполи» – «Унион» Берлин, который состоится 8 ноября 2023 года

«Наполи»

«Наполи» набрала свой привычный игровой тонус, что позволило команде подняться на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии и занимать второе место в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Неаполитанцы обыграли в последнем матче Серии А в гостях «Салернитану» со счётом 2:0.

В предыдущем туре группового этапа самого престижного турнира Европы на выезде выиграли «Унион» Берлин (1:0).

«Унион» Берлин

«Унион» Берлин продолжает своё падение на всех направлениях, проиграв двенадцать матчей подряд. Команда занимает последнее место в Лиги Чемпионов после трёх туров и шестнадцатое место в чемпионате Германии. В девятом туре на внутренней арене проиграли на чужом поле «Штутгарту»(0:1).

В предыдущем матче уступили дома «Айнтрахт» Франкфурту(0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.43

Ничья – 4.80

Победит «Унион» Берлин – 7.40

Победит «Наполи» с форой -1.5 – 2.16

Обе забьют — нет – 1.81

Обе забьют — да – 2.04

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.76

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

«Наполи» не проигрывает последние четыре матча.

«Унион» Берлин не забивает в ворота соперников пять матчей подряд.

Двенадцати матчевая серия из поражений «Униона» самая продолжительная среди всех европейских клубов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Наполи» с форой — 1.5 мяча по коэффициенту 2.16. Учитывая текущую форму гостей и то, что «Наполи» одна из самых результативных команд итальянской Серии А, мы можем предположить, что нас ждёт их уверенная победа.