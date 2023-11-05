Файзуллаев спас ЦСКА от поражения. Но защита Федотова снова сыграла ужасно

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вчера, 19:05

Молодой вингер выручил, но Акинфеев пропустил дважды.

Футболисты «армейцев» часто выключаются из игры

Легенды – Игнашевич и братья Березуцкие, с возрастом ошибались из-за медлительности. Но ветераны сборной России умели занимать правильные позиции, компенсируя минусы, о которых знали. Сейчас у ЦСКА немало невысоких легких ребят в центре обороны. Вынужденно в защите играют хавбек Зделар и латераль Мойсес, но тоже демонстрируют медлительность. Много раз в сезоне оборона Федотова теряла концентрацию, что преступно в сезоне, где атака побеждает оборону.

Когда арбитр предложил продолжать игру – по мнению судьи, мяч не вышел за пределы поля, аналог вчерашней ситуации из матча «Ньюкасла» и «Арсенала» в АПЛ , то футболисты ЦСКА на секунду остановились. Не так явно, как «канониры», но игроки «Пари НН» сыграли чище, чем «сороки». Никто никого в первой голевой атаке не толкал, подопечные Юрана не услышали свистка и продолжили играть. Так был забит первый из двух голов в ворота Акинфеева в первом тайме.

Футболисты ЦСКА – не только защитники, поочередно недоработали. Удар Стоцкого получился идеальным. И потеря концентрации случилась не только в результате резкой атаки с отвлекающим фактором, а после стандарта «Пари НН». Защитника Александрова оставили одного, оставалось переправить мяч в ворота. Можно долго рассказывать о вынужденных универсалах на поле у ЦСКА . Но эти ребята пропустили по два мяча от «Ахмата», «Факела», «Динамо», «Крыльев Советов», «Спартака» и «Пари НН». Трижды пропустили от «Ростова». Федотов не может быть недоволен защитой без самого талантливого из обороны.

Федотов не нашел летом правильных разрушителей

Роша, хотя это классический бразильский защитник – провокатор, умеющий сыграть грубо, является игроком приличного уровня. Но трансфер молодого Агапова тренер ЦСКА одобрил зря. Непонятно, почему не искали замену Набабкину. Кирилл это уважаемый в клубе ветеран, но он не готов прогрессировать. В результате в прошлом сезоне у Федотова в центре защиты играл хавбек Зайнутдинов, а позже Зделар или Мухин – два полузащитника, рядом с Рошей и Мойсесом. Второго из бразильцев забрали с фланга, а слева выходит Гайич. И это подарок соперникам – серб правша без опыта работы на левом краю.

Федотов перемудрил, когда слепо входил в сезон со Зделаром и Мендесом в качестве основных центральных полузащитников. Это как играть с Дзагоевым в опорной зоне. Серб и чилиец не показывают ничего из арсенала настоящего «цербера», а такого человека экспериментальной обороне не хватает. Удачные перестроения против «Пари НН» стали реакцией на счет матча – Федотов проигрывал Юрану. Но говорим не об одном поединке, а о целом сезоне. Только в первом матче против «Зенита» в Суперкубке к обороне ЦСКА нет вопросов. У команды Семака не было ударов в створ ворот Акинфеева. Вот тогда свежие Роша, Дивеев и Мойсес сыграли хорошо.

Но после травмы Игоря стоило задуматься. Защитнику сборной России провели операцию в июле. До конца трансферного окна оставалось много времени, стоило найти если не центрального защитника, то футболиста в опорную зону для баланса. Федотов не подобрал состав, с которым можно легко повторить результат прошлого сезона – занять второе место в РПЛ . ЦСКА , разумеется, сильная команда. Когда настроятся, то даже от «Зенита» пропустят лишь один мяч. Но сколько раз они глупо теряли очки? У ЦСКА шесть ничьих и два поражения в 14 сыгранных турах. Повезло, что не набрали шесть-семь поражений, но часто играют с огнем, как и сегодня против Юрана.

Постоянно приходится править собственные ошибки

Девятнадцатилетнего узбека Файзуллаева взяли на вырост. В клубе допускали, что может повториться история Урунова, который не заиграл в «Спартаке». Но Аббосбек оказался футболистом с другой психологией. Юный вингер один из лучших игроков ЦСКА . Но разве можно хвалить команду, которая пропускает дома дважды от скромного соперника за первый тайм? «Пари НН» никогда не создает много моментов, у Юрана нет ресурсов для игры первым номером. А против более солидных по составу команд у «армейцев» ещё больше ошибок.

Файзуллаев шикарный, классно держит мяч, смело идет на толпу соперников. Везучий футболист, его стиль игры мешает соперникам останавливать атаки ЦСКА . У Аббосбека есть гол в ворота «Ростова» в день ничьей 3:3 – опять же, пришлось спасаться против Карпина, как и сегодня, есть голевые передачи. Файзуллаев отдал пас на Чалова в победной игре с «Краснодаром». Сегодня спас против «Пари НН» вместе с Обляковым. Но рано или поздно их закроют, и что Федотов сможет предложить? Ничего, поскольку мало качественных атак.

ЦСКА это десятая команда РПЛ , если считать ожидаемые очки, а они описывают качество футбола. Федотов сегодня в роли тен Хага, который получил победный гол против «Фулхэма» на 91-й минуте поединка. ЦСКА не настолько плох в собственной лиге, как МЮ в АПЛ , но пусть не смущает высокое место москвичей до матчей конкурентов. «Армейцы» часто ошибаются в защите и не контролируют собственную результативность. Объективные факторы всегда учитываем, но в лазарете из основы только Мухин и Дивеев, нет эпидемии травм.