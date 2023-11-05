Файзуллаев спас ЦСКА от поражения. Но защита Федотова снова сыграла ужасно

Молодой вингер выручил, но Акинфеев пропустил дважды.
Футболисты «армейцев» часто выключаются из игры
Легенды – Игнашевич и братья Березуцкие, с возрастом ошибались из-за медлительности. Но ветераны сборной России умели занимать правильные позиции, компенсируя минусы, о которых знали. Сейчас у ЦСКА немало невысоких легких ребят в центре обороны. Вынужденно в защите играют хавбек Зделар и латераль Мойсес, но тоже демонстрируют медлительность. Много раз в сезоне оборона Федотова теряла концентрацию, что преступно в сезоне, где атака побеждает оборону.
Когда арбитр предложил продолжать игру – по мнению судьи, мяч не вышел за пределы поля, аналог вчерашней ситуации из матча «Ньюкасла» и «Арсенала» в АПЛ, то футболисты ЦСКА на секунду остановились. Не так явно, как «канониры», но игроки «Пари НН» сыграли чище, чем «сороки». Никто никого в первой голевой атаке не толкал, подопечные Юрана не услышали свистка и продолжили играть. Так был забит первый из двух голов в ворота Акинфеева в первом тайме.
Футболисты ЦСКА – не только защитники, поочередно недоработали. Удар Стоцкого получился идеальным. И потеря концентрации случилась не только в результате резкой атаки с отвлекающим фактором, а после стандарта «Пари НН». Защитника Александрова оставили одного, оставалось переправить мяч в ворота. Можно долго рассказывать о вынужденных универсалах на поле у ЦСКА. Но эти ребята пропустили по два мяча от «Ахмата», «Факела», «Динамо», «Крыльев Советов», «Спартака» и «Пари НН». Трижды пропустили от «Ростова». Федотов не может быть недоволен защитой без самого талантливого из обороны.
Федотов не нашел летом правильных разрушителей
Роша, хотя это классический бразильский защитник – провокатор, умеющий сыграть грубо, является игроком приличного уровня. Но трансфер молодого Агапова тренер ЦСКА одобрил зря. Непонятно, почему не искали замену Набабкину. Кирилл это уважаемый в клубе ветеран, но он не готов прогрессировать. В результате в прошлом сезоне у Федотова в центре защиты играл хавбек Зайнутдинов, а позже Зделар или Мухин – два полузащитника, рядом с Рошей и Мойсесом. Второго из бразильцев забрали с фланга, а слева выходит Гайич. И это подарок соперникам – серб правша без опыта работы на левом краю.
Федотов перемудрил, когда слепо входил в сезон со Зделаром и Мендесом в качестве основных центральных полузащитников. Это как играть с Дзагоевым в опорной зоне. Серб и чилиец не показывают ничего из арсенала настоящего «цербера», а такого человека экспериментальной обороне не хватает. Удачные перестроения против «Пари НН» стали реакцией на счет матча – Федотов проигрывал Юрану. Но говорим не об одном поединке, а о целом сезоне. Только в первом матче против «Зенита» в Суперкубке к обороне ЦСКА нет вопросов. У команды Семака не было ударов в створ ворот Акинфеева. Вот тогда свежие Роша, Дивеев и Мойсес сыграли хорошо.
Но после травмы Игоря стоило задуматься. Защитнику сборной России провели операцию в июле. До конца трансферного окна оставалось много времени, стоило найти если не центрального защитника, то футболиста в опорную зону для баланса. Федотов не подобрал состав, с которым можно легко повторить результат прошлого сезона – занять второе место в РПЛ. ЦСКА, разумеется, сильная команда. Когда настроятся, то даже от «Зенита» пропустят лишь один мяч. Но сколько раз они глупо теряли очки? У ЦСКА шесть ничьих и два поражения в 14 сыгранных турах. Повезло, что не набрали шесть-семь поражений, но часто играют с огнем, как и сегодня против Юрана.
Постоянно приходится править собственные ошибки
Девятнадцатилетнего узбека Файзуллаева взяли на вырост. В клубе допускали, что может повториться история Урунова, который не заиграл в «Спартаке». Но Аббосбек оказался футболистом с другой психологией. Юный вингер один из лучших игроков ЦСКА. Но разве можно хвалить команду, которая пропускает дома дважды от скромного соперника за первый тайм? «Пари НН» никогда не создает много моментов, у Юрана нет ресурсов для игры первым номером. А против более солидных по составу команд у «армейцев» ещё больше ошибок.
Файзуллаев шикарный, классно держит мяч, смело идет на толпу соперников. Везучий футболист, его стиль игры мешает соперникам останавливать атаки ЦСКА. У Аббосбека есть гол в ворота «Ростова» в день ничьей 3:3 – опять же, пришлось спасаться против Карпина, как и сегодня, есть голевые передачи. Файзуллаев отдал пас на Чалова в победной игре с «Краснодаром». Сегодня спас против «Пари НН» вместе с Обляковым. Но рано или поздно их закроют, и что Федотов сможет предложить? Ничего, поскольку мало качественных атак.
ЦСКА это десятая команда РПЛ, если считать ожидаемые очки, а они описывают качество футбола. Федотов сегодня в роли тен Хага, который получил победный гол против «Фулхэма» на 91-й минуте поединка. ЦСКА не настолько плох в собственной лиге, как МЮ в АПЛ, но пусть не смущает высокое место москвичей до матчей конкурентов. «Армейцы» часто ошибаются в защите и не контролируют собственную результативность. Объективные факторы всегда учитываем, но в лазарете из основы только Мухин и Дивеев, нет эпидемии травм.
Так что ошибки – результат плохой работы футболистов и тренера. Сначала гром, а потом мужики из ЦСКА крестятся. И это ещё везёт, что у Акинфеева нет черного отрезка. Играй Игорь заметно хуже, то даже голов Чалова и пасов Файзуллаева не хватило бы. «Армейцы» – неоднозначная команда, матч против «Пари НН» подтвердил все выводы о работе Федотова. Зато было весело, увидели камбэк со множеством ошибок.