Гол Дзюбы и удаление до перерыва. «Спартак» и «Локомотив» простили друг друга

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вчера, 22:21

Безобразный, но весёлый футбол.

Команды выбрали игру без обороны и середины поля

«Локомотив» простил «Спартак», а «красно-белые» простили соперника. Зато забил Зиньковский, который провел средний поединок. Но разве для кого-то матч стал шедевром? Если пересмотреть игру, то увидите набор ошибок. Но как зрелище на один раз сойдет, вроде фильма о супергероях, которые не думают головой, а действуют. По простоте сюжета дерби получилось весёлым. «Спартак» достойно дрался в меньшинстве, в десятый раз подряд не проиграл в московских дерби. А вот «Локомотив» сыграл плохо, нельзя прощать десятерых соперников.

У Абаскаля были на поле умные футболисты – Пруцев и Промес, но бездумная игра победила. Команды оставляли пустые зоны, но поскольку никто не мог организовать толковую комбинацию с завершающим ударом, то дважды пользовались ошибками чужой обороны. Конечный счет отражает произошедшее на поле, хотя Дзюба и Галактионов точно злые после матча. Артём снова забил бывшему клубу, его команда не выжала победу в игре, где счет по ударам 19:12 в пользу «Локомотива», а по попаданиям в створ разница 5:2. А началась активная часть матча с удаления.

Хлусевич заработал заслуженную красную карточку

Не латераль должен оказываться последним защитником за спиной у Миранчука. Даниил явно нарушил правила. Сделал это до штрафной площади, но не повезло из-за характера фола. Явное лишение возможности забить карается красной карточкой, к арбитрам не может быть вопросов, хрестоматийный простой эпизод. И структура игры «Спартака» тоже простая, но это не комплимент. Будь «Локомотив» тактически стройнее, то Максименко пропустил бы минимум трижды.

Абаскаль выбрал в центр обороны несыгранную пару Дуарте и Чернова. Ребята теряли опекунов, хотя Дзюба сейчас не быстрее, чем пенсионер, который бегает по утрам у вас под окнами. Тренерам виднее, кого ставить в основу? Но спрос тоже с наставников. Даже в равных составах «Спартак» не показал ничего, кроме нарочито доброго старта. Но Лантратов не успел испугаться, ведь пошли ошибки «красно-белых» в опорной зоне, а Промес с Игнатовым без Соболева не создавали моменты.

«Локомотив» не раскусил стандартную схему Абаскаля

Пруцев и Литвинов это правильная связка в центре, никого лучше сейчас нет. Мартинс и Зобнин не выступали лучше. Игнатов мог оказаться на лавке, но Абаскаль любит игру атакующего хавбека и видит состояние Мозеса. Зиньковский обычно бесполезен в атаке – ноль голевых действий в РПЛ до сегодняшнего дня, но Бонгонда и Медина тоже не балуют большим количеством забитых мячей. А вот решение оставить Соболева на лавке до конца матча, чтобы Игнатов и Промес изображали «ложную девятку» — классический фокус от Абаскаля. Молодые защитники «Локомотива» Фассон и Морозов не встревожились, а Куликов и Баринов не позволили «Спартаку» развернуться перед штрафной площадью Лантратова.

Впрочем, «Локомотив» играл плохо, не было активной работы флангами Ненахова и Тикнизяна, а за весь первый тайм в домашней игре у команды Галактионова один точный удар. Но ведь и «Спартаку» нечем было ответить, команда Абаскаля осталась в меньшинстве на 38-й минуте, а за время в равных составах у них был один выстрел в створ чужих ворот. Низовой нулевой поединок развернулся благодаря контратаке «Локомотива», очередной развал обороны «Спартака» привел к серии грубых ошибок защитников Абаскаля. Гильермо повезло лишь в одном – у команды Галактионова новый кризис, четыре тура без побед. Пиняев и Дзюба в ужасном состоянии, а Глушенков и Миранчук не могут сыграть за всех.

«Спартак» мог выиграть только с подачи «Локомотива»

Галактионову стоило в перерыве наорать на подопечных. Получили идеальный шанс обыграть «красно-белых», улучшив положение в таблице. Нужно выигрывать у соперника в большинстве, если этот оппонент уступал «Факелу». Абаскаля тоже не за что хвалить – тренер не угадал со стартовым составом. Сегодня Игнатов, Медина и Зиньковский могли сидеть на лавке, а Мозес, Соболев и Бонгонда играть с первых минут. Но «не угадал» это правильная оценка, в этой шестерке у всех были плохие поединки, а готовность на тренировках не видим, остается доверять наставнику Абаскалю.

Просился выход Соболева, но умом испанца не понять, аршином общим не измерить. У тренера особенная стать, в Гильермо можно только верить. Тютчев пригодился, чтобы описать положение «Спартака». Все понимают, что давно нет классного футбола. Все видят, что потрачены большие по меркам РПЛ деньги. Старания? А сколько они побед принесли в таблицу? Новые менеджеры клуба боялись начать работу со смены тренера не потому, что Абаскаль им нравится. Боссы боятся, что следующий местный наставник – Карпин или Черчесов, будут не лучше, а среди иностранцев согласятся только аферисты.

Ситуация непростая, но матч против «Локомотива» словно методичка, где по пунктам расписаны все минусы Абаскаля и «Спартака». Не проиграли с подачи соперника, но какой это подвиг, если задачей было чемпионство? Команда Галактионова тоже в сером состоянии, раз не разнесла «красно-белых» в большинстве в игре с огромными разрывами между линиями. У комментаторов РПЛ есть привычка любой матч называть шедевром, но сегодня сыграли плохо выстроенные команды, где у номинально самых сильных игроков неважная форма. Весёлый футбол, но только если закрыть глаза на качество.