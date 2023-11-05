Холанд на втором месте. Лучшие центрфорварды в футболе прямо сейчас

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вчера, 16:01

Норвежец крутой, но есть сильные конкуренты.

При всём уважении к легендам Бензема и Роналду, оба играют в дворовой лиге, поэтому их в списке не будет. Также предсказуемо, что восемь из десяти центральных нападающих представляют самые богатые лиги. За пределами десятки остались знаменитые форварды, но перечисленные «девятки» тоже заслужили комплименты.

10-е место. Мауро Икарди («Галатасарай»)

Делаем поправку на чемпионат Турции, но одновременно грех игнорировать форму Икарди. Аргентинский хулиган забил 34 гола за календарный год, больше только у Кейна и Холанда на высоком уровне. Нападающий отличался в ЛЧ , допускал осечки с пенальти, но возвращался в игру с новыми голами. «Галатасарай» ведёт непростую борьбу за чемпионство в Турции с «Фенербахче» Джеко, 10 голов Икарди им здорово помогают.

9-е место. Сехру Гуйрасси («Штутгарт»)

По уровню 27-летнего гвинейца, его здесь быть не должно. Но Гуйрасси выдал невероятную серию – 14 голов в 8 сыгранных матчах в Бундеслиге. Позже он начнет промахиваться, защитники будут работать персонально против нападающего. Могут сказаться последствия травмы – африканец повредил подколенное сухожилие две недели назад. Но Сехру стал открытием сезона, отмечаем это.

8-е место. Сантьяго Хименес («Фейеноорд»)

У Хименеса голы в Лиге чемпионов и приличном чемпионате Нидерландов – голландцы пятые в рейтинге УЕФА , выбили Францию. Успехи мексиканца заставили скаутов больших клубов часто смотреть поединки форварда. Классный левоногий нападающий слышит подсказки Слота, идёт в центр, хотя изначально играл в оттяжке. Сантьяго молод – ему 22 года, а это значит, что «Арсенал» и «Барселона» повоюют за «нового Суареса», который скорее по стилю как «новый Индзаги».

7-е место. Роберт Левандовски («Барселона»)

Ветеран из-за травмы пропустил несколько матчей, в том числе, Эль Класико «Барселоны» против Беллингема. Но очевидно, что без поляка не видать Хави второго чемпионского звания. У Роберта 6 голов и 4 ассиста в новом сезоне в 12 сыгранных матчах. Когда наберет привычную форму, то использует энергию школьников, с которыми играет, чтобы «Барселона» вернулась в плей-офф Лиги чемпионов и выступила там достойно.

6-е место. Виктор Осимхен («Наполи»)

Не везет нападающим, Виктор третий в списке, кто не прошел мимо врачей в новом сезоне. Осимхен забил почти три десятка голов в календарном году, не ушел из «Наполи», хотя его многие приглашали. Конечно, Виктор может покинуть Неаполь, где у него неожиданно возник конфликт внутри клуба – пресс-служба опубликовала два ролика с насмешками над человеком, который сделал «Наполи» чемпионом. Уже помирились, а Кварацхелия ждет Осимхена, который должен вернуться через несколько недель.

5-е место. Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»)

Красавец, что тут ещё сказать? Кейн уехал в Мюнхен, а южный кореец быстро нашел нового удобного напарника – новичка «Тоттенхэма» Мэддисона. Сон забил 8 мячей и сделал 1 ассист в 10 турах АПЛ . «Шпоры» это единственная команда лиги, которая ещё не проигрывала. В понедельник у них непростой поединок против непредсказуемого «Челси», и от Хын-Мина прямо зависит результат. Ветеран стал полноправным центрфорвардом, хотя начинал глубже по схеме.

4-е место. Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

У ПСЖ есть Муани и Рамуш, но неправильно записывать Мбаппе в инсайды. Это центральный нападающий по тому же принципу, что стал Роналду в «Реале». Французу нужны голы, а их проще раздобыть, если играть ближе к чужим воротам. Килиан хорош, когда собирается, и плох, если отвлекается на глупости. Нападающему ПСЖ не нравится, что на втором плане на больших церемониях Мбаппе обычно сидит в зале с недовольным лицом. Но если хочет быть первым в мире, то нужно менять лигу. Французский чемпионат шестой в рейтинге УЕФА .

3-е место. Лаутаро Мартинес («Интер»)

В новом сезоне в отдельных матчах Лаутаро даже заслуживает второго места в рейтинге. Стабильный «Интер» иногда заносит на поворотах, не забивают каждому сопернику по три мяча. Но у Лаутаро есть покер после выхода на замену, Мартинес забил 12 мячей и сделал 1 ассист в 11 турах Серии А. Зрелая команда Индзаги – главный претендент на чемпионство, хотя в турнире много достойных коллективов. Благодаря аргентинцу «Интер» не сбавил по качеству по сравнению с весной, когда вышли в финал Лиги чемпионов.

2-е место. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Первый центрфорвард по итогам прошлого сезона, но не во всех ключевых матчах Холанд хорош, поставим его на второе место. Понимаем, что у Эрлинга неожиданно образовалась толпа поклонников – фанаты Роналду напали на Месси после восьмого «Золотого мяча», доказывают всем, что норвежец лучший футболист мира. Возможно, станет таким, ведь играет в самой сильной команде планеты. Но даже в «Манчестер Сити» есть герои похожей ценности, вроде плеймейкера Де Брюйне до травмы, опорника Родри весь год, или второго форварда Альвареса в новом сезоне. Холанду легко быть первым по голам за год на высоком уровне, потому что у него дико сильные напарники по клубу. А вот сборную Норвегии новой Бельгией нападающий не сделал. Холанд будет ещё лучше, чем сейчас, ждём с нетерпением.

1-е место. Харри Кейн («Бавария»)

«Кейн не создан для игры за пределами АПЛ ». Такое писали, когда Кейн уехал из Англии и выбрал «Баварию», где нетрудно много забивать, но непросто ужиться с коллективом и тренером. У Харри получается, ведь он славный парень за пределами поля. Англичанин в непростом для Тухеля матче против «Боруссии» Д забил три мяча. Пусть не смущает разгромный счет, ход игры отличался от результата. Но поскольку у «Баварии» теперь есть рекордсмен Бундеслиги – 15 голов в 10 первых матчах в новом турнире, то старания «шмелей» им не помогли. В Германии говорят о «проклятии Кейна», поскольку «Бавария» потеряла Суперкубок и сенсационно вылетела из Кубка Германии. Но англичанин делает всё, чтобы его клуб и сборная Англии были среди фаворитов престижных турниров.

Прямо сейчас Кейн, Холанд и Мартинес близки по уровню формы, все забивают с легкостью, что обычно отличает успешного центрального форварда. Второй эшелон не такой стабильный, разве что умницу Сона выделим – невероятный футболист, который должен получать больше комплиментов. Борьба за первое место в этом рейтинге не остановится до конца сезона. Будут перестановки, но эта десятка – цвет атакующего футбола на старте сезона.