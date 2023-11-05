Джон Кеннеди принёс «Флуминенсе» Кубок Либертадорес. Марсело выиграл тридцатый трофей

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вчера, 13:10

Долгожданная первая победа «трёхцветных».

Избавились от привычных насмешек

Хотя «Флуминенсе» среди основателей Клуба тринадцати – организации, которая опекается делами самых популярных и успешных клубов Бразилии, хотя это классический гранд из Рио-де-Жанейро, а дерби против «Фламенго» является традиционным, речь об аналоге «Тоттенхэма». Из грандов столицы это последний клуб по числу фанатов. У «Флуминенсе» богатая событиями история, есть поклонники по всей Южной Америке, но вечно слышали насмешки, ведь до прошлой ночи не выигрывали южноамериканскую Лигу чемпионов – Кубка Либертадорес.

В 2008 году «Флуминенсе» прошел в полуфинале «Бока Хуниорс», а в финале ждал соперник из Эквадора. Подопечные Ренато с молодым Тиаго Силвой во главе думали о двух победах и карнавале в Рио-де-Жанейро. А оказалось, что впереди сенсация. Клуб ЛДУ из Кито победил в первом матче 4:2, причем четыре мяча накидали за тайм. Хотя «Флуминенсе» отыгрался дома, победили 3:1, в Южной Америке нет правила выездного гола. Кубок делили в серии пенальти. И вот там бразильцы выступили ужасно – три нереализованных удара из четырех.

В Кубке Либертадорес всего 8 раз выигрывал клуб из Уругвая, а команда из Эквадора победила лишь один раз. «Флуминенсе» не разбалован трофеями, это восьмая команда в таблице Серии А, причем могут опуститься ниже. Чемпионами страны последний раз были в 2012-м. Чемпионат штата Рио-де-Жанейро выиграли дважды подряд, но после паузы в десять лет. Но им сказочно повезло, что во «Флуминенсе» занесло Фернандо Диниса, 49-летнего наставника с оригинальным подходом и идеями. И Марсело теперь в клубе избранных – выиграл и ЛЧ , и Кубок Либертадорес.

Обыграли рациональных аргентинцев

Просмотр финала Кубка Либертадорес – это худший способ влюбиться в южноамериканский футбол. Жажда кубка обычно убивает игру. Особенно если в деле специалисты по турниру, как «Бока Хуниорс». В отличие от «Ривер Плейт», для которого важен стиль, другой клуб из Буэнос-Айреса отправился на «Маракану» за очередной «чашкой». Вчера команда тренера Альмирона мечтала догнать аргентинский клуб «Индепендьенте» по количеству побед в Кубке Либертадорес. Не получилось, у «Бока Хуниорс» осталось шесть побед.

Бразильские клубы выиграли пять финалов подряд, но у них нет своего «Реала», чтобы собрать рекордное количество побед. Нестабильные, даже у «Сантоса» времен Пеле два Кубка, а ещё один добавили с Неймаром. «Флуминенсе» стал одиннадцатым бразильским клубом, который выиграл ценный кубок. Последний раз команды не из Бразилии или Аргентины делили трофей в 2016-м. В плей-офф «Флуминенсе» прошел представителей Аргентины, Парагвая и родной страны, и не был в финале фаворитом. Но «Бока Хуниорс» подвела их рациональность, сыграли вяло.

В первом тайме им забил лучший снайпер Кубка Либертадорес в сезоне, аргентинец Херман Кано. Он автор 13 голов, из которых семь нашел в плей-офф. Перуанский латераль «Бока Хуниорс» Адвинкула после перерыва сравнял счет, подарил шанс форварду Кавани и вратарю Ромеро вырвать кубок в овертайме. Но «Бока Хуниорс» проиграл. Победный мяч забил Джон Кеннеди – тезка президента США .

Двадцатиоднолетний бразилец вошел в историю мощным ударом после красивой скидки Кено головой. А затем форвард получил вторую желтую, так как слишком бурно праздновал гол. Не обошлось чуть позже без клоунады. Капитан «Флуминенсе», 26-летний защитник Нино, упал на землю после того, как соперник едва коснулся его лица рукой после явного толчка руками от самого бразильца. Некрасивый эпизод – аргентинцу показали красную карточку, но традиционный для Южной Америки.

Триумф Марсело и других ветеранов

Тренер Динис собрал отряд бывалых футболистов. В основе «Флуминенсе» 43-летний голкипер Фабио. Это один из самых опытных игроков в истории футбола. Голкипер на третьем месте после английских вратарей Шилтона и Бастока. Фабио по сыгранным матчам пока выше Роналду, опережает Рожерио Сени и других суперзвезд. Не зря оставался в воротах до 43 лет, выиграл Кубок Либертадорес вместе с Гансо. Плеймейкер не стал звездой мирового масштаба, но в 34 года взял ценный трофей.

Форварду Херману Кано 35 лет, играл в Колумбии и Мексике. Представить не мог, что в солидном возрасте ждёт прорыв. Это лучший снайпер прошлого чемпионата Бразилии, забил 26 мячей, признание пришло поздно. Фелипе Мело – бывший центральный хавбек «Фиорентины», «Ювентуса» и «Галатасарая», выиграл Кубок Либертадорес в сорок лет, хотя в его случае это повторение успеха. Хавбек два раза выигрывал с «Палмейрасом». Человек, который мог стать киллером, пока не начал путь в большом футболе – рос в невероятно опасном районе и общался с бандитами, нашел себе лучшее применение, играя в центре обороны «Флуминенсе».

Средний возраст линии обороны «трёхцветных» 35.4 года, а Марсело на несколько месяцев старше. Титулованный ветеран вернулся доигрывать в родной клуб. Марсело помог своей команде завоевать самый ценный трофей, сделав миллионы фанатов «Флуминенсе» счастливее. Кучерявый защитник, разумеется, не всегда выходил на поле, возраст сказывается. Также не каждый раз Марсело играл здорово. Разок даже случайно жестко травмировал соперника, но чаще демонстрировал класс. Уровень ветеранов часто выручает победителей Кубка Либертадорес в последние годы. У бывшего защитника «Реала» теперь 30 крупных трофеев за карьеру.