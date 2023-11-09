«Ренн» – «Панатинаикос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Ренн» – «Панатинаикос», который состоится 9 ноября 2023 года

«Ренн»

«Ренн» в текущем сезоне имеет определенные проблемы с обороной, что приводит к большому количеству пропущенных мячей. Такая игра позволяет команде занимать лишь одиннадцатое место в чемпионате Франции. В еврокубках «Ренн» показывает более стабильную игру, занимая первое место в данной группе.

В последнем сыгранном туре во французской Лиге 1 проиграли в гостях «Ницце» со счётом 0:2.

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» лидируют в чемпионате Греции после десяти сыгранных матчей. Команда показывает хорошую игру, забивая в среднем около 3 мячей за игру в текущем сезоне. В девятом туре Суперлиги разгромили дома «Пансерраикос» (5:0).

В группе Лиги Европы «Панатинаикос» после поражения на своём поле от «Ренна» идёт на втором месте.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 1.65

Ничья – 4.15

Победит «Панатинаикос» – 5.50

Победит «Ренн» с форой -1.5 мячей – 2.72

Обе забьют — нет – 1.98

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.09

Статистика

«Ренн» на домашнем поле забивает в каждом матче текущего сезона.

«Панатинаикос» не проигрывает в гостях шесть матчей подряд.

Обе команды в этом сезоне в среднем играют на больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.83. Нас ждёт зрелищная игра команд, которые заточены на атакующую игру. Поэтому лучшим вариантом для данной встречи будет ставка на большое количество забитых мячей.