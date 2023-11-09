В голосовании на игрока недели нет обидчиков «Юнайтед». Лучший в ЛЧ – португалец из «Копенгагена»

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вчера, 21:25

У безумного тура ЛЧ должен быть безумный игрок недели.

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»

В первых двух турах ЛЧ «горожане» обходились без голов своего норвежского бомбардира – и спокойно обыграли «Црвену Звезду» с «Лейпцигом». Впервые в новом еврокубковом сезоне он забил в игре с «Янг Бойз» – теперь швейцарцы пострадали от страйкера снова. Оба раза он участвовал в двух из трёх мячей «небесно-голубых».

Опять реализовал пенальти – 11-метровый в ворота гостей назначили на 23-й минуте. Этот мяч стал победным. На перерыв ушли при 2:0 – а автором третьего гола вновь стал Эрлинг. Отметился на 51-й минуте.

Тяжело судить о сложности и значимости матча. Да, он определял, гарантирует ли себе «Сити» место в плей-офф уже сейчас. С другой стороны – кто-то сомневался, что «горожане» пройдут дальше? Групповая стадия для европейского гранда в любом случае – разминка.

Хотя у остальных номинантов такая же ситуация. Поэтому дубль, который вывел «Сити» в плей-офф, – отличная заявка на победу.

Родриго, «Реал»

По счёту дежурная победа «сливочных» могла обернуться более тяжёлым матчем – уже на 4-й минуте Андрей Лунин готовился отражать пенальти. 11-метровый назначили за фол Васкеса, прихватившего Борху. Чудо-спасение голкипера замотивировало одноклубников – на 27-й минуте мадридцы повели в счёте. Родриго отдал ассист на Браима Диаса. На 61-й бразилец уже сам поставил точку в матче, забив с передачи Винисиуса.

Наставник «галактикос» Карло Анчелотти остался доволен матчем

Это был хороший матч. Игра началась с пенальти в наши ворота, в этом эпизоде Лунин сыграл очень хорошо. Затем мы взяли игру под свой контроль и во втором тайме хорошо переходили из обороны в атаку.

Всё то же, что у Эрлинга и «Сити». Родриго помог испанскому гранду снять вопросы о попадании в плей-офф – теперь подопечные Карло Анчелотти могут спокойно доигрывать групповой этап. Но у норвежского нападающего всё же дубль, а бразилец стал автором только одного гола. К тому же у напарника Родриго Винисиуса такая же статистика – помимо ассиста на соотечественника он забил на 58-й минуте.

Букайо Сака, «Арсенал»

В ЛЧ «канониры» начинали скомканно – после победы над ПСВ сенсационно уступили «Лансу» и заставили сомневаться в своих перспективах. Последующая победа над «Севильей» – ещё и в гостях – позволила выбраться в лидеры («Ланс» в параллельном матче поделил очки с ПСВ ). Только оставались сомнения. «Мингиянцы» – команда, которая творит сенсации, даже когда предпосылок к этому нет. А лондонцам в домашних стенах нужна была победа.

Банда Микеля Артеты с честью прошла это испытание – уверенные 2:0 по итогам встречи. А главным творцом значимой победы стал вингер Букайо Сака. Молодой англичанин давно закрепился в статусе лидера «канониров», а теперь подтверждает свой статус, поддерживая планку результативности. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов гол «Севилье» стал для него вторым – плюс до этого Букайо ассистировал Троссарду.

Поучаствовал в обоих мячах «Арсенала», принёс победу, которая закрепила лондонцев в качестве лидера группы. Такое резюме – что-то между. Недостаточно, чтобы сместить Холанда, зато возносит выше Родриго.

Антуан Гризманн, «Атлетико»

«Атлетико» не меняется – выход в плей-офф откладывает до последнего. Перед стартом второго круга «матрасники» шли на второй строчке, пропустив на первое место «Фейеноорд». К тому же в третьем туре потеряли очки с «Селтиком» – хуже превью для ответной встречи не придумаешь.

Но в Мадриде подопечные Диего Симеоне взялись за ум и повели в счёте уже на 6-й минуте. Потом забили перед свистком на перерыв, ещё 4 мяча случились во втором тайме. В двух из четырёх этих голов поучаствовал Антуан Гризманн. После матча наставник «Атлетико» напомнил о мотиве, который сопровождает француза на протяжении карьеры – отметил, что тот рождён, чтобы стать легендой клуба:

Он хорошо понимает, как играть поглубже, при этом он раздает передачи и отрабатывает. Мне повезло быть тренером такого футболиста, как Гризманн. Я абсолютно убежден, что Гризманн рожден для того, чтобы играть за «Атлетико». Хотя не все одобряли его возвращение [из «Барселоны»]. Я не сомневаюсь, что Антуан будет одним из лучших в истории клуба.

Только работяга-Антуан способен удовлетворять запросы требовательного аргентинца. И дубль «Селтику» – ещё одно подтверждение.

Не хватает игроков «Копенгагена»

Почему-то в списке есть игроки ударно сыгравших грандов – но ни одного футболиста из сотворившего сенсацию «Копенгагена». А датчане могут легко навязать конкуренцию.

Просто подумайте – скромный коллектив из Дании принимает грозный и мощный МЮ . Манкунианцы – стопроцентные фавориты встречи, готовые закрепиться в лидерах квартета. И ведут 2:0 в счёте к 29-й минуте.