Объявлены претенденты на приз лучшему игроку РПЛ в октябре

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вчера, 12:29

РПЛ объявила список претендентов на приз лучшему игроку по итогам октября.

, «Зенит» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи);

, «Ростов» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи);

, «Краснодар» (3 матча, 2 гола);

, ЦСКА (3 матча, 2 гола);

, «Рубин» (3 сухих матча из 3).

В голосовании принимают участие эксперты РПЛ , эксперты «Матч Премьер» и болельщики.