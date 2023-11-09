Объявлены претенденты на приз лучшему игроку РПЛ в октябре

РПЛ объявила список претендентов на приз лучшему игроку по итогам октября.
Иван Сергеев, «Зенит» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи);
Егор Голенков, «Ростов» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи);
Эдуард Сперцян, «Краснодар» (3 матча, 2 гола);
Милан Гайич, ЦСКА (3 матча, 2 гола);
Юрий Дюпин, «Рубин» (3 сухих матча из 3).
В голосовании принимают участие эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.
Для итоговой победы в номинации претенденту необходимо победить минимум в двух голосованиях из трех. При наличии равенства между номинантами признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.
Но он снова показывает высокий уровень мастерства. Молодец, что старается и тащит Рубин вверх турнирной таблицы. Первое место я бы отдал Сергееву - настоящий боец и голеадор. Без него Зениту было бы совсем сложно, даже несмотря на то, что разыгрался Касьерра. Второе место, конечно Сперцяну.
Ну, а самый достойный из ЦСКА - это Файзуллаев, странно что его вообще нет в списке. Жаль, что из Спартака никого нет, ну это уж сами виноваты.
Но он снова показывает высокий уровень мастерства. Молодец, что старается и тащит Рубин вверх турнирной таблицы. Первое место я бы отдал Сергееву - настоящий боец и голеадор. Без него Зениту было бы совсем сложно, даже несмотря на то, что разыгрался Касьерра. Второе место, конечно Сперцяну.
Ну, а самый достойный из ЦСКА - это Файзуллаев, странно что его вообще нет в списке. Жаль, что из Спартака никого нет, ну это уж сами виноваты.
Полностью согласен с тобой, не стоит забывать о тех, кто "таскает рояль по полю". Тот же Лаксальт в Динамо, хоть и не забивает, но по мнению болельщиков бело-синих он признаётся лучшим чуть ли не во всех матчах, хотя и не забивает.
И таких условных Лаксальтов в каждом клубе из которых выдвинуты кандидаты в лучшие игроки, найдутся достойные "грузчики", достойные быть отмеченными за свою отлично выполненную черновую работу, такие как например Файзулаев в ЦСКА.
Ну а из перечисленных номинантов отдам свой голос за Голенкова и не потому, что он мой земляк, просто благодаря его результативным действиям в октябрьских матчах Ростов смог выбраться со дна таблицы.
Болейте за своих, а не против чужих!
Полностью согласен с тобой, не стоит забывать о тех, кто "таскает рояль по полю". Тот же Лаксальт в Динамо, хоть и не забивает, но по мнению болельщиков бело-синих он признаётся лучшим чуть ли не во всех матчах, хотя и не забивает.
И таких условных Лаксальтов в каждом клубе из которых выдвинуты кандидаты в лучшие игроки, найдутся достойные "грузчики", достойные быть отмеченными за свою отлично выполненную черновую работу, такие как например Файзулаев в ЦСКА.
Ну а из перечисленных номинантов отдам свой голос за Голенкова и не потому, что он мой земляк, просто благодаря его результативным действиям в октябрьских матчах Ростов смог выбраться со дна таблицы.
Болейте за своих, а не против чужих!