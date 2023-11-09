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Объявлены претенденты на приз лучшему игроку РПЛ в октябре

вчера, 12:29

РПЛ объявила список претендентов на приз лучшему игроку по итогам октября.

Иван Сергеев, «Зенит» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи);

Егор Голенков, «Ростов» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи);

Эдуард Сперцян, «Краснодар» (3 матча, 2 гола);

Милан Гайич, ЦСКА (3 матча, 2 гола);

Юрий Дюпин, «Рубин» (3 сухих матча из 3).

В голосовании принимают участие эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

Для итоговой победы в номинации претенденту необходимо победить минимум в двух голосованиях из трех. При наличии равенства между номинантами признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:03, ред.
Сергеев вообще по отношению "сыгранные минуты/голы" где то между Мбаппе и Холандом...
Здесь статистика без Кубка...а у него там 3 последних матча - 4 гола....
cska1948
cska1948
вчера в 19:13
Судя по номинантам, исключая Дюпина, выбирают не лучшего игрока, а лучшего бомбардира.
KTS16_
KTS16_
вчера в 17:18
Голенков
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:00, ред.
Все таки Сергеев....выходит не весь матч играть , но играет и забивает...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:55
Так себе список, не впечатляет...
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:33
Мне симпатичен Иван Сергеев
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:25
Все номинанты за исключением Голенкова уже давно являются основными игроками своих клубов и одними из лидеров
Егор Голенков весь прошлый сезон и начало этого сезона сидел в запасе. И только месяц назад когда Комличенко получил травму, Егор стал играть в основе и сразу забивать и голевые передачи раздавать
Теперь Голенков основной нападающий Ростова а Комличенко стал запасным
Считаю за такое усердие и жажду игры Егор достоин стать лучшим игроком
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:00
Ну даже не знаю, нет достойных кандидатов.
Хотел из недостойных выбрать Дюпина, так как не пропускал в трёх матчах, но посмотрел статистику и понял, что не Дюпин был на высоте, а соперники выглядели беспомощно. Ахмат всего 4 удара в створ за всю игру, а Балтика с ЦСКА так вообще по 2 удара в створ сделали.
Как можно голосовать за вратаря, который толком ни чего не сделал в этих матчах?
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 13:38
Но этот "голеадор" за месяц забил в два раза меньше, чем защитник Гайич.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:36
Дюпин за 3 сухих матча заслуживает быть отмеченым.
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:12, ред.
Доброго Здоровья Анатолий!
Полностью согласен с тобой, не стоит забывать о тех, кто "таскает рояль по полю". Тот же Лаксальт в Динамо, хоть и не забивает, но по мнению болельщиков бело-синих он признаётся лучшим чуть ли не во всех матчах, хотя и не забивает.

И таких условных Лаксальтов в каждом клубе из которых выдвинуты кандидаты в лучшие игроки, найдутся достойные "грузчики", достойные быть отмеченными за свою отлично выполненную черновую работу, такие как например Файзулаев в ЦСКА.

Ну а из перечисленных номинантов отдам свой голос за Голенкова и не потому, что он мой земляк, просто благодаря его результативным действиям в октябрьских матчах Ростов смог выбраться со дна таблицы.
Болейте за своих, а не против чужих!
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:10
Дюпин удивил своими "сухарями", казалось что лучшие годы у него позади.
Но он снова показывает высокий уровень мастерства. Молодец, что старается и тащит Рубин вверх турнирной таблицы. Первое место я бы отдал Сергееву - настоящий боец и голеадор. Без него Зениту было бы совсем сложно, даже несмотря на то, что разыгрался Касьерра. Второе место, конечно Сперцяну.
Ну, а самый достойный из ЦСКА - это Файзуллаев, странно что его вообще нет в списке. Жаль, что из Спартака никого нет, ну это уж сами виноваты.
Интерес
Интерес
вчера в 13:07, ред.
Лучший-Файзуллаев.И вклад,и элемент неожиданности,и свежесть восприятия игры.А колоду тасовать...
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:07
Точно также подумал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:43
Список странный. Тут самые результативные , но не лучшие.
lotsman
lotsman
вчера в 12:38
Естественно Сергеев. Так скажут все болельщики Зенита.)
drug01
drug01
вчера в 12:33
Я за Сперцяна!!! Он лучший!
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