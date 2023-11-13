«Зенит» и «Спартак» разочаровали, а ЦСКА заслужил середину таблицы. Многие огорчили в первом круге РПЛ

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вчера, 15:11

Оцените футбольные клубы на экваторе «учебного года».

На оценку «неудовлетворительно» наработали многие, причем отдельные из этих команд у вершины таблицы. Парадокс объясняется падением уровня РПЛ . Даже когда Абаскаль ходил по канату над пропастью, соперники своими ужасными сериями делами всё, чтобы «Спартак» не утонул в таблице. Таким фокусом воспользовался «Зенит», ведь «Краснодар» после глупых ничьих потерял шесть пунктов против середняков. Семак в двух очках от первого места, хотя рисковал получить «минус восемь». Собираем всех, кто точно заслужил оценку «неудовлетворительно».

«Зенит»

Для них любое место кроме первого это провал. Было два домашних поражения от «Локомотива» и «Динамо» – большая неудача. Мировые против нестабильных соперников, вроде «Ростова» и ЦСКА , поражение 3:1 в «Оренбурге» это тоже плохо. У «Зенита» много неудовлетворительных поединков. Просто сравните деградацию по сравнению с первым кругом прошлого сезона – набрали на 9 очков меньше, проиграли 3 матча против нуля таких осечек год назад, забили на 14 голов меньше, пропустили на 9 больше. Явный спад.

«Спартак»

Задачей было чемпионство, но пришли на экватор на шестой строчке в двух баллах от новичка «Рубина». Абаскаль проиграл пять поединков, пережил разгром в Самаре 4:0, а в отдельных матчах спасались на последних минутах – или вырывали победы, или уходили от поражения. У «Спартака» отрицательная разница мячей, пропустили 22 раза, в обороне был бардак. Спасала атака, но не всегда, ведь пришлось перестраиваться после спада Соболева и конфликта форварда с тренером.

ЦСКА

Не заслуживают высокой оценки, ведь это вице-чемпионы РПЛ , которые лишь за счет снотворных ничьих находятся в первой пятерке. По качеству игры «армейцы» заслуживают десятого места. Федотов удобно создал себе репутацию жертвы обстоятельств, но на длительное время вылетел только Дивеев, а Мухин травмировался недавно. Тренер и клуб сами выбирали новичков, сами не верили в россиян, искали иностранцев. Выгрызли 25 пунктов, но у ЦСКА плохой футбол, матч с «Факелом» это ещё раз подчеркнул. Без голов и пасов Чалова и Файзуллаева могли доиграться до разговоров об увольнении Федотова, как «Спартак» доигрался с Абаскалем.

«Локомотив»

Если ЦСКА спасают два человека в атаке и природное упрямство, то «Локомотив» выручал голкипер Лантратов. Но если разбирать фазы игры команды Галактионова, то пока у тренера получилось наладить только работу в финальной трети у ворот соперника. Нет ни возвращения «домой» по флангам, ни надежной работы центра обороны, где не хватает «деда» вроде Чорлуки, ни опорной зоны – Карпукас и Баринов сбавили в этом сезоне, ни слаженной атаки, ведь Дзюба играет в отрыве от Пиняева и Глушенкова. У «Локомотива» большой потенциал и глубокий состав, но им крупно повезло, что остальные лидеры тоже нестабильные. «Железнодорожники» на седьмом месте, но в одном пункте от третьего в таблице «Динамо».

«Ростов»

Байрамян называл главной причиной неудачных выступлений «Ростова» психологию. Весь сезон говорим, что у Карпина и его подопечных проблемы с концентрацией, а Хорен изнутри подтвердил догадку. «Ростов» поверил, что он борец за первую пятерку, а самопровозглашенных царей ждёт большое разочарование. Конечно, у приличной по составу команды были удачные поединки, но целостной картинки больше нет. У «Ростова» самая неэффективная оборона сезона – пропустили 27 мячей, только за это можно ставить «неуд».

«Урал»

Начали классно, а теперь у команды ужасная серия – десять туров без побед, семь матчей на этом отрезке проиграли. «Урал» уступал не только фаворитам, он проигрывал «Ахмату», не мог обыграть дома «Факел». В Екатеринбурге команду Ганчаренко разгромил «Сочи». Футболисты заведены, оборона ужасная, даже Помазун не может компенсировать грубые ошибки. «Урал» развалился, поэтому логично, что забыли о четырех победах в первых пяти турах.

«Оренбург»

Здесь можно говорить о слабой реализации потенциала, как у «Ростова». Личка оставил в Оренбурге классных футболистов, преимущество аргентинцев. Форвард Воробьев не уехал, как Писарский чуть раньше, тоже помогал коллегам. Но «Оренбург» сделал ошибку, когда пригласил тренером Ярошика. Стоило поискать более опытного человека. Сейчас «Оренбург» собрал пять матчей без побед. И хотя эта команда может собраться во втором круге, играют с огнем, ведь в истории клуба уже есть вылет из РПЛ .

«Ахмат»

Зря уволили опытного тренера Ташуева. У него было больше шансов вернуться к победам, чем у Ромащенко. Этот наставник много лет был помощником Черчесова. «Ахмат», как «Ростов» и «Оренбург», не может жаловаться на кадры, но они в плохом состоянии. Шелия пошел в атаку против «Локомотива» и его пас пяткой привел к идеальной подаче на дальнюю штангу. Но человеку в атаке не принял мяч. Идеальная иллюстрация серии из пяти поражений подряд и восьми туров без побед. «Ахмат» не побеждал со 2 сентября, хотя лишь раз на отрезке уступил с крупным счетом. Сильная команда играет ужасно, и так бывает.

«Сочи»

11 поражений говорят сами за себя. Даже когда получилось заставить «Сочи» собраться – победили «Урал» на эмоциях, а затем аналогичным образом отыгрались против «Динамо», подарив публике ничью 3:3, когда спустили на грешную землю игры на результат, то проиграли «Рубин». Снова удаление, у «Сочи» три красные карточки в первом круге, снова ошибки в защите, которые упрощали сопернику работу. У южан проблемы с психологией. Приличные игроки не знают, куда идёт клуб и где он будет через полгода. Вот так и вылетают из РПЛ , невзирая на приличный состав.

Футбольный спад – тренд первого круга

Команды не слабые, а играют плохо. Забавный сезон, после первого круг девять команд из шестнадцати заслужили оценку «неудовлетворительно». Даже у «Зенита» шесть плохих матчей из пятнадцати, причем отдельные победы за счет индивидуальных действий, а не чемпионской игры. Москвичи не выстрелили, как сумел «Краснодар», а сильные по составам середняки не оторвались от самых скромных команд высшего дивизиона.