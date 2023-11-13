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«Челси» устроил грандиозные шоу в АПЛ. Повлияют на чемпионскую борьбу

вчера, 10:08
Игроки «Челси»

За неделю два триллера против «шпор» и «горожан».

Почеттино отобрал очки у всех лидеров

В первом туре «Челси» не проиграл «Ливерпулю», ничья 1:1 была в пользу Клоппа, ведь лондонцы играли не хуже, быстро сравняли счет. Мало кто мог предложить, что впереди ждут поражения от середняков. Но в матче против «Арсенала» команда Почеттино снова собралась, не дали Артете завоевать три очка. Ещё одна ничья, на этот раз 2:2 с безумным ударом Мудрика за шиворот голкиперу. Тогда задали планку шоу, но теперь перешли на новый уровень.

Два удаления в дерби с «Челси» заставили тренера «Тоттенхэма» Постекоглу расположить линию защиты в середине поля, чем соперник воспользовался, ведь у «шпор» катастрофическая ситуация с кадрами. Кроме красных карточек, влияют травмы. Почеттино выиграл у бывшего клуба 1:4. Также четыре мяча забили в ворота «Манчестер Сити», а главный твист безумного поединка – могли победить. У француза Мало Гюсто был выход на идеальную ударную позицию. Команда Гвардиолы могла пропустить пять мячей в дождливом Лондоне, но еще до перерыва допустила пять ударов из пределов штрафной площади Эдерсона.

Гвардиола впервые сыграл с таким безумным счетом, а во всех матчах АПЛ до встречи с бывшими игроками Палмером и Стерлингом чемпионы пропустили всего восемь раз. Понятно, что открытая манера игры «Челси» приводит к беде у ворот Санчеса – тоже пропустили четыре мяча. Но одновременно лондонцы заставляют тактически вычурных соперников, вроде «Манчестер Сити», играть под свою дудку. Эдерсон разочарован. Теперь у Почеттино есть три мировые и победа над четверкой лидеров АПЛ.

«Челси» выручает свежесть футболистов

У «аристократов» была ужасная статистика с «горожанами», до матча многим казалось, что шансов нет. Но лондонский клуб не играет в еврокубках. Даже когда напротив монстры, как «Манчестер Сити» — рослая и мощная физически команда, то у «Челси» хватает если не свежести, то просто сил, чтобы на каждый удар отвечать своей попыткой. Красноречивая статистика – в поединке было 19 ударов в створ, почти равенство, 9:10 в пользу «Манчестер Сити». Но даже когда лондонцы работали без мяча, то редко проигрывали сопернику в скорости.

Просто Родри, Холанд и Аканджи настолько проворные ребята, что свой момент обязательно найдут. И вот здесь, помимо физической составляющей, работает свежесть Почеттино. Аргентинец спокойно готовился к сложному поединку, зная о паузе на матчи сборных после этого. «Челси» выложился и улучшил положение на вершине таблицы АПЛ для независимых зрителей. Теперь у «Ливерпуля» и «Арсенала» лишь на один пункт меньше, чем у «Манчестер Сити». А «шпоры» отстают от лидера всего на два очка. Также отметим «Астон Виллу», ведь Эмери обыгрывал «Челси» в гостях. Но тогда команда Почеттино была в другом состоянии, позволяли сопернику навязать свою игру.

Веселые лондонцы поднимутся в таблице

Команда за миллиард евро не может вечно играть плохо. Могли или доиграться до смены наставника, после чего прибавить, или начать набирать очки. Рыночная стоимость состава «Челси» — миллиард евро, речь не только о безумных трансферах имени нового совладельца клуба Боэли. Не удивляет, что появился веселый футбол, который может отличать новый проект. Команда из Лондона была участницей безумных поединков в АПЛ и Лиге чемпионов, но их ассоциировали с хитростью, физическим напором. Ведь даже легенды, вроде Дрогба, Лэмпарда и Терри, были хорошими атлетами, а уже потом включалась идеальная работа с мячом, как у Азара.

Чемпионский «Челси» был наглым, как тренеры, которые эти титулы выигрывали – Моуриньо и Конте. Нынешний коллектив заметно моложе, хотя в состав удачно вписаны ветераны. Тиаго Силва скоро станет самым возрастным защитником в истории АПЛ, а пока забил гол в 39 лет. Позже ветерану не повезло, ведь бразилец срезал мяч в свои ворота после удара Родри и уступал в борьбе соперникам, когда «Манчестер Сити» забивал другие мячи. Но парадокс в том, что четыре пропущенных мяча не портят впечатление о попытке «Челси» сыграть в искренний, хотя немного наивный футбол. Даже центральные защитники Дисаси и Силва заслужили комплименты, а так бывает редко при счете 4:4. Лондонцы дарят шоу, а это психологически важно на данном этапе формирования команды.

«Челси» важно научиться бить середняков

Футболисты набирают форму. У центрального форварда Джексона четыре гола за два матча, добавляет в резкости у чужих ворот, хотя класса не хватает. Молодой хавбек Палмер пришел из «Манчестер Сити», забил бывшей команде с пенальти решающий четвертый мяч, полный порядок с нервами. Гвардиола до матча по-царски ответил на вопрос о продаже конкурентам игроков высокого уровня, вроде Стерлинга, Зинченко и Жезуса. Хосеп заявил, что у футболистов есть право менять команды, а большие клубы не боятся отпускать игроков к сильным оппонентам. «Челси» пока не конкурент «Манчестер Сити», но Почеттино выручили бывшие игроки «горожан».

Одна неделя может всё изменить, перекрыли домашнее поражение от «Брентфорда». Дальше у «Челси» по курсу «Ньюкасл», у которого тоже травмы и проблемы, как у «Тоттенхэма». До конца года «аристократы» сыграю против «Брайтона» и МЮ. Похоже, для футболистов из Лондона поединки против сильных соперников проще в моральном смысле. Возможно, тактически им понятнее, когда оппонент раскрывается, а не работает как середняк. Например, «Манчестер Сити» поймали за счет сложного выхода в атаку правым флангом, а хавбека Энцо Фернандеса из центра загнали на левый фланг обороны, чтобы Фоден и Уокер не развернулись.

Почеттино так увлекся сумасшедшей игрой, что из-за споров с рефери забыл пожать руку Гвардиоле. Вчера аргентинец показал, что бывал в передрягах, напомнил, что выходил в финал Лиги чемпионов. Хотя фундаментальные проблемы в защите «Челси» не решил, были грубые ошибки в опорной зоне, на флангах и в центре обороны. У Почеттино полно работы, но команда ожила после плохого отрезка с бездушной машинальной и медлительной игрой.

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S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 03:29
4 раза слово безумный. Вадим, ну что вы в самом деле :)
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:13
Хороший содержательный матч.
A.S.A
A.S.A ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:05
Вы знаете, этот сезон сложный для всех клубов, т.к практически все большие клубы теряют важных игроков из-за травм, и Челси в том числе. Впереди у синих три очень сложных матча и если наберут хотя бы очков 6-7 в этиз играх, то думаю место 5-6 по итогам сезона смогут занять. Поч вроде как нащупал костяк и сформировал основной состав, плюс Челси не играет в ЕК и если травмы обойдут команду стороной, то шансы финишировать в районе 6 места велики.
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:58
Если 6 - 7 место считать достижением , то естественно это значит серьёзно поправить дела ☝️😉🤣
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:44
Сможет ли Челси серьёзно поправить свои дела в плане положения в таблице в течении этого сезона?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 12:44
В чём именно будет заключаться награда?
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:15, ред.
Да, матч команды действительно выдали отличный, огненный, и мне кажется, Гвардиола и футболисты Сити сами не ожидали такой наглой и смелой игры от Челси! По игре казалось, что игррки Сити были уверенны в том, что по-любому забьют больше и победят, но самоуверенность сыграла в злую шутку....

Медпункт Челси практически опустел, и Поч смог собрать команду. Появился костяк, появилась игра, пошел набор очков, прибавилась уверенность. Думаю синие и дальше будут прибавлять.

Для Сити потеря очков не критична, все мы знаем, что на дистанции они набирают ход и как таковых провалов у них нет, а вот для Челси эта ничья с лидером английского футбола придаст самоуверенности.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:13
Нормальный триллер получился
112910415
112910415
вчера в 11:36
фортуна их вознаградит , однозначно
Гость
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