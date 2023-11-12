Футбольные дерби потеряли былой смысл. Мир больше не влюблён в драки соседей

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вчера, 19:45

Разборки в Милане, Мадриде, Лондоне и Риме стали локальными.

Существует дерби в западных лигах, которые ждёте с нетерпением? Если да, то ответьте на другой вопрос. Может ли этот матч конкурировать по интересу всего футбольного мира с матчами «Манчестер Сити» против «Ливерпуля», «Реала» против «Барселоны»? Дерби Рима и Ливерпуля рискуют собрать намного меньше фанатов, чем матч «Боруссии» Д и «Баварии», ведь народ хочет увидеть невероятного Кейна. Даже классика футбола, вроде «Милана» против «Интера», отошла на второй план. Конечно, всё зависит от уровня команд, например, дерби Мадрида держится на классе «Реала» и «Атлетико». Но это не самые увлекательные поединки сезона. В день матча «Лацио» против «Ромы», а также игры «Бенфики» и «Спортинга» соберем воедино причины, почему европейские дерби нередко уступают другим матчам.

Соседи не делят между собой трофеи

В дерби Северного Лондона играют команды Кейна – «Арсенал» против «Тоттенхэма», но обе без чемпионского звания в Англии на протяжении десятилетий. Редко бывает, как у дерби Милана и Мадрида, что оба соседа с чемпионствами. Чаще речь о соперничестве вроде «Эспаньола» против «Барселоны». А в римском дерби встречаются клубы, которые более двадцати лет не были чемпионами Италии. Больше огня в матчах «Ювентуса» против «Наполи», если говорим об охвате всей Италии. «Эвертон» слабее «Ливерпуля», МЮ по уровню футбола отдалился от МС , даже если иногда кусают Гвардиолу. Но матчи Хосепа против Артеты несут больше смысла, чем дерби Манчестера. «Бавария» и «Мюнхен 1860» на разных футбольных планетах. «Бетис» и «Севилья» недостаточно успешные, чтобы привлечь планету. Во Франции нет дерби одного города нужного уровня. Остается шотландская классика – «Селтик» против «Рейнджерс». Но как много матчей «Старой фирмы» видели полностью за последние десять лет? Даже московские дерби пострадали, ведь клубы из столицы не воюют за чемпионство, пять лет подряд первым был «Зенит».

Изменился уровень грандов прошлого

Раньше можно было получить удовольствие от поединков «Ромы» против «Лацио», «Милана» против «Интера». У миланцев неплохие составы, хотя другой уровень футбола, а римляне сбавили. За «орлов» раньше играли Неста, Михайлович, Сенсини, Симеоне, Верон, Станкович и Манчини, а за «Рому» Кафу, Самуэль, Алдаир, Кандела, Наката, Монтелла, Батистута и Тотти. Тогда на «Олимпико» был большой футбол. А теперь всё иначе, скромнее. В Лондоне в прошлом можно было получить удовольствие от матчей «Челси» и «Арсенала», но нынешние составы клубов слабее, не для финала Лиги чемпионов. Привязанность публики утрачена, видна разница. Как любимый ресторан, где поменяли шеф-повара и официантов. Еда стала хуже, а обслуживание спустя рукава. Даже класс команд, вроде «Црвены Звезды» и «Партизана», за последние двадцать лет упал. Тяжело найти дерби, где две команды на пике развития. Даже клубы из Мадрида прошли вершину. А дерби Милана сильное с оговорками, ведь у итальянцев обветшали стадионы, нет денег на развитие Серии А, а «Интер» часто побеждает «Милан». Нужен обмен ударами, а он есть не всегда.

Дикие дерби не разбили все границы

Про «Селтик» и «Рейнджерс» сказали выше, поединок не стал международным событием. Хорошо, что второй клуб из Глазго просто выжил, если учесть всё, что с ними случилось. ЦСКА переключался на «Зенит» со «Спартака», поэтому даже московское дерби без приставок «братское» не назвать невероятно диким и растущим по уровню футбола. Туркам тоже тяжело продавать продукт из Стамбула на широкую аудиторию, не хватает класса. Все наелись качественного футбола, локальные блюда порой острые, как у греков бой клубов из соседних городов Афин и Пирея, но у матча «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» нет мирового значения. От локальности не убежало ни одной веселое дерби Европы. Это как НФЛ, американский футбол. Они проводят выездные поединки в Старом свете. Но сами игроки отмечают, что в Лондоне не получили обратную связь, местные зрители недостаточно глубоко погружены в американский футбол. На матч пришли, а правила не очень знают. Даже в Германии на днях команды из Майами и Канзас-Сити встретили лучше, поскольку среди немцев оказалось немало фанатов. Но как НФЛ не сумела выйти за рамки и стать международным проектом, как АПЛ , Ла Лига и Серия А, так локальные дикие европейские дерби не стали десертами в футбольном календаре.

Многим интереснее сражение богатых